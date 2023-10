Ministerstvo poslalo kvůli chřipce nemocnicím 9000 balení Tamiflu

„Domníváme se, že tyto počty jsou v současné době dostačující. V případě potřeby jsme ale připraveni uvolnit další léky,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.

Celkem 3000 balení Tamiflu dostane Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Dalších 2000 balení bude mít k dispozici fakultní nemocnice v Plzni, po tisícovce pak fakultní nemocnice v Ostravě, Hradci Králové, Olomouci a Brně. Ve VFN je i antivirotikum Relenza z minulého týdne. Zatím se ho použilo 225 balení.

Zájem o Relenzu podle hlavního hygienika ČR Vladimíra Valenty dosud mělo 20 nemocnic. V praxi se podle něj také osvědčila konzultační telefonní linka. Denně na ni volá pět až deset lékařů z celé republiky, aby se poradili o léčbě pacientů s vážnými komplikacemi.





Hygienik hodnotí šíření nachlazení a chřipky v Česku jako epidemii, v následujících dnech a týdnech bude podle něj zřejmě vrcholit.

Ministerstvo dvojici léků uvolnilo ze zásob kvůli závažným komplikacím, které se u pacientů objevují. Běžně se tyto medikamenty nepoužívají, lékaři je podávají jen ve vážných případech. Valenta připomněl, že ve srovnání s běžnými epidemickými lety, kdy bývá uvolněno kolem 5000 balení, nyní jich je 9000, zásoba je tedy i s určitou rezervou. Pokud by epidemie nabyla na síle a komplikovaných pacientů přibylo, uvolní se léky další.

Valenta varoval před zbytečným podáváním léku, na běžnou chřipku stačí klid na lůžku, dostatek tekutin, vitamíny a léky na snížení teploty. Pokud by se antivirotika podávala zbytečně, ztratila by účinnost.

Podle dat Státního zdravotního ústavu stouply počty pacientů s akutním onemocněním dýchacích cest v uplynulém týdnu v průměru o 34 procent. Na 100.000 obyvatel připadlo 1391 nemocných. Lidí s chřipkou přibylo v průměru o 88,2 procenta. Na 100.000 obyvatel jich bylo 128.

Hlavní hygienik zdůraznil, že by lidé měli v těchto dnech zvlášť dbát na hygienu. Měli by si důkladně umývat ruce, používat papírové kapesníky či si při kašli krýt ústa. Zvážit by také měli účast na hromadných akcích, kde by se nákaza mohla šířit.

Doplnil, že i v současné chřipkové epidemii je možné dát se odůvodněných případech očkovat – jde zejména o lidi se závažným onemocněním nádorovým, s cukrovkou, nemocemi srdce a cév a závažným respiračním onemocněním. Očkovat by se měli také starší lidé a malé děti.

Imunita po očkování se vytvoří do dvou týdnů, zatímco inkubační doba chřipky je dva až tři dny. Je tedy riziko, že člověk po očkování onemocní, studie podle Valenty ale potvrdily, že onemocnění má lehčí průběh.