Léčit rány než vzniknou

Vědom si svého údělu kráčel člověk po šachovnici osudu odevzdaně a nestavěl se na odpor. Okamžik, kdy začal svůj životní prostor vnímat jako labyrint zamčených komnat, stal se počátkem zneklidňujícího pokušení hledat klíč k jejich dveřím. A jakmile začal sám v sobě číst jako v naučném lexikonu, pochopil, že člověk dědí nejen zámky, pole a dluhy, ale také choroby.

Uteklo mnoho vody, než člověk pohlédl až na samou podstatu bytí a pochopil, čemu děkovat za originalitu své existence. Lidské početí je splynutí dvou biologických materiálů různé genetické nabídky, kdy výsledek bývá nahodilým koktejlem s dominujícími prvky všeho, co už trápilo generace před námi. Nemusíme být genoví inženýři, abychom pochopili, že máme-li, kam až paměť sahá, v řadách svých předků vysoký tlak, špatné cévy či cukrovku, budeme s největší pravděpodobností i my držiteli onoho „rodinného stříbra“. To, čemu se říká rodinná či dědičná dispozice, je zatím jen jakýmsi hypotetickým předměstím skutečnosti zvané „dědičná choroba“. Tato chmurná asistentka lidského zrození má věru slušnou nabídku a je těžké hrát tenhle pekelný mariáš, když jste dostali špatnou kartu. Dědičnost ve skutečnosti znamená zaplatit účet, který jsme neutratili.

Máme-li platit, snažme se, ať je to co nejméně. Věnujme se postižení, jež v ringu chorob jsou v porovnání s těžkými postiženími možná muší vahou, leč pro nositele samotného je to zátěž nepříjemná, omezující a postupem času jej čím dál tím víc staví mimo hru.

Cévní a žilní nedostatečnost a jeho následky

Ač se akademici handrkují, kolika procenty je na vině dědičnost, životní styl či přejídání, pro nás je zpráva o to horší, že plný stůl a pohodlné živobytí nám nepřidá. Původ a příčiny tohoto postižení mohou být různé. Jakousi civilizační epidemií jsou tepenná zúžení či uzávěry.

V soupisu příčin kromě dědičnosti figuruje vysoký krevní tlak, kouření a vysoké hladiny cholesterolu. Kořeny dědičné zátěže lze hledat u takových nedostatečností, jako je zpomalení žilního návratu a špatná cirkulace v důsledku poškození žilních chlopní, jež posouvají krev z dolních končetin vzhůru a dochází ke ztrátě elasticity stěny cévní, krev se městná v oblasti dolních končetin a dochází k tvorbě otoků. Smutnou kapitolou je cévní strádání spojené s DM. V důsledku vysokého obsahu cukru v krvi jsou poškozovány stěny cévní a snižuje se kvalita mikrocirkulace. Zvyšuje se tvorba krevních sraženin a porušuje stěna cév. Všechna tato onemocnění mají společného jmenovatele. Zhoršením cévního systému strádá prokrvování, což vede ke špatnému zásobování tkání kyslíkem a živinami.

Podvyživené tkáně reagují špatnou prosperitou, což ve skutečnosti znamená změnu pigmentace, zvýšení citlivosti kůže a její tenčení a postupné odumírání tkání, což ústí ve tvorbu vřídků, ranek, ran, až těžce hojitelných bércových vředů. Dospějeme-li do tohoto stádia, jsme odkázáni na vysoce odbornou péči ošetřujícího lékaře a sestry. Přes veškeré vymoženosti je proces léčení zdlouhavý, bolestivý a nejistý.

Prevence – základ úspěchu

Ač je sestra opravdu vysoce kvalifikovaný profesionál a v každodenním kontaktu s otřesně vyhlížejícím postižením se může jevit jako trochu otrlý rutinér, z bohatého kontaktu s těmito pracovníky vím, jak i u nich utrpení vyvolává hluboký soucit a burcuje lidský i profesionální potenciál na pomoc postiženým.

