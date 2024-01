Výskyt cukrovky stoupá s věkem – diabetiků, kteří překročili pětašedesátku, je v českých zemích dokonce 18 %. Každý 3.-4. nemocný hospitalizovaný v nemocnici má diabetes. Rozlišujeme dva základní typy cukrovky – 1. a 2. typu. Při cukrovce 1. typu imunitní systém našeho těla napadne buňky, které produkují inzulin. Ty zanikají a nejsou jej schopny tvořit. Bez pomoci inzulinu se molekuly glukózy nedostanou do buněk. Při cukrovce 2. typu spočívá primární porucha ve snížené citlivosti tkání k inzulinu.

Nedojde k aktivaci přenašečů nutných ke vstřebání glukózy z krve do buněk, glukóza se v krevním oběhu hromadí, narušuje životně důležité procesy a poškozuje stěny cév. Cukrovka 2. typu je součástí tzv. metabolického syndromu. Metabolický syndrom a jeho následky představují vážný zdravotní problém. Za hlavní faktory metabolického syndromu jsou považovány zejména snižující se intenzita fyzické aktivity a zvýšený příjem energie potravou – vstupním krokem k tomuto syndromu je tedy obezita. Metabolický syndrom se může projevit řadou symptomů – projevů, z nichž diabetes 2. typu představuje jednu závažnou složku. Cukrovka je úzce spojena s nemocemi srdce a cév a s dalšími závažnými onemocněními.

Historie cukrovky

První zmínka o této nemoci se objevuje v době téměř 1500 let před naším letopočtem. Je zaznamenána na egyptských papyrusových svitcích. Píše se zde o diabetu jako o vzácné nemoci, jejíž příčina je neznámá a projevuje se velkou žízní. Ve starověkém Řecku se diabetem zabýval lékař Aretaios. Ve svých spisech nemoc popisoval jako vzácnou chorobu, kterou doprovází neuhasitelná žízeň a nemocný je cítit nepříjemnou sladkou vůní. Hovoří také o nové léčbě, kdy se nemocnému podávalo malé množství jídla, pouze tolik, aby nezemřel hlady. Právě Aretaios dal nemoci jméno diabetes, řecké „diabainó“ znamená „protékat něčím“. Také osobní lékař císaře Marka Aurelia, Claudius Galenos se zabýval cukrovkou. Za příčinu považoval nemocné ledviny, ale přesto přinesl významné změny do léčení, dosavadní léčbu doplnil o tělesná cvičení a hydroterapii.





Zatímco na evropském kontinentě se ve středověku vývoj lékařství velmi zpomalil, na východě dochází k dalším zjištěním. V Číně v roce 570 n. l. popisovali příznaky cukrovky jako neuvěřitelnou žízeň, velké množství moče medové barvy. Nemocný je vyhublý a pokryt vředy. Číňané jako první upozorňují, že jednou z příčin může být obezita. Diabetu se věnoval také nejslavnější arabský lékař Avicena, který popisuje nejrůznější komplikace doprovázející cukrovku, jako je diabetická sněť nebo impotence.

Také na počátku novověku se stále vycházelo ze starých spisů. Až švýcarský vědec, známý pod jménem Paracelsus, začal za příčinu cukrovky považovat změnu skladby krve a vnímat cukrovku jako celkové onemocnění. Th omas Willis zase jako první Evropan upozornil na sladkou chuť diabetické moči a k názvu diabetes přidal „mellitus“, což znamená „sladký“ či „medový“. Dobrat se k čistému inzulinu, který znamenal historický průlom v léčbě diabetu, se podařilo Frederiku Grantu Bantingovi a Johnu Richardovi MacLeodovi v roce 1921.

