Matka s dcerou žalují lékaře, že zavinili smrt syna a bratra

Zde podle obžaloby kvůli chybnému zákroku lékaře zdavotnické záchranné služby zemřel mladý muž.

Kde jsou fotky?

Policista u soudu vypověděl, že tehdy měli problém dostat se do bytu, ale po dohadech dovnitř vstoupili. Muž prý ležel na pohovce u stěny, více ze zařízení bytu si nepamatuje. Na místě byl i lékař, kterého si zavolala matka zemřelého muže. Byl prý jiný než ten, který přijel, aby pomohl jejímu synovi.

Druhým předvolaným svědkem byl kriminalistický technik, který jezdí na ohledávaná místa spolu s vyšetřovateli. Jeho úkolem bylo zdokumentovat místo činu. Na místě i fotografoval, ale už neví, zda digitálním nebo klasickým fotoaparátem na kinofilm. Nevěděl, jestli byl ke spisu přiložen film nebo jestli byly fotografie zálohovány v digitální podobě. Pak by je ještě na policii měli. Zástupce žalobců uvedl, že u spisu fotodokumentace není. Dále uvedl, že zasahující lékař získal atestaci až na podzim v roku 2006, proto v březnu ještě neměl sám zasahovat. Požádal o další lékařský znalecký posudek.

„Příčinou smrti byla zástava srdce a nás zajímá, co bylo příčinou zástavy srdce,“ říká právní zástupce pozůstalých. Čeká se tedy na posudek odborného pracoviště pražské nemocnice.

Soudkyně ve čtvrtek odročila jednání na neurčito.

Chybný zákrok?

O co se v případu jedná? Matka a dcera z Tábora žalují zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) o ochranu osobnosti. Tvrdí, že v důsledku neposkytnutí potřebné péče při jejím zákroku 26. března 2006 došlo k úmrtí jejich syna a bratra. To zasáhlo do jejich osobnostních práv na rodinný život.

Tehdy v noci se záchranka na jejich opakované zavolání k mladému pacientovi s náhlými potížemi dostavila. Provedla zde určité zdravotnické úkony, ale podle žalobkyň byl její postup chybný. V důsledku toho ošetřovaný muž bohužel zemřel.