MZ: Kraje sdělí, kolik lidí budou očkovat proti prasečí chřipce

Kraje dostaly od ministryně zdravotnictví Dany Juráskové úkol, aby do poloviny září stanovily počty lidí, které je třeba očkovat proti prasečí chřipce. Mají také vybrat nejvhodnější místa, kde by se mělo očkování provádět. Ministryně to dnes řekla novinářům. Dodala, že do té doby svolá ústřední epidemiologickou komisi, aby resorty stanovily počty očkovaných ve strukturách státu…