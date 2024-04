Léčba bércových vředů pomocí biostimulačního laseru

SUMMARY

Any wound or ulcer that does not heal can be treated by the laser therapy. The effect of a laser is increased collagen formation, better microcirculation and biostimulation. Venous ulcers are good candidates for laser treatment.

Ošetřování chronických ran, zejména bércových vředů (BV) a dekubitů, tvoří nedílnou součást práce sester Charity a domácí péče. Velký podíl na úspěšné léčbě má zatím málo používaná laserová terapie.Kazuistika: Padesátiletý pacient-paraplegik, imobilní, pohybující se pomocí vozíku, má bércový vřed nad zevním kotníkem PDK, chronický stav trvající celkem 2 roky, s různým stupněm aktivity – střídající se stavy zlepšení a zhoršení. Pacient je po propuštění z nemocnice, kde byl hospitalizován s teplotami a febriliemi, v péči Charity Kyjov-domácí péče.

Je po plastice dekubitů v sakrální oblasti, BV velikosti 12 × 8 cm, hluboký téměř až ke kosti, spodina povleklá, bez zápachu, okolí červené. Bolest pacient necítí. Dojížděl na chirurgickou ambulanci na převazy, stav BV se však zhoršoval. Naše péče začala řádnou dezinfekcí s cílem vyhojení bércového vředu. Používáme roztok Dermacynu na 15 minut, aplikujeme Betadine mast a zahájili jsme léčbu biostimulačním laserem – CCM Quatro -dávkou 2–4 J/cm2. První 2 týdny jsme laser aplikovali denně. Později se začala používat tzv. mokrá terapie, tj. Sorbalgon + Ringerův roztok + TenderWet. Okolí se začalo zklidňovat, spodina se začala čistit, granulovat, na okrajích se vytvořila vazivová tkáň. Defekt se neustále zmenšoval, používaly se také náplasťové stehy ke stažení rány.

Pomalé zlepšování stavu defektu svědčilo o správnosti postupu léčby. Aplikace laserové terapie, podporující proces hojení a zároveň působící protizánětlivě, se omezila na 3krát týdně. Bolest pacient necítí, proto často dochází k drobným poraněním a zvýšenému nebezpečí tvoření nových bércových vředů z důvodu snížení kožní integrity. Střídáme dezinfekci Dermacyn, H2O, Ringerův roztok. Střídáme také Betadine mast se Sorbalgonem a Ringerův roztok a TenderWet. Stav se pomalu zlepšuje, rána se zužuje, okolí se stává klidné, růžové, potíráme a promazáváme vazelínou, laser 1–2krát týdně. Doba léčení je dlouhá, je třeba trpělivosti pacienta. Po asi 6 měsících léčby a ošetřování je velikost bércového vředu pouze 1 × 1 cm, spodina zgranulovaná, defekt jen povrchový a okolí zcela klidné.

Závěr

Léčba laserem a doplňovací aplikace Betadine mast, Sorbalgon + Ringerův roztok se tedy osvědčila, došlo také ke zlepšení psychického stavu pacienta, kterého časté ošetřování a převazy omezovaly v jeho aktivním životě.

Jana Moudrá1, Helena Langášková2 Laser terapie Kyjov1, Charita Kyjov2 (jana-moudra@seznam.cz)