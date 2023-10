Nemocnice v Kolíně ukončila tendry za více než 50 milionů korun

ČTK to řekla Stanislava Blažková z kolínské nemocnice. Nemocnice nyní připravuje výběrové řízení na modernizaci zobrazovací techniky za 23,3 milionu korun, projekt dotují evropské fondy.

Úklidové firmě v Oblastní nemocnici Kolín skončila smlouva, proto nemocnice vybírala nového dodavatele. „Teď vedeme jednání o tom, kdy dojde k překlopení toho nového vítěze, bude to někdy o prázdninách. Zatím to plánujeme k 1. červenci, to je pracovní verze,“ řekl ČTK ředitel nemocnice Petr Chudomel. Náklady ve výši 45,3 milionu korun zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů.

Nemocnice také vybrala dodavatele na technologické vybavení iktového centra, které léčí pacienty po mozkové příhodě. Projekt za přibližně osm milionů korun financovalo ministerstvo zdravotnictví. „Kupoval se tam například přístroj pro řízenou hypotermii, lůžka a příslušenství k nim, jako monitory, ultrazvuky, ventilátory, odsávací a infuzní techniky, dále následná péče a rehabilitace pro pacienty,“ řekla ČTK Blažková.

Výběrové řízení na modernizaci zobrazovací techniky za 23,3 milionu korun v kolínské nemocnici by mělo začít přibližně za měsíc. Projekt financují evropské fondy a nemocnice získá nový ultrazvukový přístroj pro gynekologickou, porodnickou a neonatologickou diagnostiku a další ultrazvukové a rentgenové přístroje. Přístroje by měly být do nemocnice dodány do konce roku.