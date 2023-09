Neklidný a agresivní pacient v přednemocniční péči

Neklid a agrese bývají doprovodnými příznaky u řady onemocnění a stavů. Nejčastěji jde o intoxikaci alkoholem, léky či drogami (zvláště stimulačními), dále to jsou záněty a poranění mozku, mozková hypoxie, hypertenzní encefalopatie, hypoglykemie, epilepsie, demence, mentální retardace, schizofrenie, deprese či mánie, úzkostné poruchy a sexuální deviace.

Obdržíme-li od operačního střediska výzvu, z níž lze usuzovat na neklidné či agresivní chování pacienta, je dobré předjednat spolupráci policie. Vyplatí se zjistit si informace o dotyčném přes operační středisko, například jde-li o chronicky známého výtržníka či o člověka dlouhodobě léčeného na psychiatrii. K poměrně jednoduché orientaci na místě slouží otázky: – Byl už pacient v minulosti agresivní?- Jsou známky užívání drog, alkoholu? – Je dotyčný na první pohled rozrušený, napjatý či hlučný? Než přistoupíme k řešení napjaté situace, je nutné myslet na bezpečnost, svou i pacientovu.

Zásady bezpečného zacházení s agresivním pacientem: Netrvejte na ničem, nemáte-li dostatek personálu nebo podporu okolí. Pokud jste na místě dříve než policie, vyčkejte jejího příjezdu! Nezůstávejte s dotyčným sami, nezavírejte se s ním v sanitě či v místnosti, kterou lze zamknout zevnitř. Zmapujte rychle okolí, dbejte na ústupovou cestu, pozor na předměty, které mohou sloužit jako zbraň. Udržujte bezpečnou vzdálenost, zhruba jeden metr, při slovní agresi 3 metry. Nepodceňujte výhrůžky.

Komunikační techniky





Domluva s neklidným či agresivním pacientem je složitá a vyžaduje vysokou profesionalitu. Nevystačíme s obvyklými frázemi, je nutné zvládat techniky deeskalace (zklidnění), které se skládají z verbální a neverbální složky. Projevy musejí být v souladu, jedině tak je komunikace důvěryhodná. K pacientovi přistupujte čelem, cítí se méně ohrožen. Mnoho agresivity pramení z úzkosti, kdy se pacient cítí být v nebezpečí, např. vlivem prožívaných bludů či halucinací. Hovor veďte ve stejné výšce, můžete se oba posadit. Pro pacienta to bude známka, že ho nehodláte ohrožovat, a zároveň budete mít lepší kontrolu při vstávání. Buďte však připraveni rychle vyskočit. Udržujte stálý oční kontakt a vyvarujte se zbrklých a rychlých pohybů.

Představte se a sdělte pacientovi, že jste byli přivoláni a proč. Mluvte klidně, jasně a srozumitelně, neužívejte zdravotnického slangu. Nereagujte na slovní útoky, buďte nad věcí. Výsledek šetření sdělte klidně a jasně. Snažte se vystupovat jako ten, kdo si ví rady a je schopen vyřešit problém. Buďte empatičtí, naslouchejte a psaní poznámek odložte. Zaměřte se na klíčové informace, neklidný pacient nesnese dlouhé vyptávání! Získejte pro spolupráci pacientovy příbuzné, mohou být cenným zdrojem informací.

Farmakologické zklidnění

Někdy však psychologický přístup nestačí a je nutné jej kombinovat s užitím farmak. Pravidla pro farmakoterapii u neklidných a agresivních pacientů lze shrnout takto: – Léky vždy indikuje lékař. – Nejpoužívanější léky: u neklidných pacientů benzodiazepiny (např. Apaurin, Dormicum), při halucinacích či bludech neuroleptika (Haloperidol). Lze kombinovat. – Způsob podání: nejčastěji intramuskulárně (dobře přístupný je m. deltoideus), u spolupracujících nemocných je možná intravenózní cesta. – Intervaly mezi injekcemi: i. v. podání – min. 10 min., i. m. aplikace – min. 30 min. – Znalost nežádoucích či kumulativních účinků (pozor u alkoholu). – Nekombinovat více než dva preparáty.

Fyzické omezení

Jedná se o výkon bez souhlasu nemocného a jeho použití definuje zákon č. 86/1992 Sb., který říká, že fyzické omezení lze užít u osoby, která jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň zjevně a aktuálně ohrožuje sebe nebo okolí. Z toho nepřímo plynou další podmínky: – K fyzickému omezení přistupujeme pouze v těch případech, kde selhaly předchozí metody, nikoli jako k výchovnému prostředku! – Fyzické omezení indikuje lékař. – Provedeme je šetrně a rychle za podmínek 1 osoba pro 1 končetinu + 1 osoba navíc (tedy za asistence policie). – Je třeba provést zápis do dokumentace: důvod fyzického omezení, formu (kurty, pásy, pouta), čas a podpis indikujícího lékaře.

Při jednání s agresivními či neklidnými osobami musíme být obezřetní, trpěliví a nad věcí. Mysleme na to, že pacient trpící bludy nebo halucinacemi je prožívá reálně – hlasy, které slyší nebo domnělé postavy, jež vidí, mu usilují o život. Na druhé straně každé setkání s agresivním opilcem je nepříjemné, ale jakkoli toto chování odsuzujeme, není na nás udílet dotyčnému lekce dobrých mravů. Od toho tu měli být jiní.

SOUHRN

Záchranná služba často bývá prvním článkem zdravotnické pomoci, který zasahuje u neklidného a agresivního pacienta. Většina zdravotníků má i s tímto chováním osobní zkušenost. Porozumět příčinám, včas rozpoznat takové chování a správně reagovat patří k základním znalostem zdravotníků v první linii.

SUMMARY

Emergency medical services are often the first healthcare workers that intervene in the case of a restless and aggressive patient. Most healthcare workers have personally experienced such behavior. Understanding the causes of aggressive behavior, proper evaluation and reaction are necessary knowledge requirements for front line healthcare workers.

O autorovi: Valentýna Křížová Petr Kříž, ZZS kraje Vysočina – oblast Pelhřimov (valentyna.krizova@atlas.cz, pkriz@post.cz)