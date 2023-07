Náhoda, nebo krádež?

Příspěvek čtenáře Zdraví.Euro.cz

V roce 1949 jsem nastoupil jako mechanik na transfúzní stanici NTS nemocnice na Královských Vinohradech v Praze 10. V té době jsem měl jako hobby fyziku, matematiku a astronomii. Odtud jsem v roce 1953 přešel na nově zřízenou lékařskou fakultu hygienickou, nyní III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Na této fakultě jsem během několika let vybudoval tzv. příruční dílnu mechanickou, ve které jsem realizoval své přístroje a plnil další požadavky lékařů na různé vybavení a úpravy přístrojů. Základním pracovištěm byla kožní klinika, kde byl týmem lékařů prováděn výzkum rakoviny, který byl zaměřen dvěma směry, na biochemii a histologii.

Metoda screeningu

Po dlouhodobém studiu dotčených oborů (které trvá dodnes), jež byly mým koníčkem, jsem prováděl mimo jiné metodu tzv. screeningu, ve kterém se záměrně s cílem odhalit nový biologicky aktivní preparát provádějí zkoušky s mnoha chemickými sloučeninami.

Jak pracná je tato metoda, ukazuje tato statistika: v průměru na každé tři tisíce preparátů zkoušených na biologickou aktivitu se jen jeden dostane do stadia klinických zkoušek. Ovšem klinické zkoušky preparátů na lidech, to je poslední výzkumné stadium.

Po dlouhé době screeningu aktivních biologických látek se nakonec našlo překvapivě prosté řešení. Buňky melanomu zničí poměrně známá látka diclofenac, což je nesteriodní antirevmatikum s analgetickými a antiflogistickými účinky. Pro tento druh výzkumu jsem měl ideální podmínky.

Pracoval jsem v nemocnici, měl k dispozici výzkumný materiál (vzorky krve, histologické preparáty) a výborně vybavené biochemické laboratoře. Buňky melanomu se zničí jen tehdy, pokud diclofenac pronikne až k ložisku a zastaví maligní proces zhoubného bujení (nepřetržitého dělení). Zdravé buňky nechá v klidu. Laicky řečeno buňku uzavře, udusí a usuší.

Pokusy však nedávaly uspokojivé výsledky. Diclofenac (diclofenacum natrium) potřeboval nosič, který by ho dopravil až k melanomu, do místa, kde má působit a ochrání jej před působením enzymů a jiných ochranných mechanismů, které se tvoří v organismu ihned po podání léku..

Při studiu gelů a různých mastí jsem v jedné přes 100 roků staré knize od MUDr. PhDr. Adolfa Ambrože „Nové domácí léčení“ díl II. rok vydání neuveden v kapitole „Úvod do biocemie“ našel odstavec: léčení Siliciem/kyselina křemičitá, křemelka, od MUDr. Schüslera.

Tato kyselina byla tehdy používána k léčení rakoviny prsu. Uvědomil jsem si, že v nemocnici u dlouhodobě léčených pacientů vznikají proleženiny (dekubity), které byly léčeny silikonovou pěnou. Zde jsem získal formuli silikonové pěny, která byla vyzkoušena u stovek nemocných, a tak jsem ji zařadil do dlouhodobých pokusů. Tak vznikla nová forma léku – komplexní lék.

Pokus na sobě

Způsob použití komplexního léku: silikonovou pěnu používám jako základ pro roztírání na nemocnou plochu kůže a na tuto plochu kladu Voltaren emulgel dle uvedeného předpisu a to v předepsaných dávkách.

Asi v roce 1985 se mi začal tvořit nevus na hrudníku pod pravou paží. Po několika dnech potírání komplexním lékem jeho barva počala být světle šedivá a přestal růst. Pak se při další léčbě tvrdý povrch odloupl.

