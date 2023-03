Léčba posttraumatické rány po otevřené fraktuře levého bérce

SUMMARY

The author describes nursing care of an older man who became a victim of a car accident while riding a bicycle.

Kazuistika staršího muže, cyklisty, který byl po dopravní nehodě přivezen do úrazové ambulance Oblastní nemocnice Mladá Boleslav s mnohačetnými frakturami.

Kazuistika: Pacient (74 let), po dopravní nehodě, při které byl jako cyklista sražen, byl přivezen 9. ledna 2005 do úrazové ambulance naší nemocnice s mnohačetnými frakturami (zlomenina druhého krčního obratle, zlomenina lebeční spodiny, subdurální hematom, otevřená zlomenina levého bérce, zlomenina lícní – jařmové kosti a horní čelisti).

Následně byl transportován k operačnímu řešení fraktury krčního obratle a zlomeniny levého bérce do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde byl hospitalizován od 9. do 15. ledna 2005. Po stabilizaci stavu byl pacient přeložen zpět na traumatologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Ještě téhož dne večer musel však být pro prudké zhoršení stavu, nárůst dušnosti, bronchopneumonii s nutností intubace a arteficientní ventilace přeložen na oddělení ARO.

Při přijetí: šíje s klidnou ránou příčně na přední straně (Schanzův límec), hlava s odbarvujícími se hematomy, levá dolní končetina – klidná sutura na koleni (Novikov), bérec s mokvající plochou macerované rány na přední ploše střední části (15 × 10 cm), okolí rány vybarvující se hematomy, DK v otoku.

Rána na bérci byla do překladu na naše oddělení po dobu 8 dní jedenkrát denně ošetřována obklady Rivanolu. Na oddělení byla zahájena komplexní léčba a podle traumatologického konzilia jedenkrát denně ošetřována oplachem roztoku F1/1 a aplikací mastného mulu. Protože byl defekt stále povleklý a začaly se tvořit krusty a povlaky, byla zahájena léčba pomocí moderních převazových materiálů.

22. ledna byl aplikován NU-GEL, Inadine a sterilní krytí. 25. ledna opět NU-GEL, Inadine a krycí fólie Bioclusive. 26. ledna se spodina rány čistí, částečně granuluje a některé krusty se odlučují, dále byl aplikován NU-GEL, Inadine a sterilní krytí. 1. února byl defekt opět mírně povleklý, po celé ploše jsme znovu aplikovali NU-GEL, Inadine a sterilní krytí. Další den se okraje rány stáhly, povlak byl jen částečný, zůstala nekrotická krusta v horní části – terapii jsme zachovali v nezměněné podobě.

6. února byl již defekt opticky zmenšen, nekrotické krusty jen částečně. Opět jsme aplikovali NU-GEL a Inadine po celé ploše defektu a sterilní krytí. O dva dny později byla v horní části defektu patrná odlučující se krusta, v dolní části byla rána již stažena a bez povlaku. Na krustu aplikován NU-GEL, na okolí Inadine, sterilní krytí. 10. února byl stav bérce bez změn, shodný postup terapie. 13. února byla již krusta odloučena, spodina rány čistá, okraje klidné. Inadine byl aplikován jen na horní část defektu. 19. února stav nezměněn, nová aplikace Inadine na plochu 3 × 3 cm.

Další převazy s aplikací Inadine na stejné ploše následovaly 23., 25., 28. února a 2. března 2005. Počátkem března došlo u nemocného k postupnému rozvoji multiorgánového selhání a 4. března zemřel.

Závěr

Aplikace obkladů Rivanolem jedenkrát denně na otevřený defekt je zcela nepostačující terapie. Mokré obklady v této fázi vedou k maceraci rány i okolí, po několika málo hodinách jsou odstraňovány již suché a traumatizují ránu. Není vytvořeno vlhké prostředí vhodné pro hojení rány – nová epidermis se tvoří o 40 % rychleji ve vlhkém než v suchém prostředí.

