Největší chyby při užívání antibiotik: na co si dát pozor, aby léčba fungovala

Ještě před objevem penicilinu mohly i běžné bakteriální infekce představovat vážné ohrožení života. Dnes máme ale k dispozici antibiotika, která dokážou řadu z nich účinně léčit. Jejich účinnost však není samozřejmostí. Bakterie si totiž mohou vůči nim postupně vytvářet odolnost a některé infekce se tak stávají obtížně léčitelnými. Právě proto záleží na tom, jak s těmito léky zacházíme.
Co se dozvíte v článku
- Kdy jsou antibiotika potřeba a proč je užívat správně?
- 1. Užívání antibiotik při nachlazení či chřipce
- 2. Užívání zbylých antibiotik či léků od někoho jiného
- 3. Předčasné ukončení léčby nebo vynechávání dávek
- 4. Ignorování lékových interakcí a nežádoucích účinků
- 5. Nesprávné skladování a užívání antibiotik
Kdy jsou antibiotika potřeba a proč je užívat správně?
Antibiotika patří mezi léky, které dokážou léčit řadu bakteriálních infekcí. Lékaři je předepisují například při některých infekcích močových cest, streptokokové angíně nebo bakteriálním zápalu plic. Nejsou však účinná proti virům, a tudíž nezabírají na běžné nachlazení, chřipku ani většinu případů akutního zánětu průdušek. O jejich nasazení by proto měl vždy rozhodovat zdravotník.
Důvodem, proč je nutné užívat antibiotika podle pokynů lékaře, není jen zotavit se z infekce. Jejich nesprávné nebo zbytečné používání totiž přispívá ke vzniku antibiotické rezistence. Ta nastává, když si bakterie vytvoří či získají mechanismy, které jim umožní účinkům léků odolávat. Infekce způsobené odolnými bakteriemi se pak léčí mnohem obtížněji. Nevhodné užívání ATB navíc může způsobit průjem, nevolnost, vyrážku nebo jiné nežádoucí účinky.
1. Užívání antibiotik při nachlazení či chřipce
Jednou z nejčastějších chyb je předpoklad, že antibiotika pomohou při jakékoliv infekci. Ve skutečnosti působí pouze proti bakteriím, nikoli proti virům. Nemají proto smysl při běžném nachlazení nebo chřipce, a to ani tehdy, když je rýma hustá a zbarvená do žluta či zelena. Barva hlenu sama o sobě totiž nedokazuje bakteriální původ infekce.
O nasazení antibiotik by se pacient neměl snažit přesvědčit lékaře jen proto, že chce nemoc rychleji překonat. Pokud jde o virovou infekci, léky nepřinesou očekávaný užitek, ale mohou vyvolat nežádoucí účinky a zbytečně podporovat antibiotickou rezistenci. Některé bakteriální infekce navíc mohou odeznít i bez antibiotik, takže ani jejich bakteriální původ automaticky neznamená nutnost léčby.
2. Užívání zbylých antibiotik či léků od někoho jiného
Zůstalo vám doma pár tablet z předchozí léčby? Ani pokud pociťujete podobné příznaky, neměli byste je znovu použít. Nemusí totiž jít o stejnou infekci a původní antibiotikum tak nemusí na nynější onemocnění vůbec účinkovat. Kromě toho vám ke správné léčbě nemusí zbývat dostatek tablet. Výsledkem může být zbytečné oddálení návštěvy lékaře a nasazení vhodných léků.
Stejně špatným nápadem je vzít si antibiotika předepsaná rodinnému příslušníkovi nebo známému. Co pomohlo jednomu člověku, nemusí zabrat druhému. Výběr přípravku, jeho dávkování i délka léčby se odvíjejí od konkrétního onemocnění a zdravotního stavu pacienta. Antibiotika proto nikomu nepůjčujte a zbylé tablety si neschovávejte propříště. Nepotřebné léky je nejlepší odnést k likvidaci do lékárny.
3. Předčasné ukončení léčby nebo vynechávání dávek
Jakmile se pacientovi uleví, může získat dojem, že už antibiotika nepotřebuje. Zlepšení zdravotního stavu ale samo o sobě neznamená, že infekce byla zcela zvládnuta. Pokud antibiotika přestanete užívat bez domluvy s lékařem, potíže se mohou vrátit a další léčba může být složitější.
Stejně důležité je také dodržovat předepsané dávkování a rozestupy mezi jednotlivými dávkami. Pokud pacient léky užívá nepravidelně, může tím narušit průběh léčby. Antibiotika proto užívejte přesně podle pokynů doktora a délku léčby sami neměňte. Jestliže se váš stav zlepší dříve, než léčba skončí, nebo se naopak zhoršuje, poraďte se s ním o dalším postupu.
4. Ignorování lékových interakcí a nežádoucích účinků
Pozor si dejte také na kombinování antibiotik s dalšími léky a doplňky stravy. Některá ATB se totiž mohou ovlivňovat například s přípravky na pálení žáhy, léky na ředění krve nebo doplňky obsahujícími vápník a další minerály, a tím snižovat účinnost léčby, případně zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Záleží přitom na konkrétní účinné látce. Lékaři či lékárníkovi proto vždy sdělte, jaké další přípravky užíváte.
Pamatujte zároveň na to, že antibiotika mohou kromě zvládnutí infekce způsobovat vedlejší účinky. Mezi ně patří nevolnost, průjem, závratě nebo kožní vyrážka. Vzácně se mohou objevit závažné komplikace, jako je silná alergická reakce nebo infekce bakterií Clostridioides difficile, která může vyvolat těžký průjem a způsobit poškození tlustého střeva. Pociťujete-li jakékoli potíže, neváhejte se s nimi obrátit na svého lékaře.
5. Nesprávné skladování a užívání antibiotik
Účinnost léčby může dále ovlivnit nedodržení pokynů pro skladování a přípravu léku. Některé přípravky vyžadují uchovávání v chladničce, jiné se skladují při pokojové teplotě. U tekutých antibiotik připravovaných z prášku navíc záleží na jejich správném naředění a době použitelnosti po přípravě. Konkrétní podmínky si proto raději vždy ověřte v příbalovém letáku nebo u lékárníka.
Pozornost věnujte i tomu, kdy a jak lék užívat. Některá antibiotika se užívají nalačno, jiná s jídlem, případně s jistým časovým odstupem od určitých potravin či léků, a u vybraných přípravků může jejich vstřebávání ovlivnit mléko nebo minerální doplňky. Ještě doplňme, že tablety není vhodné dělit ani drtit, pokud to není u daného přípravku dovoleno. Máte-li pochybnosti o jsprávném užívání, raději se zeptejte lékárníka, než abyste způsob podávání sami měnili.
Zdroje: health.com, cdc.gov, ncbi.nlm.nih.gov