Pokračoval jsem v léčbě, až se úplně ztratil. Další nevus, se kterým jsem měl potíže, mi začal růst na ventrální straně levé ruky mezi palcem a ukazováčkem. Z počátku to vypadalo, že to bude normální nevus, ale ukázal se pravý opak.

Během krátké doby počal narůstat, takže na kožní klinice doporučili jeho odstranění chirurgickým zákrokem. To jsem odmítl a na základě vlastních zkušeností jsem zahájil pokus s jeho odstraněním.

Růst nevu jsem pečlivě sledoval do doby, kdy se počal rychleji zvětšovat a na jeho okraji začala vyrůstat vychlípenina. Ta měla tvar úzkého jazyka, a šíři asi 3 mm a rostla velmi rychle. Během 24 hodin délkový nárůst činil asi 1,5 mm.

Nevus jsem nechal vyrůst do délky asi 12 mm. Po celou dobu růstu (cca 10 dní) jsem nijak nezasahoval. Po této době jsem počal aplikovat komplexní lék 2 x denně. Vychlípenina se počala velmi rychle zmenšovat a ztratila se během 10 dnů léčby.

Vlastní nevus se také téměř ztratil, až na malý zbytek o průměru asi 4 mm, co svědčí o tom, že to, co jej tvořilo, bylo zakořeněno do hloubky. Po krátkém čase (za stálé aplikace komplexního léku) i tento zbytek zanikl a více se již neobjevil.

Lymfatické uzliny

V roce 1996 onemocněl můj pes (münsterlandský ohař). Pod pravou přední nohou se mu utvořila na hrudníku bulka, která nebolela a vytrvale se zvětšovala. Veterinář mi sdělil, že je to rakovina lymfatických uzlin. Tak jsem se rozhodl, že nemohu nic zkazit a zahájil jsem jeho léčbu komplexním lékem.

Na místa, kde zřetelně vystupovaly nádory (bulky v podkoží) jsem počal vtírat komplexní lék. Takto jsem postupoval asi 14 dní. Po této době jsem zjistil, že nádory se nezmenšily, tak jsem to vzdal.

Asi po 14 dnech jsem psa pečlivě prohlédl a ke svému úžasu jsem zjistil, že boule na hrudníku zmizela a boule pod pravou přední nohou se velmi zmenšila a nakonec tam zůstal pouze zbytek, který se na pohmat vůbec nezměnil po celou sledovanou dobu (cca 5 let).

Po těchto zkouškách jsem provedl další pokus, tentokrát u dvou žen v pokročilém věku, které byly po ablaci prsu a u kterých se objevily v podpaží bulky, které pomalu rostly. Na jejich žádost jsem jim dal přiměřené množství komplexního léku. Instruoval jsem je, jak ho použít. Požádal jsem je, aby mi po půl roce podaly zprávu, co se děje a jak onemocnění pokračuje. Odpověď zněla: vše v pořádku, daří se nám dobře a bulky zmizely.

Vývoj léku byl skončen, ale podle standardních předpisů pro jeho uznání potřeboval klinické zkoušky (testy). A tady jsem narazil. Obešel jsem řadu nemocnic, ale nikde jsem neuspěl.

V době, kdy se melanom léčí chirurgicky, chemoterapií nebo radioterapií mé masti nikdo nevěřil (melanom odolává jak chemoterapii, tak radioterapii). Na radu svých známých, že bude nejlépe se obrátit na nějakou farmaceutickou firmu, která disponuje velkými finančními prostředky a vlivem k prosazení klinických testů, oslovil jsem české zastoupení jednoho zahraničního koncernu.

Po celé řadě jednání jsem 11. dubna roku 2000 řediteli klinického oddělení předal dopis, v němž jsem informoval o svém výzkumu a o použití preparátu Voltaren emulgel při pokusech o léčení některých maligních onemocnění kůže a lymfatických uzlin.

