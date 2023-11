Operní diva Andrea Kalivodová pokračuje ve svých aktivitách, které jsou zaměřeny na osvětu o vzácném onemocnění plicní arteriální hypertenze (PAH). Dne 29. ledna se sešla s lékaři a pacienty Centra pro plicní hypertenzi IKEM v Praze, aby předala šek v hodnotě 100 tisíc korun od společnosti Severní energetická a. s. do rukou přednosty Kliniky kardiologie prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC. Peníze Andrea Kalivodová získala pro Centrum tím, že nafotila v prostorách IKEM fotografie v rámci projektu Není samozřejmé se nadechnout, kde je zachycena společně s lékaři, kteří se o pacienty s touto nebezpečnou nemocí starají. Fotografie vznikly také díky podpoře časopisu OK! magazine a fotografa Dana Sklenáře. Fotky se rozhodla koupit a podpořit tak Centrum pro plicní hypertenzi společnost Severní energetická a. s. „Je pro nás ctí podpořit důležitý a užitečný projekt. Alespoň malou částí chceme přispět k jednoduššímu životu pacientů a práci zdravotníků. Zároveň chceme jako velká a zavedená firma dát příklad ostatním. Věříme, že se také přidají a podají pomocnou ruku,“ vysvětluje spolumajitel společnosti Jan Dienstl. Díky projektu, jehož tváří se Andrea Kalivodová stala, se o plicní arteriální hypertenzi začalo více mluvit, a to nejen mezi pacienty, ale i mezi samotnými lékaři, kteří mnohdy na tuto diagnózu pomýšleli až v poslední řadě. Včasné léčby se tak dočká mnohem více lidí. „Jsem velice potěšena, že se nám podařilo získat peníze pro Centrum plicní hypertenze IKEM. Věřím, že je to první počin, ke kterému se budou přidávat stále další donátoři, a díky tomu bude život pacientů a také zdravotníků, kteří se zde o ně starají, jednodušší a povědomost o této chorobě bude stále větší,“ doplňuje Andrea Kalivodová. Profesor Kautzner k tomu dodal: „Tato částka nám nyní pomůže vybavit Centrum pro plicní hypertenzi dalšími důležitými a potřebnými přístroji a pomáhat tak ještě více pacientům.“