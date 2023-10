Léčba bolesti jako součást hojení rány

STAVY, PŘI NICHŽ JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKEM PRO HOJENÍ RAN A LÉČBA BOLESTI:

1. Akutní stavy (úrazy) a poúrazové stavy (pooperační) 2. Chronické syndromy a stavy: bércové vředy, KRBS, dekubity, fantomové bolesti, postradiační syndrom.

PROČ LÉČIT AKUTNÍ BOLEST?

Efektivně vedená léčba AB má preventivní význam, bývá riziko přechodu do chronické bolesti („paměť bolesti“, neuroplasticita), farmakoterapie pohotově ovlivňuje bolest a pro akutní bolest, ve srovnání s chronickou, je typické, že je relativně dobře ovlivnitelná.





LÉČBA AKUTNÍ BOLESTI

Farmakoterapie: nejvhodnější jsou rychle nastupující analgetika, vhodná forma: i. v. Většinou postačuje monoterapie.

TŘÍSTUPŇOVÝ LÉKOVÝ ŽEBŘÍČEK POUŽÍVÁNÍ ANALGETIK PODLE WHO

* I. STUPEŇ – neopioidové analgetikum + pomocný lék. Pokud bolest trvá nebo sílí, použijeme (VAS 0–4)* II. STUPEŇ – slabý opioid + neopioidové analgetikum + pomocný lék. Pokud bolest trvá nebo sílí, použijeme (VAS 4–7)* III. STUPEŇ – silný opioid + neopioidové analgetikum + pomocný lék (VAS 7–10)

KOANALGETIKA

Adjuvantní analgetika (koanalgetika), která mohou tlumit některé typy bolestí. Antidepresiva (AD) I. generace, 2-adrenergní agonisté, kortikosteroidy, antikonvulziva a GABA agonisté. Pomocné léky jsou určeny k léčbě vedlejších účinků analgetik, například antiemetika.

ZÁSADA FARMAKOTERAPIE BOLESTI

Volba a vedení analgetické léčby vychází z pacientova údaje o intenzitě a charakteru bolesti a z konkrétního klinického stavu.

DVA ZÁKLADNÍ A ZJEDNODUŠENÉ PRINCIPY LÉČBY BOLESTI

Při výběru léčiva z analgetického žebříčku * step down „shora dolů“ – u akutní bolesti * step up „zdola nahoru“ – u chronické bolesti

LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI

* farmakoterapie* anesteziologické metody* anesteziologické a intervenční metody* neuromodulační a neurostimulační techniky * neurochirurgická a chirurgická léčba* psychoterapie paliativní léčba* hospicová léčba alternativní metody

PROČ JE DŮLEŽITÁ A MNOHDY STĚŽEJNÍ LÉČBA BOLESTI?

Umožní nám včasnou rehabilitaci, předcházíme vzniku chronické bolesti, zajistíme tím větší soběstačnost pacienta. Dnes je již obecně přijímán fakt, že léčba bolesti urychluje hojení ran, zlepšuje a urychluje rekonvalescenci.

SPOLUPRÁCE CENTRA BOLESTI S ODBORNÍKEM PRO LÉČBU A HOJENÍ RAN

Odborník pro hojení ran často indikuje vyšetření odborníkem algeziologem. Při kontrolách pracuje samostatně a nezávisle, může hodnotit VAS. Je výhodné, aby odborník pro hojení ran byl členem multidisciplinárního týmu centra.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI LÉČBĚ BOLESTI

* Kombinace neopioidních a opioidních analgetik má aditivní účinek. * Aditivní efekt kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky a paracetamolu s NSA. * Kombinace jednotlivých NSA (zvýšené riziko vedlejších účinků). * Nepoužívá se nejnižší analgeticky efektivní dávka, důležitá je titrace dávky analgetik. * Nutná monitorace účinnosti léčby a vedlejších účinků analgetik, které je nutno razantně léčit. Nepředepisujeme záchrannou medikaci k řešení průlomové bolesti.

Na závěr bych chtěla připomenout, že důležité je léčit každou bolest co nejdříve, léčba bolesti jednoznačně urychluje a usnadňuje hojení rány, specialista pro hojení ran by měl být členem multidisciplinárního týmu.

SOUHRN

Specializace hojení ran zaznamenala v posledním desetiletí dynamický rozvoj. Pro dlouhodobě úspěšnou léčbu ran je stěžejní spolupráce s ostatními obory, mezi které patří algeziologie. Specialista pro hojení ran by měl být plnohodnotným členem multidisciplinárního týmu centra pro léčbu bolesti. Jedině tak je možno zajistit komplexní léčbu akutní i chronické bolesti.

SUMMARY

The wound care specialty has made a dynamic progress in the last decade. Cooperation with other specialties, including algesiology, is necessary to obtain long lasting positive outcomes in wound care. The wound care specialist should be a recognized member of a multidisciplinary team of a pain management center. Only this will enable complex management of acute and chronic pain.

MĚŘENÍ INTENZITY BOLESTI A VYŠETŘENÍ BOLESTI

vizuální analogová škála (VAS 0–10) –0 je stav bez bolesti, 10 je nejsilnější bolest, jakou si pacient dokáže představit anamnéza a doba trvání bolesti charakter bolesti a její časový průběh faktory ovlivňující průběh bolesti topografie bolesti – schematický grafický záznam

O autorovi: MUDr. Jitka Fricová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Ambulance pro léčbu bolesti, VFN Praha (j.fricova@seznam.cz)