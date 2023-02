Medicínský humor někdy nemá daleko k humoru černému

OTÁZKA: * Vraťme se ještě k medicíně – co vás v současnosti nejvíce těší či naopak trápí?

ODPOVĚĎ:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Těší mne úžasný, téměř neuvěřitelný pokrok v mnoha oblastech medicíny. Od 60. let, kdy jsem studoval, je to nepřehlédnutelná série objevů, které zpravidla znamenaly téměř revoluční převrat v tom či onom oboru. To vše jako by v posledních 10–15 letech akcelerovalo. Diagnostické metody, o nichž jsme před třiceti lety jen snili a nedokázali se shodnout na jejich časovém horizontu, jsou rutinní, všeobecně dostupnou záležitostí. Nové léčebné postupy a nová farmaka představují radikální zásah do života nemocných s některými chronickými a často nezvratně progredujícími chorobami. Fascinující je i pokrok v léčbě zhoubných nádorů. Navíc byl, ruku v ruce s tím, uspokojivě vyřešen problém dosažitelnosti těchto ekonomicky mimořádně náročných léčebných postupů. Díkybohu situace, kdy starý člověk nemohl získat kardiostimulátor či být zařazen do chronického dialyzačního programu, patří nenávratně minulosti. Naopak mne zneklidňují opakující se nekompetentní zásahy státní moci do procesů řízení v segmentu veřejného zdravotnictví. Její charakteristikou je arogance a současně nepřiměřená kvalifikace některých úředníků nejen ministerstva zdravotnictví, ale také zdravotních pojišťoven a dalších institucí.

