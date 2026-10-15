Nadměrné vypadávání vlasů: jejich růst může podpořit minoxidil, není ale vhodný pro všechny

Ztráta vlasů může být dočasná, ale také dlouhodobá či trvalá. Záleží na tom, co ji vyvolalo a zda došlo k poškození vlasových folikulů, tedy struktur v kůži, z nichž vlasy vyrůstají. Zjistíte-li zavčasu příčinu problému, můžete tím výrazně ovlivnit možnosti léčby a šanci na opětovný růst vlasů.
Co se dozvíte v článku
Kolik vlasů denně běžně vypadne?
Vypadávání vlasů je přirozenou součástí jejich růstového cyklu. Zdravý člověk běžně ztratí přibližně 50 až 100 vlasů denně. Jednotlivé vlasy se totiž nacházejí v různých fázích růstu, klidu a následného vypadnutí. Současně s tím rostou nové vlasy, které postupně nahrazují ty původní.
Samotné množství vlasů zachycených na hřebenu nebo ve sprše proto nemusí znamenat zdravotní problém. Důležitější je, zda se jejich vypadávání oproti obvyklému stavu výrazně zvýšilo, zda se vlasy viditelně ztenčují nebo zda vznikají místa s prořídlou či zcela chybějící vlasovou pokrývkou.
Zpozornět je vhodné také tehdy, když se rozšiřuje pěšinka, ustupují kouty nebo se objevují lysá ložiska. Tyto změny mohou ukazovat na konkrétní typ alopecie, tedy onemocnění spojené se ztrátou vlasů.
Příčiny nadměrného vypadávání vlasů
Příčin, proč přicházíme o příliš mnoho vlasů, existuje celá řada a u jednoho člověka se mohou i kombinovat. Správná diagnóza je proto zásadní pro výběr vhodné léčby. Jedním z častých důvodů náhlého zvýšeného vypadávání vlasů je takzvané telogenní efluvium. Jde o stav, při kterém větší množství vlasů předčasně přechází do klidové fáze a následně vypadává.
Spouštěčem může být výrazná psychická zátěž, vysoká horečka, závažnější infekce, operace, porod nebo rychlý úbytek hmotnosti. Typické je, že se problém projeví až s odstupem několika měsíců od původní události. Člověk tak nemusí souvislost mezi prodělanou zátěží a aktuálním vypadáváním vlasů vůbec rozpoznat.
Hormonální změny a dědičnost
Dědičné řídnutí vlasů, odborně označované jako androgenní alopecie, patří mezi nejčastější příčiny dlouhodobé ztráty vlasů. Postupně se při něm zmenšují vlasové folikuly a vlasy se stávají jemnějšími a kratšími. U mužů se změny často projevují ustupující vlasovou linií a řídnutím v oblasti temene. U žen bývá typické především postupné prořídnutí vlasů na horní části hlavy a rozšiřování pěšinky. Významnou roli mohou hrát ale také hormonální změny po porodu, během menopauzy nebo v souvislosti s některými endokrinními onemocněními.
Nedostatek železa a dalších živin
Pro zdravý růst vlasů je důležitý dostatečný přísun energie, bílkovin, železa a dalších živin. Pokud tělo některé z nich dlouhodobě postrádá, může se to projevit zvýšeným vypadáváním vlasů. Riziko nedostatečného příjmu živin může být vyšší při výrazně omezujících dietách, rychlém hubnutí nebo jednostranném stravování. U některých lidí se na obtížích podílí například nedostatek železa.
Další možné příčiny
Vlasovou pokrývku mohou ovlivnit také některé léky, autoimunitní onemocnění nebo problémy přímo ve vlasové pokožce. Příkladem je alopecia areata, při níž imunitní systém napadá vlasové folikuly a vznikají typická ohraničená lysá ložiska. K poškození vlasů a někdy i k jejich trvalé ztrátě může přispívat rovněž dlouhodobé mechanické namáhání. Rizikové jsou například účesy, které vlasy pevně stahují a opakovaně tahají za vlasovou linii.
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Kdy je vhodné vyhledat lékaře?
Pokud vypadávání vlasů přetrvává, zhoršuje se nebo člověka výrazně znepokojuje, je vhodné obrátit se na praktického lékaře či dermatologa. Vyšetření by se nemělo odkládat zejména při náhlém vzniku lysých ložisek nebo při ztrátě vlasů doprovázené dalšími příznaky.
Pozornost si zaslouží především:
- náhlé nebo výrazně zvýšené vypadávání vlasů,
- vznik ohraničených lysých míst,
- zarudnutí, bolest, svědění či výrazné šupinatění pokožky hlavy,
- současné vypadávání obočí nebo jiného tělesného ochlupení,
- řídnutí vlasů doprovázené únavou, změnami hmotnosti nebo dalšími zdravotními obtížemi.
Lékař se obvykle zajímá o délku trvání potíží, prodělané nemoci, užívané léky, stravovací návyky a rodinnou anamnézu. Následuje vyšetření vlasů a pokožky hlavy. Podle podezření může doporučit krevní testy, například ke zhodnocení funkce štítné žlázy nebo hladiny železa. V některých případech je potřebné podrobnější dermatologické vyšetření či odběr vzorku pokožky.
Jak lze nadměrné vypadávání vlasů léčit?
Univerzální léčba, která by fungovala u všech typů vypadávání vlasů, neexistuje. Postup se odvíjí od konkrétní příčiny a také od toho, zda jsou vlasové folikuly stále schopné vytvářet nové vlasy. U dočasného vypadávání způsobeného stresem, nemocí nebo nedostatečným příjmem živin může být nejdůležitější odstranění vyvolávajícího faktoru. Pokud se prokáže konkrétní zdravotní problém, například porucha štítné žlázy nebo nedostatek železa, je potřeba řešit především ten.
U některých forem dědičného řídnutí vlasů se používá minoxidil, který může pomoci zpomalit ztrátu vlasů a podpořit jejich růst. Účinek se obvykle neprojeví okamžitě a vyžaduje pravidelné používání po dobu několika měsíců. Po ukončení léčby se její přínos postupně ztrácí.
U dalších typů alopecie mohou dermatologové podle závažnosti a individuálního stavu doporučit jiné léčebné postupy. U alopecia areata se například využívají některé protizánětlivé či imunomodulační léky. Výběr terapie patří do rukou odborníka, protože jednotlivé příčiny vyžadují odlišný přístup.
Zdroje: aad.org, nhs.uk, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org