Nadměrný pláč kojenců může signalizovat pozdější poruchy v chování

O výzkumu, který provedl americký National Institutes of Health ve spolupráci s norskými vědci, informoval časopis Archives of Diseases in Childhood.

Výzkumníci sledovali frekvenci a průběh pláče u dětí starých šest a třináct týdnů a zjišťovali, zda příčinou nejsou například bolesti břicha. Poté, co kojenci dorostli do pěti let věku, byla u nich monitorována jejich inteligence, motorické schopnosti a chování.

Děti, které měly záchvaty pláče i po třech měsících věku, vykazovaly v pěti letech v průměru o devět bodů nižší IQ než ostatní sledované děti. U více plačících dětí se také ukázaly slabší motorické schopnosti, větší hyperaktivita a problémy s dodržováním pravidel chování.





Snížená schopnost sebeovládání

K podobným závěrům došli britští výzkumníci již před dvěma lety. U sledovaných kojenců, kteří nadměrně a bezdůvodně plakali, existovala čtrnáctkrát větší pravděpodobnost, že budou trpět hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD) a v osmi letech věku budou mít horší prospěch ve škole.

Vedoucí výzkumu, profesor Dieter Wolke z univerzity v Bristolu, poukázal na to, že v obou případech jde o sníženou schopnost sebeovládání.

„Děti s ADHD mají problémy udržet pozornost. Nemohou se například na nic soustředit. To samé platí v případě pláče.“

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz