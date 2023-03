Laparoskopická cholecystektomie (LCHE)

U nás byla první laparoskopická cholecystektomie provedena v září 1991 v Českých Budějovicích. Tento operační zákrok je v současné době příkladem tzv. miniinvazivního chirurgického výkonu neboli tzv. patient friendly surgery.

Laparoskopická chirurgie obecně

Laparoskopická chirurgie se zásluhou svých nesporných výhod stala „zlatým standardem“ léčby mnoha chirurgických onemocnění. Klade však vyšší nároky na chirurga a anesteziologa a přináší i své specifické komplikace. Metoda vyžaduje znalost obvyklé operační techniky (někdy bývá nutné přejít k obvyklému operačnímu výkonu), dostatečný výcvik v laparoskopii a také zkušenost operatéra a operační skupiny.

Výhody laparoskopických operací

* malá traumatizace výkonem * málo komplikací při hojení rány * omezení zátěže nemocného * rychlá mobilizace a rekonvalescence * krátký pobyt v nemocnici * krátká pracovní neschopnost a dobrý kosmetický efekt

Nevýhodou je nemožnost přímého palpačního vyšetření orgánů. Správný odhad operační situace je ztěžován zvětšením obrazu, které je podle použitého optického systému šesti až osminásobné. Prostorovou orientaci ztěžuje také dvojrozměrné zprostředkování optických vjemů monitorem. Značný rozdíl oproti otevřené operaci je také v tom, že operační pole není vnímáno jako celek, ale vidíme jen jeho určitou výseč.

Nejčastější indikace k laparoskopii

Apendektomie, cholecystektomie, odstranění srůstů, explorativní laparoskopie, operace kýl, klínovitá excize jater, „second look“ operace, vagotomie.

Přístrojové vybavení

* zobrazovací systém (část optická a elektronická) * insuflátor CO2 * odsávací a proplachovací systém * koagulační systém (k řezání a koagulaci tkání)

Vlastní LCHE a hlavní etapy operace

1. přerušení ductus cysticus 2. přerušení arteria cystica 3. disekce žlučníku z lůžka

Základní indikací k výkonu je nekomplikovaná symptomatická cholecystolitiáza v klidové fázi (asi 70 % všech cholelitiáz). Zákrok je prováděn výhradně v celkové anestezii. Průměrné operační časy jsou udávány od 40 do 155 minut. Na našem pracovišti provádí LCHE operatér a jeden asistent. Pacient je uložen na zádech, v průběhu výkonu je polohován – výhodná je mírná opačná Trendelenburgova poloha s nakloněním asi o 15° doleva (uvolnění subhepatického prostoru). Po přípravě operačního pole je naloženo kapnoperitoneum pomocí Veressovy jehly a přiváděného medicinálního CO2 (lze provést i bez pneumoperitonea, elevací přední břišní stěny pomocí speciálního zařízení). Tímto způsobem se zpřehledňuje operační pole a zvětšuje manipulační prostor. Následně jsou provedeny incize, zavedeny trokary (u nás 4 = 1 kamerový a 3 pracovní) a je přehlédnuta celá dutina břišní. Jedním z větších trokarů (supraumbilikální) je zavedena laparoskopická optika, dalším (subxifoidální) pomocí redukce disektor, následně jiné nástroje a dvěma menšími (subkostální a laterální pomocný) úchopové kleště (graspery). Oběma graspery je žlučník uchopen tak, aby umožnil bezpečnou identifikaci a izolaci ductus cysticus a cystické arterie (v případě hydropsu či empyému je provedena punkce). Po pečlivé preparaci v Calotově trojúhelníku jsou obě struktury zaklipovány, mezi klipy protnuty. Preparace vyžaduje velkou přesnost a zkušenost (nutno především odlišit ductus choledochus a minimalizovat jeho poranění). Potom je odpreparován žlučník z jaterního lůžka pomocí nůžek či háčku. Pomocí koagulace se staví krvácení a únik žluče z jater. Operační pole se proplachuje, odsává a prohlédne. Žlučník je extrahován z dutiny břišní původním kamerovým portem v pupku (incizi možno mírně rozšířit). Obsah zvětšeného žlučníku můžeme předem odsát. Lze také odsát, rozdrtit a odstranit konkrementy speciálními kleštěmi. Kontrolou hemostázy a operačního pole, zavedením drénu do jaterního lůžka, jeho fixací ke kůži a sešitím incizí výkon končí. Rány jsou ošetřeny. Preparát je zaslán k histologickému vyšetření.

Pokud není možné výkon laparoskopicky dokončit, je nutné přejít na klasickou chirurgickou revizi (nutnost rychle řešit vzniklou komplikaci, například poranění dutého orgánu, prudké krvácení, které nelze zvládnout laparoskopicky, při nespolehlivém ošetření operačního pole nebo v předpokladu nedokončení výkonu v časově rozumném limitu, například při nepříznivých anatomických poměrech, při pokročilosti patologického procesu). Konverze není projevem neschopnosti operatéra a jeho týmu (je nutná asi v 5–10 % případů). V souvislosti s LCHE je nutno rozhodně zmínit pojmy ERCP a cholangiografie (předoperační, peroperační).

