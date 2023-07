Na drahou léčbu vážných onemocnění půjde více peněz

„Prioritou je léčba revmatických onemocnění, roztroušené sklerózy a plicní hypertenze,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, který připravuje úhradovou vyhlášku.

Na tyto choroby se mají finance navýšit o osm procent léčených pacientů. Na další nemoci, jako jsou Fabryho, Gaucherova nebo Pompeho choroba, půjde o dvě procenta víc než letos.

Nosek to minulý týden řekl na konferenci o vzácných onemocněních, které se účastnili také zástupci pacientů. Z pléna ale nečekaně přišla kritika, že tímto ministerstvo zvýhodňuje pacienty tří vybraných vážných diagnóz proti ostatním. „Je stále očividnější, že kdo se ozve, ten se k péči dostane. To není nejlepší kritérium. Může to být na úkor jiných diagnóz,“ chápe připomínky Michaela Filipová, předsedkyně Platformy zdravotních pojištěnců, která se angažuje také v pacientském sdružení.

Pacienti s roztroušenou sklerózou před několika měsíci bojovali proti příliš dlouhým čekacím dobám i právní cestou. Když o tom informovala média, nemocnice a zdravotní pojišťovny jejich případ vyřešila dřív, než podali žaloby.

Narážky na diskriminaci ale Nosek na konferenci odmítl. Rozdíly mezi nárůsty úhrad u specializované péče jsou prý dané i tím, že v některých diagnózách zlevnily léky, a proto je možné za stejné peníze léčit více pacientů.

Náklady na vážná onemocnění kvůli biologické léčbě a jiným drahým metodám rychle rostou. Je to i díky tomu, že s moderními léky pacienti žijí, a tedy i užívají léky mnohem déle. Na léky, které se podávají ve specializovaných centrech, vydávají zdravotní pojišťovny zhruba sedm miliard korun. To je přes tři procenta veškerých výdajů na zdravotnictví. Léčí se jimi asi 20 tisíc pacientů.