Mezioborová spolupráce alergologa s ORL specialistou

SOUHRN: Spolupráce alergologa a ORL specialisty je důležitá. Některá onemocnění uší, krku a nosu způsobují obdobné vnější příznaky, které však mohou vést k závažnějším onemocněním.

Klíčová slova: asthma bronchiale, alergická rýma, paranazální dutiny, nosní polypy, alergie

SUMMARY: Cooperation of an allergologist and an ENT specialist is important. Some of the diseases of ears, throat and nose can have similar symptoms that can lead to more serious conditions.

Key words: asthma bronchiale, allergic rhinitis, paranasal sinuses, nasal polyps, allergy

Dýchání je pro nás naprostou samozřejmostí, o které ani nepřemýšlíme. Tedy alespoň dokud s ním nemáme žádné potíže. Málokdo si proto asi uvědomuje, jak složitým „zařízením“ dýchací cesty vlastně jsou. Ty počínají nosními dírkami, pokračují nosní dutinou s přilehlými dutinami paranazálními, dále nosohltanem, hrtanem, průdušnicí, průduškami až do plicních sklípků.

Celá tato oblast přichází denně do kontaktu s množstvím cizorodých látek, alergenů a mikrobů. Obrana dýchacích cest před škodlivinami je zajištěna mechanickými, chemickými a imunologicky podmíněnými reakcemi. Všechny části dýchacích cest přitom spolupracují. Rýma, ať již alergického, či jakéhokoli jiného původu, bývá neprávem považována za banální onemocnění. Zdravotní zátěž souvisí především s vysokou nemocností (katary horních cest dýchacích). Rovněž bylo prokázáno, že pacienti s chronickou rýmou se často „skrývají“ pod dalšími diagnózami. Až ve 25 % případů trpí recidivujícími sinusitidami, udávají častá nachlazení; 35 % zánětů středouší vzniká na bázi chronické rýmy, u 29 % se vyskytují nosní polypy. Rizikovost pro vývoj astmatu je zřejmá – sezonní rýma je spojena s astmatem ve 13–38 % případů a pacienti s asthma bronchiale trpí až v 78 % nějakou formou chronické rýmy.

Neléčená rýma ovlivňuje i astma

Onemocnění jedné části organismu se může odrážet v části jiné. To platí i pro alergická onemocnění. Dnes je již jasně prokázáno, že neléčená alergická rýma významně zhoršuje průběh astmatu. Také infekce v oblasti horních dýchacích cest mohou negativně ovlivňovat průběh astmatu. Zvětšená nosní mandle u dětí může být jednak zdrojem infekce, jednak vadí mechanicky – ucpává nosní průduchy a ústí Eustachových trubic. To vede k častějším zánětům středního ucha a dýchání ústy přivádí neočištěný a neohřátý vzduch rovnou do průdušek, které jsou tak také zvýšeně drážděny.

Živná půda pro zánět

Záněty paranazálních dutin provází většinou zadní rýma, která rovněž dráždí průdušky. Alergický zánět sliznic dýchacího traktu připravuje vhodnou půdu pro uchycení infekce. Ta potom zpětně dráždí sliznice a je tak uzavřen začarovaný kruh. Alergie usnadní infekci a infekce zhoršuje alergii.

Nosní polypy

Diagnózu polypózy stanoví ORL lékař. Etiologie je nejasná, často je výskyt spojen s alergií. Při opakované tvorbě polypů by mělo být u pacientů provedeno imunologické vyšetření. Polypy zhoršují průchodnost nosu, je narušena fyziologie nosní přepážky, zhoršují asthma bronchiale.

Časté záněty středouší

Se zánětem středouší přicházejí k lékaři častěji děti. Pokud mají ještě jiné průvodní příznaky, jako je reakce na očkování či záněty průdušek, je vhodné imunologické vyšetření dítěte.

Spolupráce alergologa a otorinolaryngologa

Spolupráce alergologa a otorinolaryngologa je velmi úzká. Alergolog určí, na co je pacient alergický, a zahájí léčbu celkovou i místní. Objasní také, zda nejsou alergií postiženy i další orgány, zejména průdušky, tedy zda pacient nemá astma. ORL lékař zase posuzuje místní poměry v horních dýchacích cestách, stav sliznic, velikost nosní mandle, průchodnost nosu, eventuálně přítomnost nosních polypů, paranazální dutiny, stav hlasivek, stav středního ucha a kvalitu sluchu.

