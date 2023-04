Myoklonus a jeho diferenciální diagnostika

Klíčová slova

myoklonus • dystonie • poly-EMG • EEG se zpětnům zpróměrněním

Myoklonus je symptom, který se manifestuje krátkým záškubem jednoho nebo skupiny svalů a který může interferovat s volní hybností. Projevuje se náhlým krátkodobým vzestupem svalového napětí, které se děje nezávisle na vůli pacienta. Vyskytuje se izolovaně, v salvách nebo v podobě rytmických kontrakcí. Definice myoklonu jako briskních mimovolních kontrakcí by nebyla úplná, kdybychom nezmínili krátkodobé výpadky svalového tonu, které se rovněž manifestují záškubem. Jedná se o tzv. negativní myoklonus a jeho příčinou není kontrakce, nýbrž relexace aktivně kontrahovaného svalu. Ve srovnání s pozitivním myoklonem se však vyskytuje méně často.

Příčiny myoklonu jsou značně rozmanité. Způsobů klasifikace je několik(1, 2), přičemž žádný z nich nepřináší ucelený a vyčerpávající pohled na problematiku. Postupné zpřesňování informací během diagnostického procesu umožňuje posun od ryze klinické či neurofyziologické klasifikace ke klasifikaci etiologické, na jejímž základě lze zvolit konkrétní terapeutický postup.

Klinický pohled

Klinický pohled na myoklonus je založen na jednoduché klasifikaci z hlediska distribuce a rozsahu postižených svalových skupin a z hlediska okolností, za kterých k myoklonu dochází (Tab. 1). Tento pohled je užitečný zvláště v situaci, kdy kromě anamnézy a neurologického vyšetření nejsou další informace k dispozici.

Myoklonem může být postižen libovolný příčně pruhovaný sval. Podle distribuce přitom rozlišujeme myoklonus fokální – postihuje jeden sval nebo jednu skupinu svalů, segmentální – postihuje dva sousední svalové segmenty, multifokální – postihuje zpravidla několik (nejméně dva) navzájem nesousedících svalových segmentů a generalizovaný – kdy se myoklonus manifestuje na většině svalů těla. Z hlediska okolností vůskytu může k myoklonu docházet nezávisle na vůli pacienta – spontánní myoklonus, může být indukován volním pohybem – akční myoklonus, nebo vyvolán externím senzorickým podnětem – reflexní myoklonus.

Spontánní myoklonus může mít libovolnou svalovou distribuci. Vyskytuje se nepředvídatelně, sporadicky nebo kontinuálně. Rytmický spontánní myoklonus se segmentální distribucí může připomínat třes. Na rozdíl od něj je však pomalý a někdy nemizí ve spánku. Akční myoklonus se naproti tomu vyskytuje jen při volní svalové kontrakci. Záškuby se přitom nedají vůlí ovlivnit. Akční myoklonus bývá zdrojem největších subjektivních obtíží, protože nepříznivě interferuje s aktivním pohybem i posturální inervací. Jeho distribuce je nejčastěji multifokální či generalizovaná.

Také reflexní myoklonus mívá fokální nebo generalizovanou distribuci. Lze jej vyvolat zrakovým, sluchovým nebo nejčastěji taktilním podnětem.(3) Akrální stimulace je zpravidla podmínkou vyvolání fokálního myoklonu končetiny, somestetická stimulace v oblasti obličeje vede častěji k vyvolání generalizovaných záškubů. K vyvolání myoklonu zrakovým podnětem je třeba jediného nebo série vizuálních podnětů (rytmické záblesky).(4) Sluchová stimulace však vede ke vzniku myoklonických záškubů jen výjimečně. Podobně jako vizuální stimulace vyvolává u disponovaných osob výhradně generalizované záškuby.

Často se kombinují různé klinické varianty myoklonu současně. Akční a reflexní myoklonus se může vyskytovat u jediného pacienta, spontánní myoklonus může být akcentován pohybem, podobně jako fokální myoklonus může za určitých okolností generalizovat. Pacient s negativním myoklonem mívá obvykle i pozitivní myoklonické záškuby.

