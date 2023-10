Léky z českých lékáren pomáhají na Lomboku

„Stejně jako naši lékárníci mají v genech zakódovanou potřebu pomáhat pacientům, tak i společnost Benu jako taková chce být prospěšná. Projekt lékařské pomoci nás velice oslovil svým charakterem. Můžeme si být totiž jistí, že léky, které poskytneme, opravdu pomohou lidem, kteří to potřebují,“ uvedl generální ředitel společnosti Benu ČR Sebastian Ring a daroval v první fázi dlouhodobé spolupráce zhruba 50 kilogramů léků v hodnotě 50 tisíc Kč.

Poprvé lék na bolest

Zakladatel neziskové humanitární organizace Dorra Dalibor Stozsek pro naši redakci uvedl, že největší a nejnákladnější skupinou darovaných léků byla antibiotika pro dospělé i děti. „Většinou šlo o širokospektrá antibiotika k léčbě všech možných druhů infekcí (dýchacích cest, kůže a infikovaných ran po úrazech, často velice pokročilých až život ohrožujících). I drobné ranky se totiž v podmínkách vlhka, tepla a špatné hygieny velice rychle infikují. Potřebujeme je nejen v tabletách, ale pro těžší infekce i k podání do žíly. Na tyto rány je také potřeba větší množství lokálních antibiotik ve formě mastí a roztoků. Antibiotické kapky pak užíváme na infekce očí a uší,“ uvedl Dalibor Stozsek. Jak dodal, překvapivě častým onemocněním je na Lomboku také hypertenze, takže další skupinou darovaných léků jsou antihypertenziva.

„Velice častou příčinou návštěv našich pacientů jsou nejrůznější typy akutní i chronické bolesti. Proto vezeme také analgetika, většinou ta běžná, která používáme i my – ibuprofen a paracetamol, na silnější bolesti metamizol. Pro dospělé v tabletách, pro děti sirupy. Místní pacienti na běžná analgetika reagují velice dobře. Často se totiž stává, že lék proti bolesti nikdy dříve neužili. Na Lombok jsme také přivezli multivitaminy pro děti, těhotné a chronicky nemocné. Pro posledně zmíněné i proteinové přípravky urychlující rekonvalescenci,“ dodal Dalibor Stozsek.

Život zachraňující péče

Samostatnou kapitolou jsou parenterální léky – k podání do žíly, kterými řešíme akutní stavy, nejčastěji gastroenteritidy s průjmy a zvracením, alergické reakce, dušnost nejrůznějšího původu, akutní silné bolesti. „Analgetika s okamžitým efektem použijeme před plánovaným chirurgickým výkonem. V tomto případě může náš lékař podat i tzv. analgosedaci a provést některé chirurgické výkony, případně převazy silně bolestivých ran nebo popálenin. Používání lokálních anestetik je samozřejmostí,“ říká Dalibor Stozsek s tím, že v provizorních ambulancích na Lomboku není možné k pacientům přistupovat jako k těm našim doma, kde při sebemenším stesku následuje mnoho více či méně přínosných vyšetření.

„Naším hlavním cílem je mezi místními vyhledat a dle možností zaléčit ty stavy, které jsou přímo nebo potenciálně ohrožující na životě nebo by neléčené mohly vést k invaliditě a snížení schopnosti samostatné obživy (tedy většinou práce na poli). Tyto pacienty často indikujeme a doprovázíme do jedné z místních nemocnic, kde jim jsou schopni provést potřebná doplňková vyšetření, jako je rentgen, ultrazvuk či vyšetření krve. V případech, že pacient nemá žádné pojištění, což je většina, za něj také hradíme veškeré náklady,“ doplňuje lékař z organizace Dorra.

Nonstop a na skútru Ambulance otevírá Dorra pravidelně, 4 dny v týdnu, v pralesní vesnicí Ngolang a v Petiwungu. Pokud je nutné pacienty převázat, aplikovat jim injekce nebo infuze, dojíždějí zdravotníci i za pacienty domů. Pro případné akutní stavy jsou zdravotníci přes místní koordinátory kontaktováni doma na nonstop telefonu.

„Jelikož jsou naši zdravotníci většinou nelékaři a jde o záchranáře nebo sestry, jsou také nepřetržitě spojeni přes mobilní aplikaci s lékaři-konzultanty v České republice. Kontaktovat tak mohou praktického lékaře, pediatra, chirurga, kožní lékařku nebo očního lékaře,“ vysvětluje Dalibor Stozsek.

Výjezdy do ambulancí a za pacienty jsou možné pouze na skútru. Ten si prozatím zdravotníci Dorra jen pronajímají, uvítali by ale vlastní. Stejně potřebný je také záchranářský batoh pro převoz zdravotnického materiálu mezi ambulancemi a pacienty.

Dalibor Stoszek a Sebastian Ring