Pooperační péče

Všeobecná péče, léčba bolesti, kontrola peristaltiky, příjem tekutin (i. v., p. o. – podle stavu), kontrola dynamiky a charakteru sekrece z drénu atd. LCHE vyžaduje pouze několikadenní pobyt na lůžku, většina pacientů je schopna normální pracovní aktivity po 7 až 11 dnech. Klasická cholecystektomie vyžaduje 5 až 7denní hospitalizaci a 4 až 6týdenní rekonvalescenci s pracovní neschopností. Na našem pracovišti bylo v roce 2004 provedeno 177 cholecystektomií (viz tab.)

Specifické komplikace

Ve srovnání s klasickou cholecystektomií je výskyt peroperačních a časných pooperačních komplikací nižší. Literatura uvádí asi 10 % u klasické cholecystektomie, u LCHE 3 až 4 %, mortalitu 0,5 až 1 %. Bývá zde především poukazováno na možnost iatrogenního poškození žlučovodů, nutno zmínit možné komplikace spojené se zaváděním kapnoperitonea a portů, například pneumoomentum, perforace větší cévy či orgánu, dále masivní krvácení s šokem, krvácení z lůžka žlučníku, kolekce žluči, abdominální abscesy a píštěle, reziduální konkrementy, biliární ileus, pneumothorax atd.

Závěr

Charakteristickým znakem miniinvazivní chirurgie je snížená operační zátěž a pooperační bolesti, redukuje se také výskyt komplikací. Hlavní předností je zlepšení pooperačního období pro pacienta, zkrácení doby hospitalizace, kratší rekonvalescence, časnější je také návrat k běžné pracovní aktivitě. Velmi příznivý je kosmetický efekt. Do popředí může vystupovat vyšší cena laparoskopické operace a pořizovací cena zařízení, přínos celkového pozitivního efektu pro pacienty je však převažující a v konečném důsledku je patrná jednoznačná úspora oproti nákladům na léčbu po klasické operaci.

SOUHRN

Jaké jsou výhody a nevýhody laparoskopických operací a kde je jejich silná stránka? Jaké jsou nejčastější indikace a kontraindikace laparoskopických výkonů? Autorka podrobně pojednává jednotlivé fáze LCHE operace a pooperační péče. Své poznatky demonstruje na grafu a v tabulce a doplňuje kazuistikou.

SUMMARY

What are the advantages and disadvantages of laparoscopic surgeries and where are their strengths? What are the most common indications and contraindications of laparoscopic procedures? The author gives a detailed description of LCHE procedure stages and postoperative care. The information is presented in diagram and table, the text contains a case study.

Kazuistika I

Pacientka K. S., 57 roků, přichází pro opakované dyspeptické obtíže na podkladě cholecystolitiázy. Dříve úleva při konzervativní terapii, nyní recidiva. Pacientka trpí hypertenzí, nyní kompenzována. V CA zavedeno kapnoperitoneum, následně porty. Identifikován Calotův trojúhelník, který je ve srůstech, žlučník je objemný, obsahuje četné kameny. Následuje postupné uvolňování, svorkování a přerušení ductus cysticus a cystické arterie. Žlučník je vybaven z lůžka, které nekrvácí. Zaveden drén pod játra, žlučník extrahován z incize nad pupkem. Následuje sutura incizí, jejich ošetření. Preparát zaslán k histologickému vyšetření. Pooperační průběh bez obtíží.

Kazuistika II

Pacientka L. C., 57 roků, opakovaně hospitalizována pro recidivující pankreatitidu. Později také s elevací jaterních testů. Provedena GFS, sonografické vyšetření. CT žlučníku a žlučových cest nejprve negativní, při další hospitalizaci zjištěn velmi obtížně detekovatelný konkrement žlučníku. Pacientka po zklidnění pankreatitidy a přeléčení žaludečních obtíží indikována k operaci, kardiopulmonálně kompenzovaná. V CA zavedeno kapnoperitoneum a následně porty. V dutině břišní četné adheze. Původem je objemný gangrenózní žlučník. Adheze jsou rozrušeny a je tak uvolněn přístup ke žlučníku, který má ztluštělou stěnu. Je provedena jeho punkce (empyém). Pro velmi nepřehledný terén, krvácení a pro perforaci žlučníku operatér přistupuje ke konverzi subkostálním řezem vpravo. Dutina břišní je vypláchnuta a jsou odsáta koagula. Je proveden anterográdní postup CHE, preparace cystické arterie, její podvaz a přerušení, po vypreparování žlučníku z lůžka je zaligován a přerušen ductus cysticus. Operatér provádí suturu lůžka vstřebatelným šicím materiálem.

Podjaterní krajina je opakovaně vypláchnuta a je zaveden drén mimo operační ránu. Sutura rány po anatomických vrstvách. Subfasciálně je zaveden Redonův drén. Rána ošetřena. Žlučník obsahuje několik konkrementů, jeden o průměru asi 1 cm. Preparát zaslán k histologickému vyšetření. Pooperační průběh bez obtíží.

KONTRAINDIKACE LAPAROSKOPICKÉHO VÝKONU

* kardiopulmonální insuficience (založené pneumoperitoneum zvyšuje nitrohrudní tlak) * ileus s masivním rozpětím střev * perforace s peritonitidou * postižení operovaného orgánu nádorem (relativní kontraindikace) * těžké srůsty

LCHE A KONTRAINDIKACE

Absolutní: portální hypertenze, neošetřená blokáda žlučových cest, icterus jakékoli etiologie, gravidita aj. Relativní: předchozí abdominální operace, akutní cholecystitis, tříselné a pupeční kýly aj.

O autorovi: Vladimíra Reindlová, Chirurgické oddělení, Bakešova nemocnice Brno (v.matejkovicova@seznam.cz)