Abychom mohli myoklonus dále klasifikovat, musíme si být především jisti, že se u pacienta skutečně jedná o myoklonus, a nikoliv o jiný abnormální pohyb. Fascikulace, které jsou projevem záškubů jedné motorické jednotky, lze v některých případech od spontánního fokálního myoklonu odlišit jen pomocí EMG. Myoklonus však na rozdíl od fascikulací postihuje sval celý. Rytmický spontánní myoklonus se podobá třesu.(5) Na rozdíl od něj však není nikdy podmíněn rytmickým střídáním kontrakce agonistů a antagonistů. Jako třes může imponovat i rytmicky se opakující negativní myoklonus končetin (tzv. flapping tremor).

Také odlišení myoklonu od tiku nemusí být vždy zcela zřejmé. Myoklonus podobně jako tik interferuje s volním pohybem. Oba přitom mohou být akcentovány pohybem nebo stresovou zátěží. Tik však může být dočasně vůlí potlačen. Bývá doprovázen somestetickou senzací a pacient je obvykle k tiku puzen neodolatelnou vůlí. Tik také zřídka znemožní dokončení volního aktu, zatímco myoklonus jej může zcela znemožnit. Generalizované záškuby po senzorickém podnětu se sevřením víček a doprovázené výkřikem spíše než myoklonem mohou být projevem hyperekplexie – poruchy s akcentovanou úlekovou reakcí.(6) Izolované záškuby poloviny tváře charakteristické pro lícní hemispazmus však myoklonem jsou. Jejich původ je na rozdíl od většiny myoklonických syndromů periferní. Spontánní nepravidelný myoklonus končetin může nápadně připomínat choreu.

Na rozdíl od ní však postihuje stále stejné svaly aktivované predikovatelným způsobem. Chorea se někdy s myoklonem vyskytuje u téhož pacienta zároveň, nelze proto vyloučit, že obě tyto dyskineze mohou mít u některých poruch podobný patofyziologický původ. Sporadický myoklonus může být podobný také dystonii. Dystonie je podmíněna mimovolní krátkodobou kontrakcí jednoho nebo skupiny svalů a podobně jako při myoklonu při ní dochází ke kontrakcím podle předvídatelného vzorce. Dystonické záškuby však trvají déle a zpravidla vedou ke kroutivým repetitivním pohybům nebo k abnormálnímu postavení části těla nebo končetiny.

Neurofyziologický pohled

Klasifikace myoklonu z neurofyziologického hlediska jde v interpretaci klinického nálezu dále (Tab. 2). Nevysvětluje sice příčinu myoklonu, ale snaží se lokalizovat jeho generátor. Vychází přitom z předpokladu, že každý myoklonus musí být generován z jednoho zdroje. Jedná se pravděpodobně jen o zjednodušený pohled na patofyziologické mechanismy myoklonu, poskytuje však praktické vodítko pro následnou etiologickou klasifikaci. Dalším omezením neurofyziologické klasifikace je skutečnost, že u řady etiologicky definovaných poruch není lokalizace generátoru doposud známa.

Generátor myoklonu se může podle neurofyziologického třídění nacházet na úrovni senzorimotorické kůry – kortikální myoklonus; na úrovni bazálních ganglií a kmene – subkortikální myoklonus; na úrovni míchy – spinální myoklonus; a na úrovni míšního kořene nebo nervu – periferní myoklonus. Existence periferního myoklonu však není všemi autory přijímána bez výhrad. Z diagnostických metod, které lze při hledání generátorů využít, je to polygrafické EMG vyšetření, somatosenzorické a motorické evokované potenciály, rutinní EEG vyšetření a EEG se zpětným zprůměrněním a nově i technika funkční magnetické rezonance.

Poly-EMG vyšetření registrované povrchovými elektrodami umožňuje objektivizovat trvání a rytmicitu jednotlivých záškubů, prokázat asynchronní nebo synchronní výboje (kokontrakce) v agonistech a antagonistech a objektivizovat směr a rychlost šíření vzruchu v míše (Obr. 1). Trvání záškubů do 50 ms svědčí pro kortikální původ, záškuby v trvání mezi 50–150 ms spíše pro subkortikální generátor.(2, 7) Záškuby nad 200 ms mohou být projevem jiné dyskineze, např. dystonie. Kraniokaudální propagace vzruchu podél míchy rychlostí 50–100 m/s odpovídá šíření vzruchu podél kortikospinální dráhy s pravděpodobným generátorem v kůře. Primární aktivace v m. sternocleidomastoideus s následným šířením do mimických svalů (tzn. směrem vzhůru) a do zádových svalů a svalů končetin (tzn. zároveň směrem dolů) svědčí pro generátor v dolní části mozkového kmene.