Pro všechny, jichž se toto téma týká, je jistě povzbudivé sdělení, že na bázi volně prodejných léčiv a potravinových doplňků existuje bohaté spektrum preparátů, jejichž včasným pravidelným užíváním můžeme náš problém posunout pod radostnější úhel pohledu. Proto by člověk, který je teoreticky předurčen, či má konkrétní indicie pro obávaný problém, měl věnovat komplexní péči svému oběhovému systému.

Užívat látky směřující k výživě stěny cévní, zlepšují průtok krve a mající trombolitický účinek. Snad nejznámějším z nich jsou preparáty s účinnými látkami, získávanými z jinanu dvoulaločného, známějšího jako Ginkgo biloba (GB). Pochází z Japonska a Číny, do Evropy byl dovezen až roku 1727, dnes běžně roste i v parcích. Listy tohoto stromu obsahují flavonoidy, organické kyseliny, které mají vliv na rozpouštění krevních sraženin, posilování stěny cévní a zlepšují krevní průtok, především mozku a dolních končetin. Vedle studentů, jež GB, či kombinované preparáty používají v období zvýšené duševní zátěže, jsou to právě aspiranti různých cévních onemocnění, jenž díky nemu předcházejí komplikacím. Zejména u diabetiků je nutné začít s užíváním tohoto preparátu co nejdříve, neboť pro prevenci má největší účinky.

Výživa stěny cévní

Účelem užívání preparátů směřovaných na výživu a udržování dobré kondice cév je zachování jejich elasticity, cévního tonu a antitrombotická aktivita vůči cévnímu řečišti. V tomto smyslu je nezbytné zařadit užívání takzvaných omega 3 nenasycených mastných kyselin (esenciální látky), které organizmus neumí sám vytvořit. Nejznámější je kyselina eikosapentaenová EPA a dokosahexaenová DHA. Jejich užíváním se snižují krevní lipidy, působí protitromboticky, klinicky byl zjištěn protizánětlivý účinek a zvyšují elasticitu cévy. Jejich hlavními zdroji jsou produkty z ryb. Na podporu žilní cirkulace, snížení napětí žilních stěn, zamezení jejich křehkosti a lámavosti slouží výtažky z koňského kaštanu. Podobnými účinky se vyznačuje listnatec bodlinatý, jehož látky ruskogeniny a neoruskogeniny zlepšují pružnost cévy, zrychlují průtok krve v žilách a zabraňují městnání. Normální tvorbu pojivové tkáně a odolnost kapilár podporují látky z borůvky -aenthokianosidy, které též působí jako antioxidanty. Metabolismus pojivových tkání cévních stěn a průtok krve významně příznivě ovlivňují výtažky z rostliny Gotu kola. Nepostradatelným komponentem v různých kombinacích je bioflavonoid hesperidin, příznivě ovlivňuje propustnost vlásečnic a chrání žilní stěnu před poškozením. Při sestavování jídelníčku nikdy nezapomínejte využívat přírodních zdrojů vitaminu C.

Co lékárna ani supermarket nenabízí

Nejtěžší fází pro zvládnutí zdravotního problému je sebekázeň, tolik zprofanovaný a tak málo dodržovaný životní styl. Co se tím myslí, není třeba opakovat. Ale přesto. Žádná smažená jídla, když alkohol, tak v malém množství, nejlépe francouzské červené. A mísu vlákniny, kterou si dáme v poledne s pořádnou porcí salátu, navrch se slušným kopcem aktivního pohybu.

SOUHRN

Civilizační epidemií s výraznými prvky dědičné zátěže je problém zvaný cévní a žilní nedostatečnost. V důsledku špatného prokrvování vázne zásobování kyslíkem a živinami, čímž dochází ke snížené prosperitě tkání a jejich postupnému odumírání.

SUMMARY

Vascular and vein insufficiency is an epidemic with strong genetic features. Poor blood circulation causes lack of oxygen and nutrients in the tissues which leads to decreased viability and gradual dying of the tissues.

