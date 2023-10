Liberecká nemocnice jako jediná v zemi pořádá logopedický tábor

Netradiční tábor pořádá nemocnice již několik let a je určený pro děti od šesti do 15 let se specifickými poruchami řeči – dyslalií, problémy s artikulací nebo koktavostí. Letos v létě nemocnice nabízela dva třítýdenní turnusy, na první přijelo 20 dětí, na druhém jich je nyní 14. „Dětem poskytujeme intenzivní logopedickou péči nejenom individuální, ale i skupinovou,“ uvedla primářka oddělení dětské psychiatrie Jana Prouzová.

Mimo logopedických cvičení se děti učí i různým relaxačním technikám, jako je autogenní trénink, cvičí také jógu. Pro malé táborníky je připravena i muzikoterapie, která významně přispívá ke zlepšení řečových poruch. „Děti spolu velmi dobře vycházejí,“ řekla dětská psycholožka Jitka Havlová. Všechny mají podle ní podobný problém, vzájemně se proto neposmívají, čemuž jsou jinak v dětském kolektivu obvykle vystaveny.

Tábory pořádá nemocnice na oddělení dětské psychiatrie v Liberci na Králově Háji. Jako v nemocnici si tam ale účastnici nepřipadají. Budova je obklopena zahradou a stojí na jednom z nejzelenějších libereckých sídlišť. Děti se navíc na táboře nejenom zbavují své vady, ale také baví.

„Během pobytu jsme pro ně připravili celodenní výlety, návštěvu zoo, botanické zahrady, ale také zábavního a sportovního parku, dětského koutku, Ještědu anebo třeba návštěvu muzea hraček v Jablonci,“ vypočetla vrchní sestra oddělení dětské psychiatrie Alena Poláková. Venku mají děti k dispozici prolézačky, trampolínu, stoly na ping pong i sportovní areál s hřištěm na fotbal, basketbal a volejbal.

Na tábor jezdí děti z celé republiky na základě doporučení logopedů. Pobyt je hrazen zdravotními pojišťovnami a rodiče dětem přispívají pouze na vstupy na sportovní nebo kulturní akce či jízdné.