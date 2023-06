Lékař popřel, že pacientovi schválně přivodil závislost na opiátu

Státní zástupce však věří, že Brejla pacientovi schválně předepisoval nadměrné množství návykového dolsinu, za který si postupně nechal zaplatit 11,5 milionu korun. Závislý muž nakonec zemřel při autonehodě.

Žalobce Radek Klvaňa tvrdí, že dvaačtyřicetiletý Brejla léčil svého pacienta nepřiměřeně dlouho bez snahy konzultovat mužův akutní zánět konečníku a následnou bolestivou řitní trhlinu s dalšími specialisty. Pacientovu bolest tišil dolsinem, přičemž prý mnohokrát opakovaně překročil povolené maximální dávky léku. Za těžké ublížení na zdraví ze zavrženíhodné pohnutky Brejlovi hrozí pět až 12 let vězení.

Lékař se trestné činnosti údajně dopouštěl v mělnické nemocnici, v pražské vinohradské nemocnici a na dalších místech v Praze a Mělníku, a to od března 2008 do února 2012, kdy pacient zahynul při nehodě na cestě do Mělníku. Matka mrtvého nyní po Brejlovi požaduje 250.000 korun jako odškodné. „Jeho smrt jsem nezavinil, takže škodu zatím nejsem ochoten hradit,“ podotkl k tomu lékař.

Brejla uvedl, že pacient narozený v roce 1970 byl jeho dlouholetým přítelem, seznámili se prý koncem roku 2000 na společenské akci ve Špindlerově Mlýně. Majitel reklamní společnosti si prý už tehdy stěžoval na bolesti konečníku a Brejla ho krátce poté začal léčit. Do mělnické nemocnice za ním podnikatel dojížděl deset let, údajně tam absolvoval přes tisícovku ambulantních kontrol a několik desítek chirurgických zákroků.

„Dolsin byl k jeho léčbě vhodný, protože má rychlý nástup účinku a krátkou dobu působení,“ vysvětloval lékař. Připustil však, že primář nemocnice mu na sklonku roku 2009 zakázal, aby muži opiát dále předepisoval.

Přiznal, že poté podnikateli v roce 2010 v deseti případech poskytl dolsin z vlastních zásob – prý proto, že muž plakal, byl zoufalý a vyhrožoval sebevraždou. „Byla to krajní situace, která vyžadovala krajní řešení,“ řekl a přirovnal pacientovy bolesti k utrpení lidí s rakovinou. „Lepší závislost, než aby se v tu chvíli bolestí zbláznil,“ podotkl.

Odmítl, že by opiát pacientovi prodával za vysoké finanční částky, ačkoliv vzájemné textové zprávy svědčí o opaku. Peníze, které od muže dostal, prý nedokáže sumarizovat, byly ale údajně za jiné, neškodné léky na průjem či kašel, které muži na jeho žádost nakupoval.

Brejla od pacienta dostával také drahé dárky – mimo jiné několik televizorů a mobilních telefonů, notebook, hodinky nebo domácí kino. Dnes tvrdil, že podnikatel rád obdarovával celé své okolí. „Měl strach, že se lidem nelíbí, že je tlustý, že zapáchá. Snažil se zajistit si touto cestou pozornost,“ prohlásil.

Svědci z podnikatelova okolí pak vypovídali o tom, jak se dříve úspěšný a energický muž počínaje rokem 2008 pod vlivem opiátu změnil. „Pořád spal, nepamatoval si věci, začal být nezodpovědný,“ popsala s pláčem jeho sestra. Podle dalšího svědka podnikatel přímo říkal, že za dolsin platí Brejlovi velmi vysoké částky a že jej lékař velice ponižuje – pacienta prý například při nastupování do auta nutil, aby si lehl do bláta, a potom přes něj přešel.

Hlavní líčení bude pokračovat v úterý, jednání jsou nařízena až do září.