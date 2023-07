Nejvíc letních úrazů utrpí dospívající a muži ve středním věku

Nejvíc úrazů je spojeno s autonehodami, následují úrazy ze sportů, řekl Picek ČTK. Podle něj lze dobrou přípravou před sportováním riziko úrazu omezit.

„Asi 40 procent úrazů se přihodí ve věku deset až 19 let, dalších 30 procent připadá na věkovou skupinu 20 až 29 let a jen 25 procent zranění se stane lidem nad 30 let věku,“ shrnul lékař. Muži mají nejčastěji řezné a tržné rány, poškozené vazy v koleni, poranění kotníků a ramen, ženy zlomeniny zápěstí a rukou, poranění loktů a podvrtnutý kotník, děti mívají zlomeniny zápěstí, předloktí a loktů.

Žebříček nejčastějších letních úrazů vedou řezné a tržné rány na rukou a nohou, následují podvrtnutý kotník nebo prst. Řezné a tržné rány na hlavě jsou hlavně z kontaktních sportů. Poranění kolenních kloubů je časté při bruslení, ale třeba i po uklouznutí na mokré trávě. Po pádu z kola nebo in-line bruslí bývají podvrtnutá či vykloubená ramena.

Častým úrazem jsou zlomeniny nohou, trendem poslední doby podle Picka je méně sádrovat a více operovat. Doba léčby se tím urychlí až o polovinu. Operace čeká i pacienty s přetrženou Achillovou šlachou nebo zlomeným zápěstím, což jsou také častá letní zranění.

Podle Picka je možné riziko úrazu omezit, štěstí podle něj přeje těm, kdo tělo na pohyb připravili. Pro lidi pasivní to znamená alespoň jednou za den, nejlépe hned ráno, si protáhnout tělo. Pro lidi aktivní je důležité si svaly před sportem zahřát, zejména před během a dalšími dynamickými sporty.

Zahřívat svaly by si člověk nikdy neměl skákáním, ale spíše pomalými a plynulými pohyby. Stejně tak by po sportu měl tělu dopřát čas na pomalé zklidnění tepu, relaxaci a závěrečné protažení.