Pomalá propagace myoklonu závislého na poloze těla s prokazatelným šířením směrem vzhůru i dolů rychlostí kolem 5 m/s svědčí pro míšní (tzv. propriospinální) původ. Rytmické záškuby senzoricky neovlivnitelné mohou mít rovněž míšní původ. Záškuby v akrálních svalech hovoří pro kortikální etiologii, záškuby proximálně spíše pro subkortikální původ. Negativní myoklonus se na EMG manifestuje krátkým 50–200 ms vyhasnutím svalové aktivity končetin při pohybu nebo posturální inervaci, dále jako tzv. asterixis – krátkodobé vyhasnutí aktivity antigravitačního svalstva nebo déletrvající posturální pokles s 200500 ms výpadkem svalového tonu postihujícím svalstvo dolních končetin. Negativní myoklonus má pravděpodobně kortikální nebo subkortikální původ.

Rutinní EEG vyšetření má spíše omezený význam. Nález hrotů, ostrých vln či komplexů hrot-vlna může hovořit pro kortikální etiologii myoklonu a obecně vzato pro diagnostiku epileptického myoklonu. Negativní nález však kortikální původ nevylučuje. Cennější metodou je EEG vyšetření se zpětným zprůměrněním, kdy je snímána elektrická aktivita mozku současně se svalovými záškuby registrovanými pomocí EMG.(7) Tímto způsobem je vyšetřeno několik stovek myoklonických záškubů z vedoucího svalu. Analýza spočívá ve zprůměrnění všech úseků předcházejících každému svalovému záškubu. Díky tomu jsou všechny náhodné EEG fluktuace potlačeny za současného zvýraznění potenciálových změn, které souvisejí s genezí myoklonu (Obr. 2).

Pokud se ve zprůměrněném EEG záznamu objeví reprodukovatelná bifázická vlna s latencí 15 až 40 ms před svalovým záškubem, která vykazuje vlastnosti zvratu fáze či hemisferální asymetrii (vlna nad kontralaterální hemisférou vzhledem ke straně záškubu), je pravděpodobný generátor lokalizován v senzorimotorické kůře. Pokud vlna zvrat fáze ani asymetrii nevykazuje, generátor je zřejmě uložen hluboko subkortikálně. Ani u této techniky však absence vln automaticky kortikální původ nevylučuje. Pomocí EEG se zpětným zprůměrněním lze v některých případech zaznamenat kortikální komponenty také u negativního myoklonu.(8) Speciálním případem je přínos metody v diagnostice psychogenního myoklonu nebo při hledání důkazu volních záškubů, které myoklonus imitují. V těchto případech lze prokázat pomalu narůstající přípravný evokovaný potenciál (tzv. bereitschafts-potenciál), který se objevuje řádově stovky milisekund před každým aktivním pohybem.(9)

Somatosenzorické evokované potenciály (SEP) vybavené stimulací senzitivních vláken n. medianus nebo n. tibialis zaznamenaných na kontralaterální polovině skalpu mají význam pouze při nálezu tzv. obrovských SEP, pro které je charakteristická amplituda kortikálního komplexu vyšší než 10 mýV. Vysoká amplituda SEP se zpravidla vyskytuje u reflexního myoklonu různé etiologie s generátorem umístěným v kůře.(10) Obrovské SEP jsou obvykle spojeny s nálezem reflexního myoklonického záškubu, který se po elektrickém podnětu n. medianus objeví ve svalech ruky s cca 45 ms zpožděním (C-reflex), jako důsledek reflexu přepojeného přes zvýšeně dráždivý senzorimotorický kortex.

