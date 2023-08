Nemocnice školila lékaře o bioterorismu

Ústí nad Labem – Většina pacientů, zasažených chemickými látkami při válečném konfliktu či teroristickém útoku na území Ústeckého a Libereckého kraje, by byla soustředěna na infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví totiž nemocnici jmenovalo jako jedno z osmi zdravotnických zařízení v Česku, kde by byli tito lidé hospitalizováni. Včera to v MN uvedl v rámci semináře pro lékaře nazvaného Bioterorismus, primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Svoz pacientů by ale byl limitován jejich počtem. „Kdyby došlo, čistě teoreticky, k rozsáhlejšímu postižení stovek a tisíců lidí, potom by musela MN, případně celé české zdravotnictví, přistoupit k mimořádným opatřením a vyčlenit další kapacity,“ vysvětlil MUDr. Dlouhý.

V rámci semináře, který měl podtitul Současná rizika a úkoly MN v případě napadení, zmínil i nebezpečí jednotlivých chemických látek.





„Jde o biologické zbraně, to znamená infekce, které by bylo možno použít ve formě biologické války nebo při teroristickém útoku. Aktuální hrozbou je antrax, méně pravděpodobná je třeba otrava botulotoxinem, pravými neštovicemi, morem, či brucelózou,“ upřesnil lékař.

Vzdělávací akci včera v MN doprovázela také obrazová projekce doplněná informacemi o způsobech šíření, průběhu onemocnění či jeho léčení.

„Pro lékaře by to měl být určitý návod, jak se zachovat při setkání s takovým pacientem, který by měl podobné příznaky. Stejně tak by měl reagovat na lidi, kteří přijdou sami, protože byli v kontaktu s podezřelou látkou a mají obavy, že by mohli být nakaženi. Musíme být schopni posoudit, jestli to tak je nebo není,“ tvrdí primář Dlouhý. Kromě přednášky lékařů o možné hromadné otravě chemickými látkami či jejich úniku z chemiček vysvětlil lékařům úkoly MN v případě napadení i vedoucí Útvaru krizového managementu MUDr. Zbyněk Danda.

„Každá nemocnice má zpracovaný traumatický plán, které se nyní prověřují. Navíc s nebezpečnými látkami se lékaři mohli teoreticky potkat naposledy ve škole, proto je nyní nutné, aby si oživili své vědomosti,“ míní MUDr. Danda. Ochranné prostředky, jako jsou třeba masky, má MN připravené pro všechny lékaře i pacienty včetně dětí.

„Tyto masky jsou připravené včetně filtrů na bojové chemické látky, proto se úplně nehodí na jiné chemické nebezpečí,“ vysvětlil lékař.

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký kraj, 30.10.2001