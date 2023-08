Možnosti léčby deprese

Klíčová slova

depresivní porucha * farmakoterapie *antidepresiva * dělení *účinnost *snášenlivost * bezpečnost

Dostupnost nových,specifických a bezpečnějších antidepresiv (AD)vedla k přesunu diagnostiky a léčby depresivní poruchy do ambulantní péče a na úroveň lékařů prvního kontaktu. Deprese se stala společensky akceptovatelnou chorobou a začíná být vnímána jako významná komorbidita somatických onemocnění. Diagnostika deprese v primární péči je velkou výzvou, protože většina nemocných přichází se stížností na tělesné příznaky (1)- Obr.1. Somatizace významně snižuje rozpoznání depresivní nebo úzkostné poruchy a lékař musí na tuto možnost myslet.

Po stanovení diagnózy volíme léčbu. Základním kritériem volby léčebného postupu je intenzita deprese. U mírných depresí je dostačující psychoterapie,antidepresiva jsou další léčbou volby. U těžší deprese je nezbytná léčba biologická. Léčbou první volby, zvláště v ambulantní praxi nebo v praxi lékaře prvního kontaktu,jsou jednoznačně specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).





Léčba

Léčebné možnosti spočívají 1.v biologické léčbě,2.v psychoterapii (kognitivně-behaviorální nebo interpersonální).

Biologická léčba

K biologické léčbě řadíme farmakoterapii (antidepresiva),různé stimulační metody (elektrokonvulzívní terapie -EKT,repetitivní transkraniální magnetická stimulace -rTMS,stimulace nervus vagus)a další méně obvyklé terapeutické přístupy,které vycházejí ze znalosti,že u depresivní poruchy jsou alterovány cirkadiánní rytmy (léčba světlem,spánková deprivace).

Farmakoterapie

Léčebný proces má jednotlivé fáze,které se liší v cílech a léčebných strategiích.

1. Akutní léčba

Cílem je co nejrychleji odstranit příznaky deprese a plně obnovit normální funkční schopnosti,tj.dosáhnout plné remise. Částečná remise vede k většímu výskytu relapsů,trvá funkční narušení a zvýšené riziko suicidálního jednání. Snažíme se poskytnout emoční podporu (nekritizujeme,nemoralizujeme ani nebagatelizujeme potíže),na kterou navazuje psychoedukace pacienta i jeho rodiny a blízkých.

2. Léčba udržovací

Cílem je udržet remisi (stav bez příznaků, event.s minimem příznaků). Léčba by měla trvat 4–6 měsíců po odeznění akutních příznaků deprese (tato doba se odvíjí od průměrného trvání neléčené deprese). Významné je informovat nemocného o nutnosti brát antidepresiva,i když příznaky odezněly.

3. Léčba preventivní (profylaktická)

Cíl je zabránit návratu deprese. Zvažujeme ji u rizikových nemocných (tři prodělané epizody v posledních 5 letech,závažná deprese se sebevražedným pokusem, psychotická forma,komorbidita,rezistence na léčbu). U neléčených depresí je riziko návratu depresivní symptomatologie 2–3krát vyšší než u léčené deprese. Léčba preventivní může být celoživotní.

Velmi důležitý je kvalitní terapeutický vztah mezi lékařem a nemocným a vzájemná důvěra,která může pozitivně ovlivnit compliance (adherenci k léčbě).(2)

Antidepresiva

Antidepresiva (AD)jsou léky působící na patologicky pokleslou náladu a další příznaky depresivního syndromu. V současné době máme k dispozici více než 40 AD různých skupin,s různými mechanismy účinku a farmakokinetickými parametry. AD dělíme z řady aspektů (Tab.1). Nová AD jsou specifičtější,lépe snášená a bezpečnější a byla vyvíjena cíleně (Tab.2).

Historie

Historie AD je dlouhá a zajímavá. Náhodný objev antidepresivního účinku u tehdy používaného antituberkulotika iproniazidu počátkem šedesátých let vedl k vývoji jeho inhibitorů (IMAO). O několik roků později opět náhodné pozorování,že imipramin, který byl původně syntetizován ze zcela jiných důvodů,působí antidepresivně,iniciovalo velký rozvoj AD.

Náhodný objev AD znamenal nej en nesmírný pokrok v léčbě,ale také stimulaci výzkumu možných příčin depresivní poruchy. V roce 1965 byla formulována na základě řady nepřímých důkazů monoaminová hypotéza deprese,která stále zůstává základem pro vývoj nových AD. Postupně se tato hypotéza stávala více sofistikovanější. K novým aspektům patří přesun zájmu na oblasti monoaminy řízené (frontální kortex,hipokampus/amygdala a bazální ganglia),jejich vzájemné propojení a interakce,studium postsynaptického přenosu signálu,zájem o dlouhodobé změny včetně průběhu a léčby. V současné době se dostáváme na molekulární úroveň (3)- viz Obr.2.

