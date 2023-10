Ministerstvo začíná dodávat lékařům antivirotika

Pokud by totiž virus H1N1 zasáhl někoho z rizikové skupiny, což jsou například těhotné ženy či nemocní lidé, měl by mu být do 48 hodin podán lék Tamiflu. Ten ovšem není v chebských lékárnách k sehnání.

Deník proto požádal o vyjádření Ministerstvo zdravotnictví (MZ). „V nejbližších dnech připravuje Ministerstvo zdravotnictví rozvoz antivirotik Tamiflu a Relenza, pořízených z finančních prostředků Ministerstva zdravotnictví, přímo do ordinací jednotlivých praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a lůžkových zdravotnických zařízení poskytujících akutní péči,“ informoval mluvčí ministerstva David Přinesdom.

„Jedná se o první vlnu zásobení antivirotiky. Na základě skutečné spotřeby si pak každé zdravotnické zařízení bude moct doobjednat u stanoveného distributora další balení antivirotik. Spotřeba bude evidována jak v jednotlivých zdravotnických zařízeních, tak ve skladech. Ministerstvo zdravotnictví o tomto připravovaném postupu informovalo dopisem praktické lékaře a rovněž bude informovat i lůžková zdravotnická zařízení. V této souvislosti zveřejnilo na webovém portálu k pandemii indikace a dávkování pro antivirotikum Tamiflu a nové aktualizované souhrnné informace o přípravku Tamiflu jak pro širokou veřejnost, tak pro zdravotníky,“ doplnil mluvčí.