Nechávat šedý zákal „dozrát“ je nebezpečný nesmysl

TISKOVÁ ZPRÁVA

Operace šedého zákalu je dnes naprosto rutinní záležitostí, zákrok trvá pár minut, je zcela bezbolestný a jen v ČR je ročně odoperováno více než 100 tisíc očí. Přesto o nemoci a o jejím odstranění koluje řada mýtů a polopravd, které mnohdy pacienty vyděsí či od zákroku odradí. Ti pak zcela zbytečně riskují trvalé zrakové komplikace a hlavně sami sebe připravují o plnohodnotný a kvalitní život.

1. omyl: Šedý zákal se musí nechat uzrát, než je možné ho operovat

Snad nejrozšířenějším a zároveň nejnebezpečnějším mýtem o šedém zákalu je ten, že před operací je nutné nechat zákal „uzrát“. Podle odborníků se jedná o naprostý nesmysl, který nemá opodstatnění. „Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes je to jinak. Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům zhoršovat vidění. Jednak je zbytečné trápit se se zhoršeným viděním a také platí, že čím je šedý zákal pokročilejší, tím je oční čočka tvrdší a její odstranění je při operaci náročnější,“ vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka brněnské Oční kliniky NeoVize. Ta v rámci prevence nabízí dokonce vyšetření seniorům zdarma. Vhodné načasování operace je nutné konzultovat s lékařem, ten zváží obtíže, zhoršené vidění a veškeré výsledky vyšetření a doporučí to nejlepší řešení. Rozhodně se nevyplatí spoléhat na to, že se onemocnění rozvíjí pomalu a na řešení je dost času – šedý zákal se sice může rozvíjet měsíce i roky, ale rychlost změn bývá individuální. Proto je důležité nepodceňovat preventivní oční prohlídky a ve vyšším věku navštěvovat lékaře jednou za rok.





2. omyl: I po operaci šedého zákalu je nutné nosit brýle

Naopak, operace šedého zákalu je ideální příležitost, jak snížit závislost na brýlích. Umělá nitrooční čočka dokonale nahrazuje dioptrickou sílu původní oční čočky, takže volbou vhodného typu čočky lze odstranit krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus. Pokud zvolíte implantaci monofokální nitrooční čočky, můžete si vybrat, zda chcete po zákroku odložit brýle do dálky nebo na čtení. Monofokální čočka totiž koriguje vidění na jednu vzdálenost, na druhou vzdálenost budete potřebovat brýle. Kromě monofokální čočky ale můžete zvolit čočku multifokální, trifokální, torickou či asférickou – záleží na vaší dioptrické vadě. Multifokální či trifokální oční čočky vám zlepší vidění na blízko, na střední vzdálenost i do dálky. Torické nitrooční čočky korigují astigmatismus a asférické nitrooční čočky zase zlepšují vidění za šera a zhoršených světelných podmínek (jsou vhodné zejména pro řidiče a mladší pacienty). Takže při správně zvoleném typu nitrooční čočky můžete brýle definitivně odložit a získat ostrý zrak ve všech situacích.

3. omyl: Umělou čočku je nutné za čas vyměnit

To je další častý omyl. Při operaci šedého zákalu je z oka odstraněna zkalená lidská čočka, která je nahrazena čočkou umělou. Umělá nitrooční čočka zůstává v oku natrvalo, v průběhu života ji není třeba vyměňovat. V každém případě je vhodné před operací vždy zjistit, jaké čočky klinika používá. Existuje jich řada druhů a určitě se vyplatí vybrat tu nejvhodnější.

4. omyl: Operace probíhá v celkové anestezii a po operaci je nutná hospitalizace

Ne, celková anestezie se při operaci šedého zákalu používá jen výjimečně. Pro znecitlivění povrchu a vnitřních struktur oka se těsně před operací aplikují oční kapky. Zákrok probíhá ambulantně a trvá přibližně15–20 minut, délka záleží na náročnosti výkonu u konkrétního pacienta. Po zákroku je oko zakryto náplastí, ale bezprostředně po operaci můžete odejít domů. Operace druhého oka se pak provádí obvykle s odstupem 3 až 7 dnů.

5. omyl: Příčinou šedého zákalu je čtení při špatném světle

Ani toto tvrzení neplatí. Pravá příčina nemoci není známa, objevuje se ale v souvislosti se stárnutím – jedná se o přirozený proces stárnutí oka, proto většinou postihuje osoby starší 60 let. Riziko vzniku šedého zákalu mohou ovlivnit vyšší dioptrické vady, cukrovka, záněty oka, dlouhodobé užívání některých léků, kouření a často také těžké úrazy oka. Ke vzniku šedého zákalu přispívá i nadměrné působení infračerveného a ultrafialového záření a některá metabolická a celková onemocnění.

6. omyl: Šedý zákal vyléčí oční kapky

Lidé mají tendenci důvěřovat nejrůznějším preparátům, aby se vyhnuli operaci. Ale šedý zákal nelze léčit léky, očními kapkami ani brýlemi. Jedinou možností léčby je právě operace. Jakmile je oční čočka zakalená, je nutné čočku z oka odstranit a nahradit ji (při krátké ambulantní operaci) čočkou umělou. Zvolit si pacient může i nadstandardní způsob odstranění šedého zákalu, a to pomocí operace femtosekundovým laserem LenSx. Jedná se o nejmodernější metodu, při které laserový přístroj sám provádí část operace. Operace řízená počítači je velmi přesná, je zcela přizpůsobena každému pacientovi na míru a umožní rychlejší hojení.



7. omyl: Po operaci se může čočka znovu zakalit

Další oblíbený mýtus. Ale pravdou je, že umělá čočka zestárnout a tudíž se zakalit nemůže. „Šedý zákal se vrátit nemůže. Co se ale může stát, je zkalení pouzdra původní čočky, do kterého se vkládá nová čočka. Tomu stavu se říká sekundární šedý zákal,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Rozsíval z Oční kliniky FN Hradec Králové. Naštěstí i tento problém se dá odstranit rychlým a bezbolestným způsobem.