Vývoj AD se podobně jako vývoj vědomostí pohybuje po spirále -od tricyklických

(TCA),tj.„špinavých“AD z hlediska farmakodynamického profilu,ke specifickým včetně AD s duálním mechanismem účinku. I česká psychofarmakologie počátkem 70.let významně přispěla k rozvoji psychofarmakoterapie. Byla syntetizována originální česká AD – northiaden,prothiaden (dosulepin),proheptatrien,z nichž dosulepin je užíván úspěšně dodnes v řadě zemí.

Antidepresiva I.generace (klasická, tricyklická)

Kromě základního mechanismu,tj.zvýšení dostupnosti serotoninu a noradrenalinu inhibicí jejich zpětného vychytávání, blokují ještě některé receptorové systémy (muskarinové,histaminové,adrenergní) a od toho se odvíjí jejich nežádoucí vedlejší účinky. Nejznámějšími dodnes používanými zástupci jsou např.amitriptylin, (f.o. Amitriptylin),imipramin (f.o. Imipramin), klomipramin (f.o. Anafranil),dosulepin (f.o. Prothiaden),dibenzepin (f.o. Noveril).

Antidepresiva II.generace (převážně s heterocyklickou strukturou)

Přichází v 70.letech,na rozdíl od klasických AD nemají anticholinergní účinky. Zástupcem je například viloxazin (f.o. Vivalan),který dnes již není užíván.

Antidepresiva III.generace

Zvyšuj í dostupnost pouze jednoho z monoaminů. V r.1987 dostáváme do rukou první preparát ze skupiny specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). V současné době jsou SSRI hlavními zástupci III.generace a jsou dostupné v řadě generických forem. Řadíme k nim fluoxetin,fluvoxamin,sertra­lin,paroxetin a citalopram. Citalopram je k dispozici také ve své levotočivé formě (f.o. Cipralex).

Jednotlivé preparáty se vzájemně mezi sebou liší určitými rozdíly ve farmakologickém profilu (např.zbytkové vychytávání noradrenalinu a dopaminu) a hlavně ve farmakokinetických parametrech,což se odráží i v jemných klinických rozdílech.(4)- Tab.3. Na jednom pólu stojí relativně nejvíce aktivující fluoxetin,na druhém anxiolyticky výrazněji působící fluvoxamin. Jako skupina jsou však považována za AD,která ovlivňují jak úzkostnou, tak útlumovou komponentu. SSRI patří k nejvíce předepisovaným AD.

Pro jejich relativní bezpečnost je preskripce uvolněna pro lékaře prvního kontaktu a jiné specializace. Mají také široké indikační spektrum,jsou účinná u řady neurotických a se stresem souvisejících poruch (Tab.4). K AD,které zvyšují dostupnost serotoninu,patří také trazodon,specifické serotonergní AD charakterizované mírnou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu a silnou blokádou serotoninových receptorů typu 5-HT2A. Kromě antidepresivního působení má anxiolytické vlastnosti a pozitivně ovlivňuje poruchy spánku. Noradrenergní AD prezentuje reboxetin a jediné pro-dopaminergní AD je bupropion (f.o. Welbutrin).

Antidepresiva IV.generace

V r.1994 přicházejí dualistická AD,tj. AD s dvojím mechanismem účinku,která zvyšují dostupnost dvou základních monoaminů serotoninu a noradrenali -nu dvěma způsoby – inhibicí zpětného vychytávání (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu,SNRI) a/nebo modulací příslušných receptorů (noradrenergní a specifické serotonergní antidepresivum,NaSSA). K SNRI patří venlafaxin,milnacipran a duloxetin. Mirtazapin je zatím jediným zástupcem skupiny NaSSA. Zvyšuje noradrenergní transmisi blokádou alfa 2 –adrenoreceptorů (autoreceptorů)a serotoninovou transmisi 2 mechanismy:stimulací alfa 1 -adrenoreceptorů (umístěných na tělech 5-HT neuronů)a blokádou alfa 2 –heteroreceptorů. Dále blokuje serotoninové receptory typu 5-HT2 and 5-HT3.