Motorické evokované potenciály (MEP) vybavené transkraniální magnetickou stimulací (TMS) naproti tomu testují excitabilitu a funkční integritu kortikospinální dráhy. Záškub je ve svalu vybaven uměle pomocí vysokoenergetického pulzu elektromagnetického pole směrovaného přes skalp do motorické kůry. Pacienti s fokálním myoklonem mají práh intenzity pro magnetické vybavení záškubu výše než zdravé osoby, u generalizovaného myoklonu tomu bývá naopak. To je pravděpodobně důsledkem alterované intrakortikální inhibice, což lze ověřit pomocí párové TMS, kdy po prvním podprahovém pulzu následuje pulz nadprahový. U zdravých osob vede nadprahový pulz v důsledku intrakortikální inhibice k menšímu záškubu než v případě, kdy je nadprahový pulz aplikován samostatně. U pacientů s kortikálním myoklonem je amplituda záškubu po druhém pulzu snížena jen minimálně nebo vůbec.(11)

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je vyšetřovací metodou, kterou jsme zavedli do diagnostiky myoklonu teprve nedávno. Spočívá v detekci lokálních změn perfúze a oxygenace kortikálních a subkortikálních oblastí indukovaných v souvislosti s genezí myoklonického záškubu. Ten je registrován pomocí EMG nebo videokamerou synchronizovanou s přístrojem magnetické rezonance. Ve své podstatě je metoda podobná technice EEG se zpětným zprůměrněním, s tím rozdílem, že cílem metody je přímé zobrazení generátorů myoklonu.

Etiologický pohled

Základní rozdělení myoklonu podle etiologie je na epileptický a neepileptický (Tab. 3). Zjednodušeně řečeno, každý kortikální myoklonus je považován za epileptický a každý subkortikální myoklonus je považován za neepileptický. Záškuby o trvání 1050 ms jsou téměř vždy epileptické povahy a záškuby o trvání 100–150 ms jsou typické pro neepileptický myoklonus. Ne vždy lze považovat kortikální myoklonus za epileptický.

Kortikální myoklonus se totiž objevuje i u častých neurodegenerativních onemocnění, u kterých dominují jiné klinické projevy. Patří sem Huntingtonova nemoc, Alzheimerova nemoc, mnohočetná systémová atrofie, demence s Lewyho tělísky, prionové encefalopatie a kortikobazální degenerace. U té je reflexní myoklonus dokonce jedním z charakteristických příznaků.

Myoklonické epilepsie mají myoklonus jako jeden z hlavních klinických projevů. Patří proto do skupiny epileptického myoklonu právem. Jedná se o epileptické syndromy s počátkem v dětství a adolescenci – myoklonické absence a juvenilní myoklonická epilepsie, které mívají dobrou prognózu. Myoklonus se u nich manifestuje epizodami generalizovaných záškubů kortikálního původu. Precipitačními faktory bývají spánková deprivace, fotická stimulace a alkohol. Kortikální epileptický původ má i vzácná epilepsia partialis continua projevující se spontánním fokálním myoklonem. Její prognóza je však spíše nepříznivá.

Problematika myoklonických epilepsií přesahuje rozsah této publikace stejně jako problematika chorob, u kterých je epileptický myoklonus jen jedním z mnoha klinických příznaků.(1) Patří sem progresivní myoklonické encefalopatie s progredujícím kognitivním deficitem a epilepsií. Jde o heterogenní skupinu onemocnění s akčním, reflexním multifokálním či generalizovaným myoklonem, generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty s bezvědomím a demencí. Jsou to vzácné geneticky podmíněné choroby, u kterých má myoklonus kortikální původ a které obvykle začínají v dětství (Tab. 3).

O epileptickém myoklonu však hovoříme i tehdy, kdy pacient epileptickými záchvaty netrpí. Příkladem je kortikální reflexní myoklonus, jehož etiologie je zřejmě někde na hranici fokální parciální epilepsie. Multifokální myoklonické záškuby se u kortikálního reflexního myoklonu objevují v souvislosti s taktilní stimulací nebo volním pohybem.(12) Amplituda kortikálního komplexu SEP je nápadně vysoká a na běžném EEG se nad senzorimotorickou kůrou objevují ostré grafoelementy, které mohou být vázány na taktilní podnět.

