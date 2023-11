Ministerský žebříček: nemocnice ho zlehčují

Už druhé “ vysvědčení“ dostaly od ministerstva zdravotnictví čtyři brněnské nemocnice. Podle jejich vedení má hodnocení šestnácti státem řízených ústavů zatím jen malou vypovídací hodnotu. Nejméně dva ředitelé však kvůli němu přijdou o odměny.

Brno – Lékaři už vymysleli pro ministerské žebříčky vlastní označení – Liga nemocnic. Jednoznačným outsiderem je v ní brněnská Úrazová nemocnice. Sice si mírně polepšila, zůstává však předposlední ze šestnácti hodnocených ústavů.

Ředitel Miloš Janeček si přesto za týmem stojí. “ Naše výsledky jsou v oblasti traumatologie jedny z nejlepších,“ uvedl Janeček. Není podle něj dobré srovnávat všechny nemocnice. Připomněl, že například v léčení zlomeniny krčku stehenní kosti úrazovka “ vyhrála“. Žádné větší změny Janeček nechystá.





Musí se však připravit na to, že bude mít menší odměny. Podle ministra zdravotnictví Davida Ratha potká takový trest všechny ředitele nemocnic, které skončí v druhé polovině tabulky. Přestože systém ještě není doladěný. “ Zatím tyto výsledky musíme brát s určitou benevolencí,“ poznamenal Rath. Menší výplatu bude mít i šéf fakultní nemocnice v Bohunicích Jan Burian. Jeho ústav zůstává na desáté příčce. Zaměstnanci nemocnici hájí. “ Informační hodnota žebříčku je pro pacienty nulová,“ myslí si například lékař Jan Kvapil.

K hranici rozhodující o ředitelských příjmech se od minula skokově přiblížila Fakultní nemocnice u svaté Anny. Ze druhého místa spadla za tři měsíce na sedmou příčku. Ředitel Roman Kraus chce vyčkat, až ministerstvo stoprocentně stanoví kritéria hodnocení. “ Chceme, aby naše nemocnice pracovala kvalitně a poskytovala dobrou péči. Až ministerstvo systém a kritéria dopiluje, budeme tento žebříček brát za naprosto validní,“ řekla mluvčí Naďa Kuklínková.

Gratulovat si naopak může Masarykův onkologický ústav. Polepšil si o šest míst na čtvrtou pozici. “ Bereme toto pořadí na vědomí, ale nepřikládáme mu větší váhu,“ komentovala postup mluvčí ústavu Zuzana Joukalová.

Žebříček hodnotí výsledky u padesáti nejčastějších diagnóz a u dvaceti diagnóz specifických pro jednotlivé nemocnice. “ Sledovali jsme i délku hospitalizace, procento opakovaných operací, úmrtnost,“ připomněl ředitel odboru kvality zdravotní péče Pavel Březovský.

Výsledkem má být lepší péče o pacienty. “ Má to být motivace nemocnic a informace pro veřejnost,“ řekla mluvčí ministerstva Jana Kocová.

Rovnost

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr Jiří Kilian

Liga nemocnic a její tabulka. Nevím, co komu řekne, sestavovat žebříček týmů házené, košíkové, hokeje a fotbalu, chybí možná gorodky. Navíc už každé děcko ví, že byť by pražská porodnice měla méně úmrtí než brněnská úrazovka, bylo by pro ně v případě úrazu lepší dostat péči v právě té nemocnici, která je v tabulce horší.

Nedávno mi volal brácha. Utrpěl složitou zlomeninu bérce a kotníku, skučel bolestmi a ptal se, jestli ho vezmou v úrazovce, když nebydlí v Brně. Nevěděl, jsem, taky už v Brně nebydlím. Pak mi volal, že vzali, ošetřili a že je v pořádku. Ptal jsem se, proč chce zrovna tam, když je to nejhorší špitál podle tabulky. Řekl cosi nepěkného o tom, k čemu jsou mu tabulky, ale že chce právě a jen tam a ať ho neoblbuju. Docela jsem ho chápal. Když jsem byl studentem medicíny, ošetřili mi tam taky dost poničenou nohu, chodil jsem tam na stáže. Je to dávno, ale nezapomíná se.