Duální AD jsou v některých aspektech lepší než AD ovlivňující jeden neurotransmiterový systém díky komplementaritě serotonergního a noradrenergního systému. Jejich profil účinnosti je srovnatelný s TCA a lepší než SSRI,zvláště u závažné deprese,a vedou k lepší lékové odpovědi a signifikantně vyššímu výskytu remisí.(5,6)

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Společnou vlastností je inhibice enzymu (monoaminooxidázy – MAO),který odbourává noradrenalin,dopamin,serotonin, tyramin a další látky. Nejčastěji je také dělíme na dvě generace. I.generace zahrnuje neselektivní,ireverzibilní inhibitory MAO, dnes je téměř neužíváme. Ke II.generaci patří reverzibilní selektivní inhibitor MAO typu A,moklobemid.

Další antidepresiva

Do této skupiny lze zařadit například tianeptin,který naopak stimuluje vychytávání serotoninu a předpokládá se,že jeho mechanismus účinku jde přes ovlivnění HPA osy. Dále sem lze řadit agomelatin, který zatím u nás není dostupný a u kterého se předpokládá pozitivní ovlivnění narušených cirkadiánních rytmů.

Indikace antidepresiv

Základní indikací AD jsou depresivní a úzkostné poruchy. Duální antidepresiva se jeví nadějná v léčbě bolesti (neuropatické bolesti,fibromyalgie,nespecifické bolestivé příznaky v rámci depresivní poruchy),protože pro analgetický efekt je důležitý serotonin i noradrenalin. Venlafaxin byl úspěšně zkoušen u žen s postmenopauzálními problémy. Duloxetin je také úspěšným lékem u stresové močové inkontinence,zřejmě proto,že vede ke zvýšené aktivaci uretrálního sfinkteru. Mirtazapin bývá indikován u nespavosti, nadějná je jeho indikace u různých druhů závažného zvracení.(6)

Vedlejší účinky (snášenlivost) antidepresiv

AD I.generace mají vedlejší účinky,které mohou být problematické u vyšší věkové kategorie a u nemocných se somatickými chorobami. Jsou hlavně anticholinergního rázu,dané blokádou cholinergních receptorů jak v CNS,tak na periferii. Projevují se poruchami paměti,v extrémním případě delirantními stavy,na periferii suchostí sliznic,zácpou,problémy s peristaltikou střev a močením,poruchami akomodace, zhoršením kongestivního glaukomu. Dále negativně ovlivňují kardiovaskulární aparát. Vedou k tachykardii,hypotenzi,mohou působit kardiotoxicky (arytmie,poruchy srdečního vedení,ovlivnění kontraktibility myokardu,EKG změny).

U vyšších generací větší specificita účinku (tj.ovlivnění pouze zainteresovaných neurotransmiterových systémů bez přídatného vlivu na jiné receptorové systémy) vede k menšímu výskytu a menší intenzitě vedlejších účinků,respektive k jejich jinému profilu. II.generace AD nemá anticholinergní účinky. SSRI mají vedlejší účinky související s vyšší dostupností serotoninu jak centrálně,tak na periferii. Nejčastější jsou z oblasti gastrointestinálního ústrojí (zvracení, průjmy),tyto jsou však obyčejně přechodné a souvisí s dávkou. Problematičtější je možnost vzniku sexuální dysfunkce. Protože SSRI nemají anticholinergní účinky a nepůsobí kardiotoxicky,jsou preferována u somatických nemocných s depresí. Nová dualistická AD jsou obecně dobře snášena,blíží se v tomto směru SSRI.

Na rozdíl od tricyklických AD nemají anticholinergní účinky a mají méně gastrointestinálních vedlejších účinků a sexuální dysfunkce než SSRI. Venlafaxin je považován za nejméně tolerované SNRI,kombinující vysoký výskyt serotonergních vedlejších účinků (nauzea,sexuální dysfunkce,syndrom z odnětí)s výskytem na dávce závislé hypertenze. Vyšší dávky venlafaxinu jsou spojeny se vzestupem diastolického krevního tlaku (incidence 2,2 %při dávkách do 200 mg,5,1 %při dávkách vyšších).(5,6)

Obávanou komplikací IMAO 1.generace byla hypertezní krize,jejíž příčinou bylo současné požívání potravin bohatých na tyramin nebo látek zvyšujících koncentraci noradrenalinu. Dnes spíše užíváme IMAO II.generace,které jsou bezpečnější. Z vedlejších účinků se vyskytují závratě, nauzea,insomnie,bolesti hlavy,sucho v ústech,iritabilita. Některé vedlejší účinky mohou být problematické při dlouhodobém,preventivním podávání,protože mohou negativně ovlivnit compliance a kvalitu života nemocného. Patří sem hlavně sexuální vedlejší účinky a přírůstek hmotnosti.