Po vzájemné konzultaci je navržen nejvhodnější postup, tj. léčba alergie a případně chirurgický zákrok – odstranění nosní mandle nebo podle potřeby jiné výkony. Většinou je ale nejprve zahájena léčba konzervativní a teprve při jejím neúspěchu se přistupuje k operaci. Spolupráce obou odborníků pokračuje nadále i po operaci.

Kazuistika 1

Pacient, 41 let. V roce 2005 přišel do naší ordinace s dráždivým kašlem a pískavým dýcháním po viróze. V osobní anamnéze byly recidivující tonzilitidy, prodělal tonzilektomii a adenotomii, poté se již angíny nevyskytovaly. Pacient je nekuřák, potíže má především v období květu pylů trav.

Spirometrie odhalila obstrukci v dýchacích cestách, po provedení bronchodilatačního testu, jenž byl pozitivní, byla reverzibilita úplná. Pylové testy určily alergii na pyly trav, břízy a pelyňku.

Závěr: Asthma bronchiale perzistující lehké, alergické, polyvalentní inhalační pylová alergie, pravděpodobně alergie na chlad. Nasazena protiastmatická léčba Symbicortem turb. 200/6 trvale a Ventolinem při potížích. Při zavedené léčbě byl pacient v naprostém pořádku, spirometrie byly dlouhodobě v normě, v období květu břízy, trav a pelyňku zhoršená rýma, užíval Xyzal (s efektem).

Průběžně bylo pacientovi vyšetřováno FeNO (frakce exspiračního oxidu dusnatého), kde hodnota v období květu trav byla zvýšená, mimo pylovou sezonu v normě.

V roce 2007 rýma a pocit ucpaného nosu se zhoršeným dýcháním přetrvávaly i v zimních měsících, mimo pylovou sezonu. Spirometrické vyšetření bylo stále v normě. Pacienta jsme proto odeslali na ORL vyšetření, kde byl zjištěn nosní polyp a doporučeno jeho chirurgické odstranění.

V lednu 2008 pacient podstoupil odstranění nosního polypu. Po zákroku nasazen topický kortikoid Alergonase.

Od té doby je pacient prakticky bez dýchacích obtíží.

Kazuistika 2

Dívka, 16 let, léčena v naší ordinaci od roku 2008. Přišla s opakovaným kašlem a subjektivními dýchacími obtížemi. Kašel se objevoval především v noci, nutil dívku posadit se. Při běhu se zadýchávala. Alergie nezjištěna, imunologické vyšetření bylo v normě, FeNO ukazovalo normální hodnoty koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Na spirometrickém vyšetření byla středně těžká obstrukce, která byla po provedení bronchodilatačního testu (4 vdechy Ventolinu) pozitivní, reverzibilita však nebyla úplná. Nasazena protiastmatická léčba Symbicortem turbohaler 200/6 trvale.

Závěr: Asthma bronchiale perzistentní, středně těžké, nealergické, není kontrolované. Doporučeno vyšetření ORL pro možné fokusy (ložiska).

Dívka mívala opakované stavy dušností, přiznala se, že vynechává léčbu a kouří. U 4. kontrolního vyšetření oznámila, že již léky bere podle rozpisu, přestala kouřit. Spirometrické vyšetření bylo již s normální plicní ventilací. ORL ještě nerealizováno.

V roce 2009 měla pacientka autonehodu, u nás na kontrole nebyla a přišla až se zhoršeným stavem na počátku roku 2010. Měla zastřený hlas, stále kašlala, měla hnisavou rýmu a dýchací obtíže. Prodělala chřipku. Objektivně hlenohnis v nosohltanu, dýchání čisté, volné.

U nás jsme provedli vyšetření sinuscanem: nález ukázal výpotek v obou maxilárních dutinách. Spirometrie prokázala lehkou obstrukci v dýchacích cestách.

Závěr: Asthma bronchiale perzistentní, středně těžké, nealergické, nyní po viróze není kontrolované, sinusitis maxillaris bilat. (zánět vedlejší dutiny nosní), pravděpodobně chronické, nyní akutní exacerbace.

Pacientce ponechána léčba Symbicortem 200/6 trvale a Ventolinem při potížích, odeslána k ORL specialistovi k další léčbě sinusitidy.

ORL nález: krk v mezích normy, v nose prosáklé sliznice, hleny, vedlejší dutiny nosní palpačně nebolestivé. Léčba: nosní kapky, Clarinase, mukolytika, Biseptol.

Sinusitida odezněla a dívka přišla po měsíci na kontrolu k nám bez kašle a dýchacích obtíží. Spirometrické vyšetření opakovaně s nálezem normální plicní ventilace.

