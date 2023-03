Lékárnám v Pardubickém kraji chybí vakcína pro děti

Pardubice – Výrobce slibuje, že v září vakcína bude, píše deník DNES v regionální příloze Pardubický kraj.

Takzvaná hexavakcína představuje alternativu k běžnému, státem hrazenému očkování a některé maminky ji volí pro její šetrnost. Je ovšem placená, každá dávka stojí téměř 1800 korun. To má být vyváženo menším množstvím vpichů i sníženým rizikem reakce. „Hexavakcína se musí u prvních třech dávek aplikovat zhruba po měsíci,“ řekla DNES lékařka Hana Vltavská ze soukromé dětské ambulance v Poličce na Svitavsku.

Komplikace v souvislosti s narušením intervalů připouští. „Teoreticky by mohl problém nastat. Pokud by došlo k promeškání mezního termínu, bylo by to dost složité. Já jsem se snažila maminky směrovat tak, aby problém neměly,“ poznamenala. Případné přeočkování by znamenalo opětovné zaplacení všech dávek.

„Maminky k nám chodí a vyptávají se. Všem říkám, že hexavakcína bude snad začátkem září. Je mi jasné, že pro maminku, která má rozočkované dítě, je to hodně nepříjemné,“ uvedla Anna Záveská z lékárny v České Třebové na Ústeckoorlicku. Jedním z posledních míst, kde se vakcína dala sehnat, byla litomyšlská lékárna U Nemocnice. I tady už ale lékárnice zákazníky odkazují na září.

ČTK