Sexuální dysfunkce

Výskyt sexuální dysfunkce j e 3krát vyšší u léčených AD než u zdravých. Aplikací AD je nejvíce narušen orgasmus a u mužů ejakulace. AD se ve svém potenciálu vyvolat sexuální dysfunkce liší. Relativně málo ovlivňuje sexuální funkce bupropion,moklobemid,trazodon a mirtazapin. Naproti tomu u venlafaxinu se pohybuje výskyt sexuální dysfunkce mezi 10–30 %a při aplikaci SSRI mezi 30 až 50 %(7)- Obr.3. Jen asi 10 %pacientů informuje o svých sexuálních obtížích ošetřujícího lékaře spontánně,proto je třeba po nich cíleně pátrat. U části pacientů (10–20 %) dojde k rozvoji tolerance na tyto účinky.

Při přetrvávání je možným řešením přidání bupropionu nebo sildenafilu (f.o. Viagra)a dalších podobných preparátů. Další možností je výměna AD. U pacientů s partnerským vztahem,ve kterém je sexualita na žebříčku hodnot vysoko,bychom měli uvedené informace při volbě AD zohlednit. Deprese postihuje jedince v produktivním věku a její preventivní léčba bývá dlouhodobou záležitostí. Sexuální dysfunkce může být silnou motivací k vysazení léčby.

Přírůstek hmotnosti

Po řadě AD přibývají pacienti na hmotnosti. Nejvíce předepisovaná SSRI vedou v průměru při krátkodobém podávání k úbytku hmotnosti,při dlouhém užívání mohou vést k jejímu vzestupu. Při léčbě bupropionem byl zaznamenán úbytek hmotnosti,některá AD jsou váhově neutrální,mirtazapin a tricyklická antidepresiva (TCA)jsou z tohoto aspektu nejrizikovější. Mirtazapin vede k přírůstku hmotnosti většímu než 7 %bazální hmotnosti (což je považováno za vedlejší účinek)až u 14 %léčených. Přírůstek hmotnosti je jednou z komponent metabolického syndromu a je vhodné nemocného i z tohoto aspektu monitorovat (změřit obvod pasu a krevní tlak,stanovit lipidémii a glykémii).(8)

U přírůstku hmotnosti je vhodné doporučovat kromě dietních opatření také tělesnou aktivitu. Tělesné cvičení může mít u depresivní poruchy řadu výhod (Tab.5). Za ukazatel snášenlivosti AD je považován i výskyt vysazení léků (drop-out). V tomto ukazateli byl zjištěn mírný,ale klinicky signifikantní rozdíl ve prospěch SSRI oproti TCA. Nemocní při dotazu na příčiny předčasného vysazení AD nejčastěji uvádějí, že se cítí lépe a že jim vadí vedlejší účinky. Dále je to strach ze závislosti na lécích a bohužel někdy také doporučení lékaře.

Bezpečnost

Lékové interakce

Některá AD,hlavně SSRI,i když jsou považována za velmi bezpečná,jsou riziková z hlediska farmakokinetických interakcí,protože jsou nejen metabolizována jaterním enzymatickým systémem CYP 450,ale také jej současně inhibují. V této vlastnosti se jednotlivá AD mezi sebou liší -Tab.6. Klinicky relevantní může být hlavně inhibice CYP1A2 a CYP2C19 fluvoxaminem,inhibice CYP2D6 fluoxeti -nem a paroxetinem. Relativně bezpečný z tohoto hlediska je citalopram a sertralin. Riziko interakcí nových dualistických AD ve srovnání s SSRI je minimální.

Například inhibice P450 2C9/19 SSRI může vést ke zvýšení hladin současně podávaného warfarinu,nesteroidních protizánětlivých látek a diazepamu. Inhibice P450 2D6 může vést ke zvýšení hladin současně podávaných TCA,beta-blokátorů,antiarytmik,feno­tiazinů,kodeinu a inhibice P450 3A4 ke zvýšení hladin karbamazepinu,cyklosporinů,al­prazolamu,midazolamu,zolpi­demu,blokátorů kalciového kanálu a statinů.

Serotoninový syndrom

Při současném podávání léků pro různé tělesné choroby nebo další psychické problémy,které také zvyšují dostupnost serotoninu,může dojít k projevům serotoninového syndromu. Tento je charakterizovaný agitovaností ,myokl ony, hyperreflexií,pocením,třesem,zimnicí, tremorem,průjmem,narušením koordinace a horečkou (Obr.4). Serotoninový syndrom obyčejně ustupuje po vysazení serotonergní medikace. Může být problémem hlavně u starší populace a somaticky nemocných,u kterých je polyfarmakoterapie velmi častá a také u geneticky daných pomalých metabolizátorů.(9)

Syndrom z vysazení

Při náhlém vysazení některých antidepresiv může dojít k tzv.syndromu z vysazení (Tab.7). Vídáme ho hlavně po SSRI a venlafaxinu. Je častější u AD s krátkým vylučovacím poločasem. Ustoupí po několika dnech a lze ho snadno zaměnit za zhoršení základního onemocnění.(10)

