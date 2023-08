Na infekce loni v Česku zemřelo 1029 lidí

V kapitole infekcí je také 1323 napadení psem či jinými savci, 680 případů TBC, 1022 syfilis, 756 kapavky a 196 nových nákaz HIV/AIDS, uvádějí statistici na svém webu.

Ve skupině střevních infekcí bylo přes 45.400 hlášení, po poklesu v letech 2008 a 2009 byl loni zaznamenán mírný růst o čtyři procenta. Salmonelóz oproti roku předchozímu ubylo o čtvrtinu, bylo 82 případů na 100.000 obyvatel. Až do roku 2005 přitom patřila salmonelóza k nejčastějším střevním infekcím s více než 300 případy na stejný počet obyvatel.

Výraznější nárůst loni zaznamenaly jiné střevní infekce až na 233 na 100.000 obyvatel. Z nich 86 procent byly kampylobakteriózy s 201 případy na stejný počet obyvatel. Výrazně přibylo zejména virových střevních infekcí, o 40 procent, z necelých 52 na 81 případů na 100.000 obyvatel. Střevní infekce způsobily loni 139 úmrtí, z toho tři u dětí mladších deseti let. Převážně se ale jednalo o lidi v důchodovém věku.





Infekčních onemocnění kůže loni bylo 56.300, úmrtí šest. V této skupině 86 procent onemocnění byly plané neštovice s 459 případy na 100.000 obyvatel. Nárůst byl sice nepatrný, o dvě procenta, ale už druhým rokem je výskyt neštovic zvýšený, žádná úmrtí zaznamenána nebyla.

Loni trojnásobně stouply případy příušnic až na deset případů na 100.000 obyvatel, je to ale jen pětina ve srovnání s epidemií z roku 2006. Nejvíc zasaženi byli dospívající chlapci, kde bylo 82 případů na 100.000 obyvatel.

Žloutenek loni ubylo o téměř 19 procent, bylo 19,3 případů na 100.000 obyvatel. Hepatitidy A a akutní virové hepatitidy B dlouhodobě ubývá, proti žlutence B se děti pravidelně očkují. Loni bylo 2,3 případu na 100.000 obyvatel.

Za pozitivní fakt statistici označují to, že dlouhodobě klesá počet chronických virových hepatitid, od roku 2007 o třetinu z 10,7 na necelých sedm na 100.000 obyvatel. Přes 81 procent z toho byly chronické žloutenky C. Nejvíc chronických pacientů bylo mezi muži od 25 do 34 let. Chronická forma žloutenky je spojena s vysokou úmrtností, loni zemřelo 24 pacientů.