Ministrovo lékařské ošetření v USA stálo přes 1,7 milionu korun

PRAHA – Čeští politici by neměli nikam cestovat bez pojištění léčebných výloh. Kolabují totiž v zahraničí stále častěji a český stát, tedy občan, by se nedoplatil. Zdravotní problémy postihly mimo území České republiky několikrát Václava Havla, nedávno i Jana Kavana a Petra Pitharta.

Ministr zahraničí Jan Kavan prodělal při květnové oficiální návštěvě Spojených států amerických slabý infarkt. Na dva dny musel být převezen do washingtonské nemocnice, odkud nyní přišel účet ve výši 43 000 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,7 milionu korun.

Původně měl tyto výdaje zaplatit český stát, protože resort zahraničí své zaměstnance individuálně nepojišťuje. Diplomaté a pracovníci ministerstva včetně ministra podepisují cestovní příkaz, na jehož základě ministerstvo přebírá odpovědnost za případné mimořádné výdaje spojené se zraněním nebo onemocněním. Naštěstí se ukázalo, že Jan Kavan může využít zdravotního pojištění, které mu zajišťuje služební kreditní karta.

Pokud by se podobná zdravotní nehoda stala člověku, který právě oficiálně nereprezentuje naši republiku a navíc nemá uzavřeno pojištění léčebných výloh, zaplatil by veškerou zdravotní péči sám. „Stačí však uhradit dvacet korun pojištění denně a máte jistotu, že nebudete platit nic,“ říká tiskový mluvčí České pojišťovny Michal Urban. Tato částka stačí například pro Evropu, Alžírsko, Maroko, Tunis a Turecko a pojišťovna pak hradí léčebné výlohy do výše jednoho milionu korun. Pojištění do USA přijde na 40 korun na den.

Sazby za ošetření (v Kč) v USA / v Německu:

základní ošetření: 2880 / 1520

složitější ošetření: 18 720 / 9880

angína: 5 400 / 2 850

srdeční obtíže: 13 320 / 7030

zánět středního ucha: 7920 / 415O

zašití rány: 9000 / 4750

podvrtnutí kotníku: 18 000 / 9 500

zlomenina: 54 000 / 28 50O

hospitalizace l den: 25 200 / 13 300

resuscitace l den: l 080 000 / 570 000

intenzivní péče: 36 000 / 19 000

operace slepého střeva: 21 6000 / 11 4000

přeprava sanitkou: 16 200 / 8550

převoz mrtvého: 216 000 / 114 000

zubní ošetření-plomba: 1800 / 950

rentgen: 1800 / 950

vytržení zubu: 2520 / 1330

mk, Střední Čechy, 26.6.2001