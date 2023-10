Mutace genu pro connexin 40 vyvolává fibrilaci síní

Kanadští vědci prokázali, že mutace jeho genu predisponuje ke vzniku idiopatické fibrilace síní. Pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) identifikovali 4 heterozygotní mutace GJA5 v tkáni srdečních síní u 4 z 15 vyšetřených nemocných s idiopatickou fibrilací síní. U tří nemocných šlo o mutaci somatickou a u jednoho o mutaci vrozenou (byla přítomna i v krevních lymfocytech). Autoři dále přenesli nalezené mutace do buněčné linie deficitní pro gap junctions. Zjistili, že zmutované proteiny měly zhoršenou funkci mezibuněčného transportu a elektrického přenosu. To je zřejmě podkladem pro vznik fibrilace síní. I jiné choroby dosud neznámé etiologie by tak mohly mít genetický podklad, s mutacemi přítomnými pouze v postižené tkáni.

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.