SSRI a riziko krvácení

SSRI mají antidestičkový efekt a některá (včetně fluoxetinu,fluvoxaminu a sertralinu)mohou také inhibovat oxidativní metabolismus warfarinu a nesteroidních protizánětlivých látek. Byly publikovány kazuistiky hlavně o gastrointestinálním krvácení. Zvýšené riziko je při kombinaci SSRI s warfarinem,heparinem,nesteroidními protizánětlivými látkami a acylpyrinem.(11)

Přežití při intoxikaci

Bezpečnost je také posuzována šancí na přežití při intoxikaci. Ukazuje se,že dualistická AD jsou při předávkování bezpečnější než TCA a stejně bezpečná jako SSRI. Neustále se diskutuje o možném spojení AD – hlavně SSRI – a suicidálního jednání. U dospělých se neprokázalo,že by podávání SSRI bylo spojeno s vyšším výskytem dokonaných suicidií,spíše se v poslední době poukazuje na pokles suicidality v souvislosti s častějším užíváním AD.

Výběr antidepresiv

Při volbě AD hrají roli:1.faktory související s léčbou,kdy bereme v úvahu vše,co o jednotlivých antidepresivech víme,2. faktory související s nemocným. Faktory související s léčbou (AD)zahrnují jejich účinnost (žádná třída AD není úspěšnější s výjimkou účinku u některých specifických subpopulací – TCA a duálních AD u závažných,hospitalizovaných depresí,lepší efekt SSRI než TCA u žen v r epr odukční m věku),snášenl i vost a bezpečnost,ale také lékařovu zkušenost a cenu a dostupnost AD.

K faktorům souvisej í cím s nemocným patří předchozí zkušenost pacienta s medikací včetně účinnosti léčby u jeho nemocných příbuzných,pacientovy preference,jeho tělesný stav a komorbidita se somatickými chorobami.(12) V budoucnosti bude hrát nepochybně roli farmakogenetika. V současné době byl schválen prvního farmakogenetický test (AmpliChip450 Test),který provádí genotypizaci cytochromu P450 2D6 (CYP2D6)a 2C19 (CYP2C19). Jeho perspektivní rozšíření v klinické praxi vychází z předpokladu,že pomalí metabolizátoři těchto enzymatických systémů,které se podílejí na metabolismu řady léků,by mohli mít vyšší hladiny,a tedy více vedlejších účinků,a naopak rychlí metabolizátoři malou účinnost. Jde však jenom o jeden z řady faktorů,které se na metabolismu podílejí.(13,14)

Léčba specifických skupin depresivních nemocných AD

Deprese u žen v reprodukčním věku a graviditě

Dostupné údaje ukazují,že AD jako skupina nejsou teratogenní,tj.nevedou k vyššímu výskytu velkých malformací u dětí,které se narodily matkám,jež je užívaly. Může se však objevit přímý vliv léku a/nebo přechodné příznaky z vysazení (neklid,tachypnoe)u dětí matek,které byly léčeny SSRI před porodem. Tyto problémy zřejmě nemají další následky. Také nebyla zjištěna behaviorální toxicita, tj.vývoj dětí matek léčených AD se nelišil od dětí,které nebyly během intrauterinního vývoje exponovány AD. Nejvíce údajů je o fluoxetinu,který se jeví bezpečný.(15)

Depresivní nemocní se somatickými chorobami

Deprese je 2–3krát častější u chronických somatických chorob (u 15–50 %)a má negativní vliv na somatické onemocnění (Tab.8). Při somatické komorbi di tě obyčej ně preferujeme SSRI. Nemají anticholinergní účinky a nevedou k závislosti jako často užívané benzodiazepiny. Snižují nej en zpětné vychytávání serotoninu v mozkových buňkách,ale i v trombocytech a snižují agregaci trombocytů. Tím mohou teoreticky zasahovat do patogeneze infarktu myokardu a vývoje trombózy na nestabilních aterosklerotických plátech. Antidestičkový efekt SSRI nesouvisí s antidepresivním efektem. Je důležité, abychom klinicky relevantní depresi léčili, ať se jedná o primární,sekundární nebo o komorbidní depresi.

Farmakorezistentní deprese

Pouze 30–40 %nemocných,kteří berou AD, dosáhne plné remise. Farmakorezistence je definována neúspěchem 2 léčebných kúr AD. Strategii léčby při neúspěchu monoterapie neměníme dříve než po 4 týdnech obvyklých klinicky účinných dávek a dalších minimálně 2 týdnech maximálních, ještě tolerovaných dávek (vyšších dávek, než které jsou považovány za standardní pro dané AD)(Tab.9).

