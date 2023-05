Makrobiotika ve výživě dětí

SOUHRN

Je však třeba sledovat jeho zdravotní stav a růst a při poruše vývoje přesvědčit rodinu ke změně diety.

SUMMARY

Childhood is a time of increased need of food quality as well as quantity. Even though, limited intake of animal protein does not necessarily lead to impairment of the child. It is still important to regularly check health status of the child and if problems develop we need to persuade the family to change the diet.

Vegetariánství není neobvyklým či novým způsobem výživy. Přechod k vegetariánství je vysvětlován důvody zdravotními, estetickými, náboženskými, ekologickými i ekonomickými. U osob s ukončeným růstem může přinést i zdravotní užitek – redukci příjmu tuku, zvláště cholesterolu, vyšší příjem vlákniny, více nenasycených mastných kyselin, příznivý vliv na krevní tlak, obezitu, kardiovaskulární onemocnění, výskyt diabetu. Mnohem komplikovanější je však situace u dětí.

Specifika stravování dětí

Zdrojem výživy v prvních dnech a měsících života (novorozenci a kojenci) dítěte bylo, je a bude kojení, tedy mateřské mléko, které dítěti dává živiny ve vyvážené podobě. Batolata a předškolní děti: dítě je aktivnější, pozorujeme jistou vybíravost přijímání stravovacích návyků rodiny. Školní věk a mladiství: děti si tvoří již vlastní názor a může dojít k chybám ve výživě.

Jakou výživu zvolit v dětském věku?

Potřebné živiny zajišťuje kojení nebo umělá výživa, smíšená strava v pozdějším věku však již může být ovlivněna názorem rodičů. Typy alternativní výživy: lakto-vegetarián, lakto-ovo-vegetarián, semi-vegetarián, pisko-vegetarián, pullo-vegetarián, vegan-vegetarián.

Možná rizika alternativní výživy

Těhotenství a laktace: vegetariánky mají snížený příjem Fe (železo), kyseliny listové, vitaminu D a Zn (zirkonium) – veganky mají navíc také snížený příjem energie, bílkovin, Ca (vápník), B12.

Kojenci 0 – 12 měsíců: vegetariánsky živené děti mají snížený příjem Fe, vitaminu D, vegansky vedené ještě navíc i nedostatek kalorií, bílkovin, Ca, Zn, B12.

U nekojených dětí je výživa hrazena dostupnými přípravky, které plně hradí potřebu kojence.

Vývojové problémy

Nižší růstová rychlost dětí se vykládá omezenou kapacitou žaludku, strava je sice objemná a sytící, ale dává nedostatečný energetický příjem.

Kvalita rostlinné bílkoviny

Pro menší obsah esenciálních aminokyselin mají rostlinné bílkoviny nižší biologickou hodnotu než živočišné.

Saturace vícenenasycenými MK, minerály, vitaminy, vitageny

Vyšší n-3 mastné kyseliny (MK) jsou součástí buněčných membrán, jejich nedostatek může způsobit pomalejší rozvoj psychomotorického vývoje, opožděnou zrakovou ostrost aj.

Protože vápník je obsažen především v mléce a mléčných výrobcích, lze u starších dětí počítat s nižším příjmem Ca. Zdrojem selenu je naopak živočišná strava, kterou tyto děti nepřijímají.

Železo přijaté spolu s živočišnou potravou je lépe vstřebáváno, fytáty, oxaláty v rostlinách jeho absorpci zpomalují. Vitamin B12 je nejvíce obsažený v živočišné potravě, jeho karenci může zastírat vysoký příjem kyseliny listové.

Množství vitaminu D v mateřském mléce veganek je závislé na pobytu matky na slunci, při nedostatku hrozí dítěti rozvoj rachitidy; zdroj -rybí tuk. Pyridoxin a ribofl avin jsou obsaženy jak v živočišných, tak v rostlinných zdrojích.

Zdrojem vitaminu K jsou živočišné potraviny a zelená listová zelenina. Vitamin A obsahují živočišné produkty, syntetizován však může být i z karotenoidů v rostlinách. Při proteinkalorické malnutrici hrozí nedostatek. Karnitin je syntetizován v játrech z lyzinu a methioninu, slouží k transportu MK s dlouhým řetězcem. Při rychlém ukončení kojení vegankami by tak mohlo u dětí dojít k jeho defi citu.

KAZUISTIKA

Příklad jídelníčku veganů -sourozenci 2 a 6 roků

Ráno: Voda z namočeného obilí – žito, pšenice. Nápoj radosti ze směsi bylinek.

Dopoledne: Jablka, hrozinky. Čaj z malinového listí s rozpuštěným pylem a medem.

Oběd: Vařené jáhly s olejem za studena lisovaným, salát (syrový špenát, rajče, pórek, mořské řasy, petrželka, vojtěška, semínka slunečnice, sezamu, světlice, dýně, obilné klíčky).

Večer: Brambory vařené ve směsi bylinek (kmín, saturejka, kopřiva, kontryhel, šťovík, sedmikráska, malinové listí, lichořeřišnice, česnek). Sójové mléko.

Výsledky vyšetření

Děti byly oproti svým vrstevníkům menší, ale baculaté. Z hodnocení jídelníčku vyplynul nadbytek kalorií (o 38 %), nadbytek sacharidů (o 74 %), nedostatek bílkovin (o 14 %) a nedostatek vápníku (o 68 %). Živočišné bílkoviny chyběly úplně, mimo mladší dítě, které matka kojila. Laboratorně byla zjištěna nízká hodnota hořčíku a vitaminu B12, spektrum aminokyselin v krvi obou dětí bylo změněno.

Úprava jídelníčku

Na doporučení dietologa a nutriční terapeutky přidala matka oběma dětem bílý jogurt, acidofi lní mléko a kuřecí maso. Při kontrole za šest měsíců byl patrný zrychlený růst obou dětí, přibyla jim svalovina, zlepšil se příjem vápníku a zlepšilo se i spektrum aminokyselin.

TYPY ALTERNATIVNÍ VÝŽIVY

lakto-vegetarián: jí pouze mléko a mléčné výrobky lakto-ovo-vegetarián: jí mléko, mléčné výrobky a vejce semi-vegetarián: jí drůbež a ryby pisko-vegetarián: jí ryby a mořské živočichy pullo-vegetarián: jí pouze drůbež vegan: nejí žádné živočišné produkty

O autorovi| Marieta Balíková oddělení léčebné výživy, FN Motol, Praha (dismarieta@email.cz)