Rovněž retikulární reflexní myoklonus je považován za epileptický, neboť záškuby jsou velmi krátké a obvykle nepřesahují 50 ms. Je to přitom jediný epileptický myoklonus, který je subkortikálního původu, neboť je generován z dolní části mozkového kmene v blízkosti jádra n. accessorius. Záškub začíná v m. sternocleidomastoideus a šíří se směrem vzhůru do svalů obličeje i směrem dolů, kde se manifestuje generalizovanými záškuby trupu a končetin. Na EEG se zpětným zprůměrněním přitom chybí komponenty, které by svědčily pro kortikální původ. Precipitačními faktory je taktilní podnět a volní pohyb. Retikulární reflexní myoklonus může být i sekundární, jako projev hypoxického poškození kmene či hepatální a renální encefalopatie.(13)

Příčiny neepileptického myoklonu jsou rovněž různorodé. Sahají od fyziologického myoklonu, který se projevuje při usínání ojedinělými generalizovanými záškuby (pozitivní myoklonus) a náhlým poklesnutím hlavy a trupu (asterixis)(8), po geneticky podmíněný myoklonus, myoklonus způsobený lézí CNS (hypoxie, trauma, metabolická příčina), myoklonus u sporadických fokálních dystonií a myoklonus u neurodegenerativních chorob vyššího věku (Tab. 3).

Esenciální myoklonus je poruchou, jejímž základním projevem je nepravidelný multifokální myoklonus s variabilní intenzitou záškubů. Ty se vyskytují spontánně, akcentují se pohybem a psychickou zátěží, přičemž více postihují horní polovinu těla. Pro familiární formu s autosomálně dominantní penetrancí, která se vedle myoklonu manifestuje také dystonií, se ustálil název myoklonická dystonie.(14) Ta je podmíněna různými mutacemi genu lokalizovaného na 7. chromosomu (DYT11) kódujícím syntézu -sarkoglykanu.(15) Myoklonická dystonie však byla pozorována i v rodinách s mutací genu DYT15 na 18. chromosomu.(16)

Záškuby kolísají od mírných po velmi silné, které prakticky znemožňují volní pohyb. Obtíže začínají v dětství či adolescenci, téměř vždy se projeví do dvaceti let věku. Myoklonus i dystonie je zde možná projevem stejného patofyziologického mechanismu s tím rozdílem, že myoklonus je podmíněn briskními stahy v trvání kolem 100 ms a dystonie mimovolními kontrakcemi nad 500 ms. Myoklonus i dystonie mizí po alkoholu. Jeho efekt je tak výrazný, že předčí efekt léků s antimyoklonickým účinky. Lokalizace generátoru myoklonické dystonie doposud není známa. Naše recentní nálezy poly-EMG, EEG se zpětným zprůměrněním naznačují, že se generátor nachází v dolní porci mozkového kmene – tedy v místech jako generátor reflexního retikulárního myoklonu (Obr. 1, 2). Funkční zobrazení pomocí fMRI vázané na myoklonus navíc prokázalo, že se při záškubech zapojuje kůra, bazální ganglia i mozeček.

Spinální myoklonus je relativně vzácnou formou fokálního nebo segmentálního myoklonu postihujícího jednu končetinu nebo axiální svalstvo.(17) Je spontánní, rytmický a často nemizí ani ve spánku. Taktilní stimulací ani pohybem se jej obvykle nedaří ovlivnit. Příčina je nejčastěji sekundární. Může vzniknout v důsledku cervikální myelopatie, myelomalacie, traumatu, operačního zákroku na páteři, roztroušené sklerózy a nádoru.

Propriospinální myoklonus je rovněž generován v míše, oproti spinálnímu segmentálnímu myoklonu má určitá specifika.(18) Bývá spontánní, ale i reflexní. Senzorickým podnětem může být i změna polohy těla (např. ulehnutí na záda). Vzniká náhle, často bez zjevné příčiny. Jeho prognóza je příznivá, obvykle spontánně ustoupí po několika týdnech až měsících. Manifestuje se nepravidelnými myoklonickými záškuby axiálního svalstva. Záškub začíná na trupu (břišním nebo zádovém svalstvu) a šíří se pomalu vedoucími míšními drahami kraniokaudálním i kaudokraniálním směrem, takže se myoklonus nakonec objeví na svalech krku i stehen.

Myoklonus se nezřídka vyskytuje u sporadických fokálních dystonií, které jsou nejčastější formou idiopatické dystonie dospělých. Obvykle provázejí kinezigenní typ dystonie, kde se projevují myoklonickými záškuby superponovanými na dystonický stah. Generátor je na subkortikální úrovni. Pokud jsou myoklonické stahy rytmické, hovoříme o myoklonickém třesu. Myoklonus může doprovázet cervikální dystonii, blefarospazmus i profesionální dystonie končetin.

