Léky na endometriózu: pomoci by mohl lék proti tasemnicím

Také v Česku se endometrióza týká značné části žen v reprodukčním věku, přesný počet pacientek ale není znám. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádí kvalifikovaný odhad kolem 10 procent. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že onemocnění může zůstávat dlouho nerozpoznané.
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Současná léčba má své limity
Endometrióza je chronické onemocnění, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici nachází mimo dělohu. Může se objevit například na vaječnících, vejcovodech nebo pobřišnici. Během menstruačního cyklu na ni působí hormonální změny podobně jako na děložní sliznici, což může vést k opakovanému podráždění okolí, zánětu a postupnému vzniku ložisek, cyst nebo jizev.
Výsledkem mohou být velmi silné bolesti v oblasti pánve a břicha, které se během menstruace mnohdy zhoršují. U některých žen se přidávají také bolesti při pohlavním styku, problémy s vyprazdňováním nebo močením a obtíže s početím. Nejde přitom o vzácný jev, odhaduje se, že endometrióza postihuje přibližně 190 milionů žen po celém světě.
Přesto často zůstává přehlíženým problémem. K jeho rozpoznání může docházet se značným zpožděním mimo jiné proto, že silná menstruační bolest bývá někdy považována za běžnou součást menstruace. Definitivní potvrzení diagnózy navíc může být obtížné a v některých případech vyžaduje chirurgické vyšetření.
Současná léčba se zaměřuje především na zmírnění příznaků a omezení růstu ložisek. Lékaři obvykle potíže řeší hormonální terapií nebo chirurgickým odstraněním postižené tkáně. Ani jedna možnost však není ideálním řešením pro všechny pacientky. Po operaci se mohou ložiska znovu objevit, hormonální léčba může mít zase nežádoucí účinky a současně omezovat možnost dotyčné otěhotnět.
Pomoci by mohl lék proti parazitům
Nový výzkum se zaměřil na látku zvanou niklosamid. Jde o léčivo, které se již používá proti některým parazitárním infekcím, například tasemnicím. Vědci si jeho potenciálu pro léčbu endometriózy všimli už dříve. Pokusy na myších tehdy naznačily, že niklosamid může omezovat růst tkáně podobné endometriu a působit proti některým zánětlivým procesům.
Problém však spočívá v tom, že se ve vodě špatně rozpouští a po užití se z něj do organismu dostává jen omezené množství. K dosažení požadovaného účinku by proto mohly být zapotřebí poměrně vysoké dávky. Při dlouhodobém podávání by to mohlo znamenat větší riziko nežádoucích účinků, například nevolnosti, nechutenství nebo žaludečních křečí.
Vědci z Washington State University proto zvolili jiný přístup. Niklosamid spojili s takzvaným nanonosičem, který má léčivou látku dopravit přímo k buňkám podílejícím se na rozvoji endometriózy. Cílem je použít menší množství léku a současně omezit jeho působení v ostatních částech organismu.
Vědci zacílili na imunitní buňky
Výzkumníci se zaměřili na makrofágy, jeden z hlavních typů imunitních buněk. U endometriózy se totiž v ložiscích nachází jejich specifická skupina, která může podporovat zánět a vytvářet prostředí příznivé pro přetrvávání a růst postižené tkáně. Tyto buňky zároveň nesou na svém povrchu bílkovinu označovanou jako folátový receptor beta.
Právě této vlastnosti vědci využili. Vytvořili drobný molekulární nosič, který se dokáže na zmíněný receptor navázat. K němu připojili niklosamid tak, aby se účinná látka po vstupu do cílových buněk mohla uvolnit. Nosič tedy funguje jako jakýsi prostředník, jehož úkolem je dostat léčivo co nejblíže k buňkám spojeným s endometriózou.
Výzkumníci nejprve ověřovali, zda je tento přístup použitelný pro cílení na příslušné makrofágy. Samotnou léčbu následně testovali na myších, u nichž vytvořili ložiska podobná endometrióze. Zvířatům podali jedinou dávku upraveného niklosamidu a výsledky porovnávali s kontrolními skupinami.
Jediná dávka u myší ložiska zmenšila
Dva týdny po podání léčby měly myši, které dostaly niklosamid prostřednictvím cíleného nosiče, menší ložiska a méně jich než kontrolní zvířata. U části léčených myší nebyla při následném vyšetření ložiska vůbec zjistitelná. Zvířata také reagovala méně citlivě na podněty, pomocí kterých vědci sledovali projevy spojené s bolestí.
Výsledky tak naznačují, že cílené podání niklosamidu by mohlo ovlivnit nejen samotný růst ložisek, ale současně některé projevy spojené s bolestí. Neznamená to však, že stejný účinek bude mít léčba u lidí. Pokus byl proveden na malém počtu zvířat a sledování trvalo pouze krátkou dobu, výzkum je tedy zatím v předklinické fázi. Vědci ještě potřebují ověřit bezpečnost léčby, její dlouhodobý účinek a vhodný způsob podávání.
Průběh vyšetření:
Teprve poté může přijít na řadu klinické testování u lidí. Tým zároveň zkoumá možnost vytvořit léčivo, které by pacientky nemusely užívat každý den, ale dostávaly ho v delších intervalech například formou injekce. Nový přístup tak přináší zajímavou možnost, jak obejít některá omezení současné terapie. Pokud se podaří potvrdit bezpečnost a účinnost cíleného niklosamidu i v dalších výzkumech, mohl by se stát základem nové léčby tohoto onemocnění.
Zdroje: nature.com, fox13seattle.com, sciencealert.com