Léčba dnes

Léčbou diabetu se dnes lékaři snaží dosáhnout normálních hodnot glykemie a upravit další odchylky, jako jsou hodnoty krevního tlaku, optimální hmotnost či odstranění klinických příznaků dekompenzovaného diabetu. Při léčbě diabetu 1. typu se dodává do těla inzulin, který pacientovi chybí. Existují různé druhy inzulinových preparátů, všechny zahrnují podávání injekcí inzulinu pod kůži, neboť jiná cesta dávkování prozatím neexistuje. Inzulin je do těla podáván v rozsahu jedné až více injekcí za den. Také část diabetiků 2. typu je léčena inzulinovými injekcemi. U pacientů s diabetem 2. typu je zahájena dieta, dodržování zdravé životosprávy a zvýšení fyzické aktivity cvičením. Protože pacienti trpící 2. typem cukrovky bývají obézní, součástí jejich léčby je snaha o snížení hmotnosti. Společně s dietou, kterou doporučí lékař, je nutností také pravidelný pohyb. Mezi osvědčené aktivity patří rychlá chůze, plavání, jízda na kole. Pacienti navíc užívají léky, antidiabetika. Mezi nové léky patří tzv. glitazony, které dovedou nejen výrazně zlepšit inzulinovou rezistenci a mají mírnější nežádoucí a nepříznivé účinky.

Pohled do budoucnosti

V oblasti farmakoterapie se vývoj zaměřuje především na hledání nových moderních perorálních antidiabetik, která zlepšují účinek působení inzulinu v tkáních. Požadavky na tyto preparáty jsou vysoké: musí působit dostatečný pokles glykemie, snižovat inzulinovou rezistenci, optimalizovat tělesnou váhu a příznivě působit i na ostatní rizikové faktory. Příslibem takovýchto preparátů jsou tzv. thiazolidindiony -senzitizéry inzulinu, které se dostávají již do poslední fáze klinických zkoušek. Také v oblasti transplantační se rýsují některé nové možnosti, jako je transplantace Langerhansových ostrůvků. Transplantace slinivky břišní společně s ledvinou se již provádějí běžně, i když je zde třeba poukázat na skutečnost, že ani po úspěšné transplantaci a normalizaci glykemie se obvykle neupraví změny očního postižení. Vysvětluje to tzv. „Point of no return“, že totiž pozdní cévní následky již nejsou od určitého stadia vratné.

Pohled do nejbližší budoucnosti však ukazuje, že během několika měsíců či málo let se k našim pacientům mohou dostat také nové aplikační formy léků, i nové léky jako takové. Velmi očekávanou novinkou je tzv. inhalační inzulin. Provedené výzkumy ukazují, že se významná část nemocných obává vpichu jehly, vzniká u nich tedy bariéra, která brání včasnému nasazení inzulinu. Proto byla vyvinuta poměrně složitá technologie, která umožňuje podat inzulin do dýchacích cest. Přístrojem, který je vzdáleně podobný inhalátorům používaným v léčbě plicních nemocí, si nemocný může aplikovat inzulin těsně před jídlem. Průběh účinku takto podaného inzulinu je velmi rychlý, shoduje se prakticky s profilem účinku subkutánně aplikovaných tzv. rychlých analog. Rozsáhlé zkušenosti v preklinickém použití prokázaly bezpečnost inhalačního podání inzulinu.

SOUHRN

Diabetes mellitus není jen jedna nemoc. Jedná se o soubor příznaků, který se rozvíjí na základě nedostatečného působení inzulinu. Základním společným rysem je hyperglykemie – zvýšená hladina cukru v krvi. Nedostatečné působení inzulinu může být způsobeno jeho absolutním nedostatkem anebo chybnou funkcí při relativním nadbytku. Na vznik diabetu má vliv řada zevních i vnitřních faktorů, které působí současně.

SUMMARY

Diabetes mellitus is not only one disease. It is a set of symptoms that develop due to the insufficient action of insulin. The basic common feature is hyperglycemia – increased level of blood sugar. Insufficient action of insulin is caused either by its absolute lack or impaired function with its relatively high level. Diabetes development can be influenced by many extrinsinc and intrinsinc factors that work simultaneously.

O autorovi| doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc. Interní klinika, FN Motol, Praha (milan.kvapil@lfmotol.cuni.cz)