V dopise byla mimo jiné i formule silikonové pěny. Při předávání dopisu mi pan doktor řekl, že mi bohužel nemůže dáti potvrzení o jeho příjmu, že takových dostávají větší množství, ale že preparát vyzkouší a když to bude dobré, zástupci firmy se mnou zahájí jednání.

Na prvý pohled sprostý podvod. Já byl však časově pod tlakem věku, nyní je mi 92 roků (ročník 1915). Dopis jsem tam nechal a několikrát jsem se s ředitelem sešel, nikdy mi nic neřekl a posléze se nechal zapírat. Celá léta jsem ho až do dnešní doby neuviděl! Bylo zvláštní, že se lidé z firmy neodhodlali ani ke zdvořilostní akci. Nemohli. Zmíněný doktor objev prodal jiné firmě!

Německý průlom

Několik let bylo ticho po pěšině a já pracoval na jiném projektu. Velkého překvapení jsem se dočkal 3. května 2005, když nejčtenější německý deník Bild měl jako hlavní zprávu dne na své titulní straně: Senzační průlom? Mast proti rakovině.

Farmaceutická a medicínská velmoc tedy věří masti. Bild oznamoval, že 8 milionů lidí s maligními melanomy má v Německu konečně naději. Prof. Eggert Stockfleth, mluvčí výzkumného oddělení kožní kliniky věhlasné berlínské nemocnice Charité v článku líčí, že nový lék proti kožní rakovině pod jménem Solaraze Gel byl úspěšně vyzkoušen klinicky a půjde na trh. Úspěšnost je 80 procent. Byznys to bude velmi lukrativní, balení 25 g se prodává za 37 eur (téměř 1000 Kč).

Kosmetické úpravy

Léčebnou složkou Solaraze Gel je diclofenacum natrium, gel je vytvořen kyselinou hyaluronovou, která se používá v kosmetice a estetické medicíně. Má vysokou penetrační schopnost stejně jako silikonová pěna. Používá se zejména pro korekci rtů, obličeje, vrásek, jizev atd.

Je dost indicií, že Solaraze gel je ve farmaceutických anotacích označován jako lék proti aktivní keratóze, nikoli proti rakovině kůže. Aktivní keratóza je pouze širší pojem pro poruchy kůže, mezi něž patří i maligní melanom.

Je dost indicií, že Solaraze gel je svým složením i charakteristikou jen kosmetickou úpravou mé práce. Zmíněná farmaceutická společnost ani kožní klinika Charité na oficiální dotaz časopisu Svět vědy o původu léku nereagovaly. Prof. Eggert Stockfleth je opatrný a nikdy neřekl, že Solaraze gel vymyslel. Na přímý dotaz zprostředkovatele Světa vědy, kdo je autorem léku, podrážděně odpověděl: „Mně je jedno, kdo to vymyslel, já jsem si to koupil.“ Zřejmě to však nemělo být poslední slovo v souboji o prioritu léku proti malignímu melanomu.

V Čechách je každým rokem 3600 (rok 2006) nových případů rakoviny kůže. V USA je výskyt rakoviny kůže pandemický, také v Kanadě a Austrálii a rovněž v celé řadě ostatních států světa.

Veřejné sdělovací prostředky informují obyvatelstvo těchto zemí, jak se chránit před slunečním zářením. Marketing Solaraze v Evropě, kde je nabízen, činí 15 milionů liber.

Náš komplexní lék je pro pacienta naprosto neškodný a velmi účinný. Nezdůrazňujeme jeho účinnost v tolika a tolika procentech. Je-li na těle tumor, tak ho vyléčí! Léčebná látka: Diclofenacum diethylamininum 1,16 g / 100 g (tj 1 %). Solaraze 3% gel účinná látka: Diclofenac – natrium. Zde je hlavní a nebezpečná látka natrium, která poškozuje játra a srdce. Tento lék byl takto upraven, aby se alespoň v něčem lišil od formule komplexního léku.

