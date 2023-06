Neléčená tupozrakost zvyšuje riziko oslepnutí o 50 procent

Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé dvanácté dítě ve věku čtyř let. Jednou z nejčastějších příčin tupozrakosti je šilhání, trpí jím až osm procent dětí a dospívajících. K dalším příčinám patří vyšší dioptrie u jednoho oka, šedý zákal a úraz oka.

„Každé dítě, které má oční vadu, nebo k ní zdědilo vlohy, by mělo být odborně vyšetřeno, nejlépe už v půl roce věku. Rodiče by měli pozorovat jeho chování, pokud často naráží do věcí, zakopává, mne si oči nebo natáčí hlavu na stranu, může to být projev tupozrakosti,“ upozornila lékařka.

Tupozrakost se obvykle objeví jen u jednoho oka. Podněty z toho slabšího mozek potlačuje a nakonec je úplně vyřadí. Pokud se tupozraké oko necvičí, dobré vidění se už nedá obnovit. Potíž je celoživotní, nenapraví ji brýle, kontaktní čočky ani laserová operace.

Tupozraký člověk mívá problémy s 3D viděním, je omezen při řízení auta, práci s počítačem, sportu i studiu, volbě povolání i při práci ve výškách.

Děti se léčí na odborných pracovištích, kde nejprve odstraní vadu, která tupozrakost způsobila. Poté je třeba donutit mozek, aby znovu spolupracoval s postiženým okem. Docílí se toho tak, že se zdravé oko přelepí náplastí, nebo překryje tzv. okluzorem. Zdravé oko se zakrývá na několik hodin denně, aby oslabené oko muselo pracovat. Důležité je také cvičení, kdy je postižené oko co nejvíce zatěžováno prací na blízko.