AD jedné skupiny můžeme změnit za AD jiné skupiny nebo provést změnu v rámci jedné skupiny. Vzhledem k tomu,že SSRI jsou v současné době považovány za AD první volby,bývá nejčastěji zaměněn jeden SSRI za druhý. Augmentace je užití látky,která není u deprese primárně indikována (tyreoidální hormony,lithium, atypická antipsychotika). Často se užívá kombinace AD,i když kontrolovaných studií je málo,ale z teoretického hlediska je opodstatněná. Kombinujeme dva rozdílné mechanismy,např.mirtazapinu a venlafaxinu (vychytávání monoaminů a modulaci receptorů).

Depresivní nemocný s kardiovaskulární chorobou

TCA pro své vedlejší kardiovaskulární účinky (zvýšení pulsu,ortostatická hypotenze,zpožděné vedení)nejsou vhodná. SSRI působí pouze mírné snížení srdeční frekvence (1–5/min),mírné zvýšení variability srdeční frekvence. Dvě studie naznačují,že SSRI mohou redukovat medicínské události i depresi u pacientů po infarktu myokardu a s nestabilní anginou pectoris. SSRI interferují s akumulací serotoninu v krevních destičkách a mohou normalizovat zvýšenou aktivaci krevních destiček u nemocných s ischemickou chorobou srdeční.(16)

Depresivní nemocný s diabetem

Jsou preferovány SSRI (zvláště fluoxetin), protože zvyšují citlivost na inzulín,snižují hyperglykémie a normalizují glukózovou homeostázu. Noradrenergní TCA mohou mít opačný efekt. AD s duálním mechanismem zřejmě nenarušují glukózovou homeostázu a jsou účinná u bolestivé diabetické neuropatie.

Depresivní nemocný s rakovinou a HIV

U deprese při rakovině jsou AD užitečná i v léčbě „sickness“symptomů nebo vedlejších účinků souvisejících s léčbou. Optimální je volba AD podle dominujících příznaků. Při únavě přichází v úvahu bupropion,modafinil,psychostimulancia, u kachexie a nauzey mirtazapin.

Depresivní nemocný s jaterní chorobou

Anticholinergně působící AD (TCA)mohou zhoršit hepatální encefalopatii. SSRI jsou relativně bezpečné u nemocných s hepatitidou C na léčbě interferonem. Nutné je myslet na dávkování -u akutní hepatitidy není třeba uzpůsobit dávku,u chronické hepatitidy redukujeme dávku podle závažnosti,u závažné cirhózy zvažujeme parenterální formu (v parenterální formě je dostupný klomipramin a citalopram).

Depresivní nemocný s neurologickou chorobou

U epilepsie jsou SSRI považovány za léky první volby. Metabolismus AD může být urychlen podáváním antiepileptik s enzymy indukujícími vlastnostmi (karbamazepin, fenobarbital)a naopak AD mohou ovlivňovat metabolismus antiepileptik (inhibice jejich metabolismu fluoxetinem,paroxetinem a fluvoxaminem). V léčbě deprese u Parkinsonovy choroby se také preferují SSRI,i když nelze vyloučit možnost zhoršení extrapyramidové symptomatologie.

Compliance při léčbě antidepresivy

Compliance je rozsah,v jakém je chování nemocného (užívání medikace,dietní opatření,změna životního stylu)v souhlasu s radou lékaře nebo zdravotnického profesionála. Dobrá compliance je u 65 %léčených (17)-Obr.5. V běžné klinické praxi vysazuje léčbu asi polovina léčených,hlavně proto,že se „cítí lépe“. V průběhu léčby se důvody mění. Nejdříve vysazují léčení AD pro vedlejší účinky a neúčinnost,později pro obavy z rozvoje závislosti. Minimálně 1/3 léčených terapii AD nedokončí,průměrná délka antidepresivní léčby je méně než 6 měsíců.(18)Více vysazují nemocní v primární péči,nejčastěji během prvního měsíce léčby.

Po ústupu potíží jedinec často považuje depresi za problém,který překoná sám. Řada nemocných lékaře o vysazení AD neinformuje. Bohužel tuto možnost někdy navrhuj e i lékař nepsychiatr. Je dobré si uvědomit,že komorbidní deprese u somatických chorob významně přispívá k noncompliance a je významným faktorem,který vede ke špatné prognóze u těchto nemocných. Každá porucha a její léčba mají i v tomto ohledu svá specifika (Tab.10).

Nemocný a lékař

Velký důraz je kladen na úspěšnou komunikaci. Základem je terapeutický vztah založený na vzájemné důvěře. Je zdůrazňována spoluúčast nemocného při rozhodování o léčbě. Rozhodnutí dosažená po vzájemné dohodě zvyšují ochotu spolupracovat,a tedy i účinnost léčby. Zvláště při dlouhodobé léčbě je nutno zvážit,které vedlejší účinky by mohly být pro nemocného zatěžující. Bylo zjištěno, že edukace o chorobě a léčbě včetně jejích vedlejších účinků zvýšila compliance.

Lék

Do popředí zájmu se dostávají nové lékové formy,které využívají farmakokinetické parametry. Některá AD (venlafaxin,bupropion,trazodon)jsou dostupná ve formě s pomalým uvolňováním,která dovolují dávkování 1krát denně a jsou spojena s nižším výskytem vedlejších účinků,jiná v rychle rozpustné formě (mirtazapin) vyvinuté s cílem zvýšit komfort pacienta a zlepšit kvalitu života. Rychle rozpustnou formu je možné užít bez vody,rozpustí se do 40 sekund;zvláště výhodná je u starších nemocných,kteří mají problémy s polykáním.(19)

Elektrokonvulzívní léčba (EKT)

Základní indikací je farmakorezistentní nebo těžká depresivní porucha se závažnými suicidálními tendencemi. Dále je užívána u katatonní schizofrenie a těžkých manických stavů. Účinnost je kolem 80–90 %. Problémem je výskyt recidiv po ukončení kúry. Tato léčba v podstatě spočívá ve vyvolání velkého epileptického záchvatu,což vede ke změně permeability membrán nervových buněk a změnám koncentrací základních neurotransmiterů;v poslední době se ukazuje,že dochází i ke změnám uvnitř buňky a ke změnám exprese genů, odpovědných za regeneraci nervových buněk.

Elektrokonvulzívní léčba (EKT)se nyní provádí v celkové anestézii a s aplikací myorelaxancia,které zabrání tonicko-klonickým periferním projevům. Tato metoda je relativně velmi šetrná a bezpečná, přesto je však přístup laiků k ní negativní. Počet zákroků se obyčejně pohybuje mezi 6–12,zákroky provádíme obden. Přístroje, které se nyní používají pro EKT,jsou technicky velmi dokonalé. Zabudovaný počítač umožní zvolit nejmenší nutnou intenzitu k vyvolání záchvatu,současně je snímán elektroencefalogram a elektrokardiogram.

Na EEG záznamu lze velmi přesně identifikovat počátek a konec záchvatu,protože tento má typické projevy (vysoké ostré vlny). Monitorování EKG umožní odhalit eventuální kardiální komplikace. K relativním kontraindikacím patří hlavně závažná tělesná onemocnění,při kterých je problematická celková anestézie. Proto vždy musí být provedeno interní vyšetření. K absolutním kontraindikacím patří zvýšený nitrolební tlak,akutní cévní mozková příhoda. Při aplikaci elektroléčby dochází k přechodným poruchám paměti,které se týkají hlavně novopaměti. Další vedlejší účinky vyplývají z celkové anestézie – např.přechodná ospalost,bolesti hlavy.(20)

Repetitivní transkraniální stimulace

Tato stimulační metoda je účinná v léčbě depresivní poruchy a je testována v řadě dalších indikací. Používáme silný magnet, jímž dochází k elektrické stimulaci neuronů v mozkové kůře. Její aplikace u deprese vychází z předpokladu,že některé oblasti mozku jsou u depresivních nemocných hypoaktivní a jejich stimulací by mělo dojít ke zlepšení nálady. Kromě toho,že je možno ji provádět ambulantně a nejde o zákrok v celkové anestézii, nevede na rozdíl od EKT k poruchám paměti;naopak je zkoumáno,zda-li může mít prokognitivní efekt.

Léčba světlem

Léčba světlem i spánková deprivace vycházejí z předpokladu narušených biorytmů u depresivní poruchy. Hlavní indikací léčby světlem je tzv.sezónní afektivní porucha. Jedná se o rekurentní depresivní poruchu,při které v našich zeměpisných podmínkách začíná depresivní epizoda na podzim a končí na jaře. V příznacích převládá pokles aktivity,prodloužený spánek, časté je přejídání,podrážděnost.

Léčbu světlem také používáme v léčbě depresivní epizody nesezónního charakteru jako přídatnou léčbu k AD,protože může urychlit nástup antidepresivního účinku a eventuálně efekt AD posílit. Používá se intenzívní jasné světlo (25005000 luxů)po dobu jedné až dvou hodin. Komerčně se vyrábějí panely různé velikosti,které si mohou nemocní zakoupit a používat je doma. Důležité je načasování aplikace,nejvýhodnější je aplikace v ranních hodinách. Léčba světlem bývá velmi dobře snášena,k mírným přechodným vedlejším účinkům patří bolest hlavy a překrvení a podráždění spojivek.

Spánková deprivace

Spánková deprivace může být celková, kdy pacient musí být udržován bdělý po celou noc,a částečná,kdy je pacient udržován vzhůru od 24 hodin do rána. Používá se hlavně k urychlení nástupu účinku AD a posílení jejich účinku. Značná část depresivních nemocných reaguje na spánkovou deprivaci rychlým, intenzívním,avšak přechodným zlepšením nálady. U bipolární poruchy může dojít i k přesmyku do hypománie.(20)

Psychoterapie

Kognitivně behaviorální terapie

Behaviorální komponenta vychází z teorie učení a pracuje s principy klasického podmiňování. Kognitivní metody modifikují vnímání,pozornost,paměť a hodnocení. Cílem je změna chování pacienta ve smyslu lepšího řešení problémů. Existuje velké množství behaviorálních metod (tréninkové programy ke zlepšení sociální kompetence,metody sebekontroly a konfrontace s podnětem atd.) a také vypracované programy pro léčbu určitých poruch (např.fobie,nutkavé poruchy,somatoformní poruchy,sexuální poruchy). Účinnost metod kognitivně-behaviorální terapie je výzkumy dobře doložena.

Interpersonální psychoterapie

Jedná se o metodu,které je zaměřena na změnu mezilidských vztahů a je orientována na problém. Metoda je koncipována jako krátkodobá léčba a je časově omezena. Teoreticky zaujímá interpersonální psychoterapie zvláštní postavení,protože je založena na specifických jevech pro určitou nemoc.

Relaxační metody

Relaxační metody jsou v klinické praxi většinou zahrnuty do celkového léčebného plánu. Nemocnému je poskytnut návod jak dosáhnout psychofyziologického stavu,který je vnímán jako příjemný a je charakterizován zmenšenou orgasmickou výměnou energie.

Individuální a skupinová psychoterapie

Psychoterapie může probíhat jako indivi duál ní nebo skupi nová terapie. Při individuální terapii trvají sezení obvykle mezi patnácti a devadesáti minutami. Obsahová struktura závisí na osobnosti a zkušenosti terapeuta,ale také na terapeutické technice,ze které vychází. Centrálním prvkem individuálního kontaktu je průběh dialogu a vnitřní reflexe. Úkolem terapeuta je sledem otázek,informací,konfrontací a interpretací udržet dialog a rozhovor strukturovat.

V psychiatrických zařízeních se dnes nemalá část psychoterapeutických aktivit odehrává ve skupinách. Skupiny vede většinou psycholog,méně často lékař nebo sestra s absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem. Skupinová psychoterapie může mít značný vliv na vytváření správného postoje k vlastnímu onemocnění i na obnovování a zlepšování sociálních vztahů. Způsob vedení skupin tomu musí odpovídat.

Terapeuti jsou poměrně aktivní,orientují diskusi na zdravé složky v osobnosti pacientů,podporují jejich vzájemnou pozitivní interakci a hledání životních perspektiv po návratu z léčení. Nezbytnou součástí terapie je edukace, a to jak samotných pacientů,tak i jejich příbuzných. Edukace se soustředí na podání potřebných informací o pří znacích nemoci , průběhu,možnostech léčby,prognóze onemocnění a možnostech předcházení recidivě onemocnění.(21)

Shrnutí zásad léčby antidepresivy

1. Léčbu individualizovat – to znamená využít všech znalostí o jednotlivých AD a znalostí o nemocném (anamnéza včetně farmakologické,psychopatologie a její dynamika,náchylnost nemocného k některým vedlejším účinkům). Měli bychom zohlednit pacientovy preference. 2. Maximálně využít stávajících možností,které nabízí současné spektrum AD, tj.léčit agresivně,do dosažení remi -se,dostatečnou dávkou po dostačující dobu. 3. Nezbytné je monitorování léčebné odpovědi a snášenlivosti. Při návštěvách není dostačující klást všeobecné otázky, na které obyčejně dostáváme všeobecné odpovědi,dotazy je nutné cílit na depresivní symptomatologii a fungování v běžném životě. 4. V blízké budoucnosti lze očekávat příchod léků vyvinutých na nových mechanismech účinku,dostupnost biologických markerů onemocnění,které umožní objektivizaci léčebného efektu.

Doc. MUDr. Eva Růžičková,CSc. Univerzita Karlova v Praze,Všeobecná fakultní nemocnice a 1.lékařská fakulta,Oční klinika Masarykova univerzita,Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno,Psychiatrická klinika e-mail: eceskova@fnbrno.cz

