Můj život je plný zvláštních událostí, které nelze jen tak vymyslet

OTÁZKA: * * Provázely vás v životě i další podobné osudové okamžiky?



ODPOVĚĎ:

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.

Ano, bylo jich víc. Oba moji rodiče byli lékaři, studovali medicínu a kvůli válce a uzavření škol ji dokončili později. Otec byl nasazený v Německu, maminka, která se tehdy zajímala o farmacii, pracovala během války v lékárně, a tak měla možnost být blízko medicíně a získávat další znalosti. Oba rodiče pokračovali ve studiu medicíny po válce. Narodil jsem se, ještě než maminka dokončila fakultu. Protože se tenkrát dávaly umístěnky a nikdo si nemohl vybírat, tatínek získal místo v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, později se oba rodiče dostali do Ústí nad Labem. Maminka byla kožní lékařka, tatínek neurolog. V té době nebylo mnoho doktorů, a tak se rodiče často střídali ve službách. Společně jsme se vídali velmi málo a oba mohli pracovat jen díky tomu, že s námi bydlela babička s dědou z Moravy. To, že jsem žil v lékařské rodině, mě v pozitivním smyslu jistě poznamenalo. Už jako malé dítě jsem byl při tom, když si rodiče doma povídali o práci, a tak i já nevědomky získával různé poznatky z medicíny, aniž bych to tehdy chápal. Automaticky jsem do sebe nasával určitou filozofii medicíny, což se mi v budoucnu samozřejmě hodilo. Když jsem se později sám stal lékařem a poté i vedoucím pracovníkem, věděl jsem například jak řešit různé závažné a nepříjemné situace. Aniž bych o tom přemýšlel, přicházelo řešení často téměř samo. Po deseti letech jsme se s rodiči přestěhovali do Hradce Králové, kde tatínek získal místo zástupce přednosty neurologické kliniky pro léčebně preventivní péči. Než jsme se ale odstěhovali z Ústí, tatínek do Hradce rok dojížděl. A to je zase taková paradoxní a zajímavá životní událost. I já se totiž po čase ocitl v Teplicích, tedy severočeském kraji, kam jsem, stejně jako tatínek, celý rok dojížděl, ale naopak z Hradce Králové. A když bylo mojí dceři asi 11 let (tedy přibližně stejně jako mně, kdy jsem se s rodiči stěhoval), opět jsme se přestěhovali – z Hradce do Teplic. Je to až neuvěřitelná souhra událostí nebo náhod, to se snad ani nedá vymyslet.

16.12.2010 10:29:49