Lékaři v Brně zavedli novou metodu léčby fibrilace srdečních síní

Nová metoda zvaná kryoablace je jednodušší a kratší, může ušetřit až hodiny času. Novináře o ní dnes informoval vedoucí lékař Kardiologické kliniky Brno Lubomír Křivan. Kryoablaci používají lékaři v Praze a v Českých Budějovicích, nyní mohou zákrok podstoupit pacienti i v Brně.

Fibrilaci síní způsobují plicní žíly v srdci a jsou jí ohroženi lidé kolem 60 let a starší. Podle lékařů může fibrilací trpět až deset procent seniorů. Síně se nestahují a sráží se v nich krev. Ta se potom může dostat do mozku a způsobit vážné komplikace, například mozkovou mrtvici.

Při léčbě fibrilace je potřeba odizolovat plicní žíly od srdeční stěny, aby ji nemohly ovlivňovat. Dosud se léčila tak, že lékaři přes tříselnou žílu zavedli do srdce jehlu a pomalu po jednotlivých bodech odizolovali žílu. Nyní člověku zavedou do srdce kryoablační balon. „Jedním orazítkováním žílu zmrazíme, tím ji odizolujeme. Je to rychlejší a šetrnější,“ uvedl Křivan. Kryoablace je podle něj vhodná pro ty pacienty, kteří trpí takzvanou záchvatovitou fibrilací, tedy mají potíže jen jednou za čas a silně je pociťují.

Fibrilaci síní lidé nejčastěji pociťují jako pocit bušení srdce, zrychlený nebo nepravidelný tep, mohou se cítit unavení a nevýkonní. Nejlepší prevencí je udržovat zdravý životní styl. Riziko krevní sraženiny roste u lidí s vysokým tlakem, vysokou hladinou cholesterolu v krvi nebo cukrovkou. Zhoršují pružnost a průchodnost tepen.