Léčba řitní trhliny Dilatanem

Anal fissure is a very painful defect of the distal part anal canal. It is characterized by sudden severe pain on defecation and can be accompanied by bleeding and itching

Řitní trhlinu dělíme na akutní a chronickou. Akutní je povrchní a ostře ohraničená, chronická má indukované okraje, na spodině chybí granulační tkáň, jsou patrná příčně probíhající vlákna vnitřního svěrače a příznaky se objevují déle než čtyři týdny. Defekt je mimořádně bolestivý.říčinou vzniku řitní trhliny (fissura ani) může být přepětí svěračů, zánět, nedostatečný pohyb, tuhá stolice, porod a další. Vyšetření per rectum a anoskopie určí lokalizaci, hloubku a spasmus svěrače. Bolest je palčivá, může přetrvávat i několik hodin po námaze (například defekaci). Snaha o oddálení nových obtíží může vést k těžké zácpě. Tuhá stolice opakovaně traumatizuje výstelku se spasmem vnitřního svěrače a vzniká bludný kruh.

Léčba

Konzervativní léčba spočívá v dietě s dostatkem vlákniny a zvýšeném příjmu tekutin. Při bolestech může nemocný užívat analgetika nebo antihemoroidalia ve formě tablet, čípků nebo mastí. Od bolesti uleví i teplé sedací koupele s příměsí dubové kůry nebo heřmánku. U nemocných se sedavým zaměstnáním je vhodné zvýšit tělesnou aktivitu. Chirurgická léčba zahrnuje excize nebo divulze svěračů.

Naše zkušenosti

V naší nemocnici preferujeme konzervativní léčbu Dilatanem, který slouží k provádění tzv. autodivulze análního svěrače. Její úspěšnost je 80 %. U pacientů, kteří byli léčeni chirurgicky, je tento prostředek používán jako doplňková léčba v prevenci proti recidivám. Dilatan je sada dvou až tří kryotermálních dilatátorů (aplikátorů), které je možné vychladit nebo zahřát až na 50 °C. Při léčbě análních fissur používáme metodu nahřívání. Před zaváděním dilatátoru do análního otvoru je nutno provést sedací koupel v teplé vodě. Krajinu v okolí análního otvoru lze nahřát také teplou sprchou nebo ponořením do vany s teplou vodou. Prohřát dáme dilatátory i Mesocain gel.

Dilataci lze provádět přímo ve vaně nebo na lůžku. Po předehřátí aplikátoru je nutné natřít dilatátor Mesocain gelem a pozvolna jej zavést do konečníku. Vždy se začíná nejmenším aplikátorem, který se zavede do hloubky 5 až 6 cm, pokud nemá pacient bolesti, lze ho zavést až do hloubky 8 cm. Takto zůstane asi třiminuty. Poté se vyjme a zavede se aplikátor prostřední velikosti. Nakonec se zavede nejsilnější. Zavedení všech tří dilatátorů musí trvat 10 minut.

Pokud je již zavádění bez obtíží, stačí používat pouze nejsilnější aplikátor na celých desetminut. Procedura se musí provádět velmi šetrně a nikdy násilím, protože by se mohlo objevit krvácení nebo silná bolest. Při těchto komplikacích je nutné aplikaci přerušit. Dilatace se provádí jednou denně, u některých pacientů ji doporučujeme provádět dvakrát denně (ráno a večer). Celková doba léčby u análních fissur činí asi 5 týdnů, může se však protáhnout i na několik měsíců.

Jaroslava Hynečková Staniční sestra Chirurgické ambulance, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno