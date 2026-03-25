Nouzová antikoncepce jako pomoc při nechráněném styku. Užívá se zpravidla do 72 hodin

Nouzová antikoncepce představuje způsob, jak snížit riziko otěhotnění po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání jiné formy antikoncepce. Používá se například tehdy, když se během pohlavního styku poškodí kondom. Hlavním cílem těchto metod je zabránit oplodnění vajíčka nebo oddálit ovulaci tak, aby spermie neměly možnost vajíčko oplodnit.
Co se dozvíte v článku
Nouzové pilulky je možné užít v různém časovém rozmezí po pohlavním styku. Některé přípravky jsou nejúčinnější během prvních tří dnů, zatímco jiné mohou působit až pět dní po nechráněném styku. V každém případě však platí, že čím dříve se lék užije, tím větší je pravděpodobnost, že zabrání těhotenství.
Jak nouzová antikoncepce funguje?
Nouzové antikoncepční pilulky působí především na hormonální procesy, které řídí ovulaci. Mnohé z nich obsahují látky, které oddalují nebo zcela zastavují uvolnění vajíčka z vaječníku. Pokud k ovulaci nedojde, spermie nemají co oplodnit a těhotenství nemůže vzniknout.
Dalším způsobem, jak mohou tyto léky působit, je ovlivnění prostředí v reprodukčním systému. Některé pilulky mohou zpomalit pohyb spermií nebo změnit podmínky ve vejcovodech, čímž se sníží pravděpodobnost, že se spermie setká s vajíčkem. V některých případech může dojít také ke změnám děložní sliznice, což ztěžuje případné uhnízdění oplodněného vajíčka.
Je důležité zdůraznit, že nouzové antikoncepční pilulky nejsou potratovou metodou. Fungují pouze před vznikem těhotenství, tedy v období před oplodněním nebo před zahnízděním vajíčka. Pokud již těhotenství vzniklo, tyto léky jej nemohou ukončit.
Pilulky s levonorgestrelem
Nejznámějším typem nouzové antikoncepce jsou pilulky obsahující hormon levonorgestrel. Tento syntetický hormon je podobný progesteronu a běžně se používá i v klasických antikoncepčních pilulkách, avšak v nouzové antikoncepci je obvykle přítomen ve vyšší dávce.
Tyto pilulky jsou nejúčinnější, pokud jsou užity do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Studie ukazují, že mohou snížit pravděpodobnost těhotenství přibližně o 75 až 89 %, pokud jsou užity v tomto časovém období. Účinnost je nejvyšší v prvních 24 hodinách a postupně se snižuje s každou další hodinou.
Některé levonorgestrelové pilulky mohou mít určitý účinek i později, přibližně do pěti dnů po styku, jejich účinnost je však v této době výrazně nižší. Z tohoto důvodu odborníci doporučují užít pilulku co nejdříve, jakmile si člověk uvědomí, že došlo k nechráněnému styku.
Ulipristal acetát
Další variantou nouzové antikoncepce je pilulka obsahující ulipristal acetát. Tento lék funguje jiným mechanismem než levonorgestrelové přípravky, protože blokuje působení hormonu progesteronu, který je důležitý pro spuštění ovulace.
Díky tomuto mechanismu může ulipristal acetát oddálit ovulaci i v situaci, kdy hormonální procesy vedoucí k ovulaci již začaly. Právě proto může být účinný rovněž v období, kdy jiné pilulky již nemusí fungovat. Tento typ nouzové antikoncepce lze užít až do 120 hodin, tedy přibližně do pěti dnů po nechráněném styku. Nevýhodou však může být to, že je v mnoha zemích dostupný pouze na lékařský předpis.
Nitroděložní tělísko
Kromě tablet existuje i jiná forma nouzové antikoncepce, a to měděné nitroděložní tělísko. Pokud je zavedeno zdravotnickým pracovníkem do pěti dnů po nechráněném pohlavním styku, patří mezi nejúčinnější metody prevence těhotenství.
Měď obsažená v tělísku totiž vytváří v děloze prostředí, které je pro spermie nepříznivé. Tím se snižuje jejich schopnost oplodnit vajíčko. Kromě toho může měděné tělísko zabránit i případnému uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici.
Velkou výhodou této metody je také to, že po zavedení může sloužit jako dlouhodobá antikoncepce po dobu několika let. Nevýhodou je však nutnost návštěvy zdravotnického zařízení, protože zavedení musí provést odborník.
Co dělat po užití nouzové antikoncepce?
Po užití pilulky nouzové antikoncepce může dojít k mírným změnám v menstruačním cyklu. Menstruace může přijít o něco dříve nebo naopak později, než je obvyklé. U některých lidí může být také silnější nebo slabší než obvykle.
Mezi možné vedlejší účinky patří například nevolnost, bolest hlavy, únava, citlivost prsou nebo mírné bolesti v podbřišku. Tyto projevy jsou obvykle krátkodobé a během několika dní samy odezní. Pokud se menstruace nedostaví ani tři týdny po užití pilulky, doporučuje se provést těhotenský test a případně kontaktovat lékaře. Ten může posoudit situaci a doporučit další postup.
Zdroje: healthline.com, plannedparenthood.org, acog.org, who.int