Psychogenní myoklonus bývá segmentální, generalizovaný méně často fokální.(19) Indukuje se psychickým stresem. Někdy trvá delší dobu, než se jej podaří diagnosticky odlišit od známých myoklonických syndromů. Někdy je psychopatologie zjevná, jindy správnou etiologii pomůže odhalit pozitivní efekt placeba nebo odvedení pozornosti pacienta. Psychogenní myoklonus se zprvu objeví náhle, klinický obraz se dynamicky mění, objevují se další, mnohdy bizarní příznaky. Pomocným vodítkem objektivní diagnostiky může být nález přípravného evokovaného potenciálu v EEG záznamu se zpětným zprůměrněním, který se vyskytuje výhradně před aktivním pohybem.

Terapie myoklonu

Jak již bylo řečeno, myoklonus je z klinického, neurofyziologického i etiologického hlediska značně heterogenní poruchou. Nelze proto očekávat ani jednotný terapeutický postup v jeho léčbě. Ta je vždy symptomatická a vychází jen z empirických zkušeností. Nicméně i v léčbě myoklonu existují některé doporučené postupy(1), které vycházejí z etiologické, ale především neurofyziologické klasifikace. Preparátů s antimyoklonickými účinky je hned několik, liší se intenzitou efektu, ale i nežádoucími účinky. Mezi farmaka s nejvýraznějším terapeutickým účinkem patří benzodiazepiny. Z nich má nejsilnější antimyoklonický efekt klonazepam v dávce 2–10 mg/den. Potlačuje myoklonus téměř jakéhokoliv původu.(20) Vzhledem k častému výskytu nežádoucích projevů (ospalost, únava, posturální instabilita) a vysokému riziku závislosti jej ponecháváme v záloze jako antimyoklonikum třetí nebo čtvrté volby.

Klasifikace myoklonu na kortikální a subkortikální má svůj praktický význam. Léčbu myoklonu kortikálního původu vždy zahajujeme vysokými dávkami piracetamu (5–20 g/den).(21) Vhodné je zahájení formou infúzí k otestování terapeutického účinku. Je sice slabším antimyoklonikem než klonazepam, oproti němu však bývá velmi dobře tolerován i ve vysokých dávkách. Někteří autoři upřednostňují zahájit léčbu kortikálního myoklonu pomocí levetiracetamu (1–3 g/den)(22), který je příbuzným analogem piracetamu. Při nedostatečném efektu piracetamu však nelze očekávat, že levetiracetam bude mít lepší účinek.

Valproát sodný nebo kyselina valproová mají rovněž dobré antimyoklonické účinky. Tímto preparátem zahajujeme léčbu subkortikálního myoklonu nebo myoklonu, který nejsme schopni blíže klasifikovat. Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 1000–3000 mg/den.(23) Valproát také volíme jako antimyoklonikum druhé volby u myoklonu kortikálního původu, u kterého selhala léčba piracetamem.

Primidon postupně nasazujeme při nedostatečném efektu valproátu. Bývá účinný u myoklonu subkortikálního i kortikálního původu. Účinná dávka se pohybuje v rozmezí 500–1000 mg/ den.(23) Podobný efekt mívá i fenobarbital, na který se primidon metabolizuje. Barbituráty lze upřednostnit v léčbě postanoxického myoklonu.

Mezi další látky s antimyoklonickými účinky patří 5-hydroxytryptofan (100–300 mg), který je suverénním preparátem v léčbě reflexního retikulárního myoklonu.(24) Acetazolamid, N-acetylcystein, karbamazepin a tetrabenazin mohou být účinné u některých typů myoklonu sekundární etiologie. Limitované informace o jejich antimyoklonických účincích však vycházejí obvykle jen z kazuistických sdělení.(1) Perspektivním lékem je oxybát sodný, který je kromě léčby kataplexie účinný i v léčbě esenciálního myoklonu, jehož efekt je srovnatelný s účinky alkoholu.(25)

Fokální nebo segmentální myoklonus spinálního původu zabírá na perorální léčbu jen v omezené míře. Vhodným řešením může být v těchto případech i symptomatická léčba lokální aplikací botulotoxinu přímo do postiženého svalu. Injekce je podobně jako v jiných indikacích nutné po několika měsících opakovat.

MUDr. Robert Jech, Ph. D.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Neurologická klinika, Centrum extrapyramidových onemocněníe-mail: panther@tremor.anet.cz

