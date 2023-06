MZ vyzvalo občany k očkování proti chřipce

V ČR je očkováno jen kolem pěti procent obyvatel, například v USA 46 procent.

Valenta připomněl, že senioři nad 65 let a lidé se závažnými chronickými nemocemi mají očkování proti chřipce zdarma. Doporučil očkování také těhotným a lidem, kteří se pohybují ve větším nakupení lidí a v rizikových prostředích, tedy zdravotníkům, sociálním pracovníkům či třeba zaměstnancům pošt.

„Přišel jsem jako živý důkaz víry, že vakcinace proti chřipce má smysl. Dávám se každý rok očkovat a považuji to za velmi významné na rozdíl od 95 procent občanů ČR, kteří se očkovat nenechají,“ řekl dnes novinářům ministr Martin Holcát. Potvrdil, že očkování stoprocentně doporučí jako šéf lékařského konzilia prezidentu Miloši Zemanovi kvůli jeho cukrovce.

Podle světových doporučení by mělo být očkováno proti chřipce 30 procent populace, v ohrožených skupinách až 95 procent. Valenta uvedl, že v souvislosti s chřipkou umírá ročně v ČR kolem 2000 lidí. Loni bylo v ČR 574 lidí se závažným průběhem léčeno v nemocnici, z nich 151 zemřelo. Nejmladšímu pacientovi byl jeden měsíc, nejstaršímu 97 let.

Epidemie obvykle trvá osm až 12 týdnů, letos lze podle Valenty očekávat, že v prosinci, nejpozději počátkem ledna, se chřipková vlna objeví. Aktuálně zvýšenou nemocnost způsobují běžné respirační viry. Stát má dostatečné zásoby antivirotik pro léčení komplikací chřipky.

Ke zvýšení počtu očkovaných proti chřipce chce přispět Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Zaplatí očkování všem svým klientům, nejen zákonem stanoveným skupinám, řekl náměstek ředitele Petr Honěk. Lidé se od 1. října mohou dát očkovat u svého praktického lékaře a dát si proplatit potvrzení o platbě v kterékoli pobočce VZP, na jednoho očkovaného počítá se zhruba 300 korunami. Akce potrvá do konce roku.

„V uplynulém roce vykázali lékaři zhruba 80.000 pacientů s chřipkou, z nich 1200 skončilo v nemocnici. Za ambulantní léčbu dá VZP od 650 do 1100 korun, za hospitalizovaného pacienta od 8000 do 35.000 korun. Úhradou očkování tedy VZP jednoznačně ušetří,“ řekl Honěk. Valenta vyzval ostatní zdravotní pojišťovny, aby se k akci VZP přidaly.

Mluvčí největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Hana Kadečková ČTK řekla, že hradí očkování všem svým klientům, kterým je mají ze zákona hradit. „Na základě dnešní výzvy hlavního hygienika zvážíme rozšíření příspěvku i na ostatní pojištěnce,“ uvedla.

Mluvčí druhé největší České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová ČTK řekla, že vedle zákonem daných skupin přispívají na očkování proti chřipce i dalším z preventivního programu Balíček Očkování. Loni v něm zaplatili přes 546.000 korun, letos zatím 25.060 Kč. Na očkování seniorů, chronicky nemocných a dalších osob určených zákonem vydala ČPZP loni téměř 9,4 milionu korun, očkováno bylo 27.903 pojištěnců.

Valenta uvedl, že chřipka přispívá k ekonomickým ztrátám. Celkové náklady na jednoho pacienta s chřipkou v produktivním věku překračují 58.000 korun, v tom je například i nemocenská. Náklady domácností byly vyčísleny na 4000 korun, souvisejí s nákupem léků či snížením příjmů při pracovní neschopnosti.

„Tyto ztráty by nemusely být, protože tu máme zbraň, která může ovlivnit onemocnění i jeho průběh, pokud člověk onemocní,“ zdůraznil Valenta. Pro to, aby se víc lidí dalo očkovat, je podle něj zásadní změna postojů občanů. Podle průzkumu 65 procent lidí by se dalo očkovat, kdyby jim to doporučil jejich lékař. Paradoxně ale řada lékařů očkování odmítá.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula řekl, že účinnost a bezpečnost očkování potvrdily studie. Odmítl pochybnosti kritiků, zda je očkování účinné, a zdůraznil, že sama vakcína chřipku vyvolat nemůže. Vyrábí se z neživých částí viru.

Očkovat nelze lidi, kteří mají alergii na některou ze složek vakcíny, mají právě akutní infekční onemocnění či měli v minulosti na očkování závažnou nepříznivou reakci.