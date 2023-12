Lékaři radí měřit si pravidelně doma tlak, lze včas začít léčbu

Problém je v tom, že vysoký tlak nebolí, prvním projevem může být až mrtvice. Letošní Světový den hypertenze 17. května má proto motto Poznej svůj krevní tlak a zaměřuje se na domácí měření krevního tlaku.

„Znát svůj krevní tlak je naprosto nezbytné pro zahájení léčby hypertenze, protože bez toho nejsme vůbec schopni onemocnění charakterizované vysokým krevním tlakem diagnostikovat,“ řekla novinářům regionální zástupkyně Světové ligy proti hypertenzi profesorka Renata Cífková.

Zjištěné hodnoty jsou podle ní důležité i pro zlepšení kontroly hypertenze, tedy pro dosažení takzvaných cílových hodnot krevního tlaku. Pro většinu nemocných platí doporučení mít krevní tlak nižší než 140/90. Podle průzkumu znají svůj tlak častěji ženy, vědí tedy častěji i o tom, že mají vyšší tlak a častěji jsou léčeny. „Častěji také dosahují cílových hodnot krevního tlaku, což je dáno tím, že ženy obecně lépe přistupují ke všem léčebně preventivním opatřením,“ shrnula profesorka.





Předseda České společnosti pro hypertenzi profesor Jan Filipovský doplnil, že podle nejnovějších doporučení by se léčebně měly řešit i takzvaná hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze. V prvním případě mají pacienti vyšší tlak jen v ordinaci, doma jsou hodnoty normální, ve druhém případě je to naopak. První typ je hlavně u pacientů středního a vyššího věku, žen a nekuřáků, druhý u mladších pacientů, mužů a kuřáků.

V obou případech ale je u těchto lidí mírně vyšší riziko než u lidí zcela zdravých. Včasnou léčbu se zabrání rozvoji těžších forem hypertenze a následných komplikací.

K domácímu monitorování tlaku uvedl člen výboru České společnosti pro hypertenzi profesor Aleš Linhart, že před koupí přístroje by se měli pacienti poradit se svým lékařem. V lékárně by měli žádat jen klinicky prověřené monitory. Přednostně by měli vybírat přístroje, které měří tlak manžetou na paži. Přesnost měření by si měli ověřit tím, že výsledky porovnají s tím, co naměří lékař klasickým tonometrem.