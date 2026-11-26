Odborné poznatky ukazují, že řada zažitých představ o výživě není tak jednoznačná. Například přehled publikovaný v roce 2013 upozornil na řadu nepodložených předpokladů týkajících se obezity a hubnutí. Možná si řeknete, že 13 let stará studie není již úplně relevantní, jenže tyto poznatky poukazují na mýty, kterých se mnozí lidé stále drží i v současnosti.
Co se dozvíte v článku
První mýtus: Snídaně je nejdůležitější jídlo dne
Možná vás už jako děti rodiče učili, že nejdůležitějším jídlem dne je snídaně. Někteří výživoví poradci vám stále mohou tvrdit, že vynecháním snídaně se zpomalí metabolismus, budete mít větší hlad během dne a vyšší předpoklad pro přibírání na váze. Výzkumy ovšem říkají něco trochu jiného.
Metaanalýza publikovaná v roce 2019 v časopise BMJ analyzovala 13 studií zaměřených na vztah mezi snídaní, tělesnou hmotností a energetickým příjmem. Výzkumníci přitom nezjistili, že by pravidelná snídaně nějakým způsobem podporovala hubnutí. To samozřejmě neznamená, že máte snídani vyřadit. Pokud ráno máte hlad, v klidu se najezte. Není ale nutné se do jídla nutit jen proto, že se snídaně považuje za nejdůležitější jídlo dne.
Druhý mýtus: Tuk jako hlavní nepřítel
Lidé, kteří se snaží zhubnout, zpravidla automaticky ze svého jídelníčku vyřazují tuky. Ačkoliv jejich nadměrný příjem není úplně zdravý, ve skutečnosti jsou nezbytnou součástí potravy, a proto bychom je neměli zcela vynechávat. Pomáhají totiž například se vstřebáváním vitaminů A, D, E a K, podílejí se na tvorbě hormonů a jsou navíc důležité pro správné fungování buněk.
Nejspíše už víte, že se z hlediska zdravé výživy rozlišují dva typy tuků, a to nenasycené, které najdeme například v olivovém oleji, oříškách, rybách či avokádu, a nasycené, jež se vyrábí průmyslově. První zmíněné jsou zdravé a rozhodně do našeho jídelníčku patří. Druhý typ, tedy nasycené mastné kyseliny, ovšem mohou v případě jejich nadměrné konzumace zvyšovat zdravotní rizika.
Není tedy potřeba vyřazovat všechny tučnější potraviny jen proto, že máte obavy z kalorií. Mnohem důležitější je přemýšlet nad tím, o jaké tuky se jedná, a sledovat jejich celkové přijaté množství. Ořechy, semínka nebo kvalitní rostlinné oleje můžete s klidným svědomím v rozumné míře používat i za předpokladu, že se snažíte zhubnout.
Třetí mýtus: Sacharidům je lepší se vyhýbat
Také sacharidy jsou v posledních letech čím dál tím častěji na černé listině hubnoucích osob, jelikož je někteří považují za hlavní důvod přibírání. A ani v tomto případě není úplně ideální strategie zásadně omezovat jejich konzumaci. Kromě pečiva, těstovin, brambor, rýže a dalších přílohových potravin se nachází také v ovoci, zelenině a luštěninách. Pokud je z jídelníčku vyřadíme nebo výrazně omezíme, připravíme se tím o důležité zdroje vlákniny, vitamínů a minerálů.
Samozřejmě i zde je potřeba rozlišovat, z jakých zdrojů sacharidy přijímáme. Dle rozsáhlé série přehledů a metaanalýz z roku 2019 souvisí vyšší příjem vlákniny a celozrnných potravin s nižším rizikem řady chronických onemocnění. Publikované výsledky tak ukazují, že není vhodné posuzovat všechny sacharidy stejně a jejich úplné vyřazení nemusí být pro zdraví přínosné.
Čtvrtý mýtus: Zdravé stravování je drahé
Dalším rozšířeným omylem je představa, že zdravý jídelníček musí obsahovat drahé superpotraviny, exotické ovoce a speciální doplňky stravy. Hodnotný jídelníček je přitom možné sestavit i z běžně dostupných a cenově přijatelných surovin. Nemusíte na internetu hledat drahé e-shopy se zdravou výživou, stačí zajít do supermarketu a vybírat potraviny podle jejich složení a ideálně i původu. Mezi kvalitní potraviny patří například:
- ovesné vločky,
- vejce,
- čočka,
- fazole,
- brambory,
- sezonní zelenina,
- kysané mléčné výrobky,
- drůbeží, rybí nebo méně tučné červené maso.
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Při stravování by člověk měl dbát především na to, aby jeho jídelníček byl pestrý. To znamená, že by v něm měly být zastoupeny různé skupiny potravin, od zeleniny a ovoce přes luštěniny a obiloviny po maso a vejce. Místo nakupování dovezených exotických produktů se tedy raději zaměřte na to, aby váš jídelníček obsahoval místní sezónní potraviny.
Pátý mýtus: Když vyřadím lepek, zhubnu
Bezlepková strava je nezbytná pro lidi s celiakií a může být vhodná také při některých dalších zdravotních potížích souvisejících s lepkem. V posledních letech ji ale vyhledávají i lidé, kteří žádnou diagnostikovanou nesnášenlivostí netrpí a věří, že jim její dodržování zlepší zdraví nebo pomůže zhubnout. Pro běžnou zdravou populaci však neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by samotné vyřazení lepku přinášelo zdravotní výhody.
Některé bezlepkové výrobky navíc mohou obsahovat méně vlákniny a více cukru, soli nebo tuku než jejich běžné alternativy. Pokud nemáte zdravotní důvod lepek omezovat, není nutné se mu vyhýbat. Mnohem důležitější je kvalita celého jídelníčku než absence jedné konkrétní složky.
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Zdroje: who.int, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, bmj.com