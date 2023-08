Nová sestava pro kataraktovou a refrakční chirurgii

Jednu z nich představila loni na podzim na kongresu Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS) v Amsterdamu společnost Alcon – jde o sestavu přístrojů složenou z diagnostického a navigačního systému, operačního mikroskopu, femtosekundového laseru a fakoemulzifikační jednotky. Od letošního roku je dostupná i na tuzemském trhu.

Sestava má za úkol napomoci výraznému zlepšení refrakčních výsledků na základě automatizace a zjednodušení některých úkonů, ale i díky vyšší přesnosti a bezpečnosti. Jednotlivé přístroje jsou navržené tak, aby mohly synergicky pracovat dohromady a vzájemně potencovat výsledný efekt. Prof. Philippe Crozafon z Clinique saint George v Nice při jejich prezentaci s trochou nadsázky podotkl, že pracovat s nimi je jako řídit vůz s tempomatem. „V podstatě se téměř nedá udělat chyba nebo jen těžko,“ dodal.

Měření, plánování, kontrola

Verion je diagnostická, plánovací a navigační jednotka zvyšující přesnost a účinnost operace. Obrazem řízený systém pomáhá optimalizovat a řídit zákrok díky přesným předoperačním měřením i efektivnímu naplánování celého postupu (jde zejména o velikost a umístění incize a kapsulorexe, tj. otvoru v předním pouzdře čočky). Dále hlídá polohu a orientaci nitrooční čočky (IOL), dokáže též eliminovat chirurgicky indukovaný astigmatismus (SIA). Pokud jde o zrakovou korekci po kataraktovém zákroku, prof. Zoltan Nagy ze Semmelweisovy univerzity v Budapešti připomněl, že jen „top 2 %“ chirurgů se dostanou u 90 % pacientů do optimálního pooperačního rozmezí max. +/- 0,5 D. „Top 6 %“ lékařů tohoto výsledku dosáhne u 75–80 % pacientů, většina pak u 60–65 %. Právě systém Verion umožňuje důsledně dosahovat stanovených cílů zrakové korekce. Referenční jednotka Verion nabízí pohodlné rozhraní pro provedení keratometrie, pupilometrie a měření dalších předoperačních parametrů. Umožňuje pořízení diagnostického referenčního snímku pacientova oka ve vysokém rozlišení, což následně zajistí sledování v reálném čase a potřebné detaily pro přesné polohování incize a orientaci nitrooční čočky. Na základě snímku také systém automaticky detekuje vlastnosti sklerálních cév, limbu, zornice a duhovky. Lékařům umožňuje rychle a efektivně stanovit operační plán prostřednictvím několika pokročilých vzorců: usnadní tak výběr typu čočky a její mohutnosti, provedení incize i plánování implantační osy.

Digitální marker Verion se uplatní při propojení s laserem LenSx a většinou chirurgických mikroskopů. Poskytuje sledovací překrytí, díky kterému chirurg vidí všechny řezy a orientace v reálném čase. Automaticky odpovídá za cyklorotaci, vylučuje potřebu manuálního značení torického oka, registruje pacientovo oko, přesně centruje a orientuje multifokální a torické nitrooční čočky. I když tedy pacient hýbe okem, přístroj stále naviguje na střed čočky. Jelikož navíc umožňuje dokumentaci a archivaci údajů, napomáhá v průběhu času optimalizovat budoucí operační postupy léčby šedého zákalu. Chirurg díky tomu také může snadno provádět evaluaci svých výsledků.

Oftalmologické mikroskopy

Mikroskopy LuxOR mají univerzální využití, svou primární funkci ovšem plní během fakoemulzifikace šedého zákalu. Umožňují dokonalou vizualizaci během zákroku a snadnější manipulaci při umísťování a programování mikroskopu před operací či během ní. Primární příčinou nedokonalé vizualizace při jakémkoli očním zákroku je omezené množství světla dostupného chirurgovi. Optická hlava LuxOR byla navržena tak, aby tyto limity eliminovala. Chirurg tak má neustále k dispozici více světla díky technologii ILLUMIN-i.

Na rozdíl od tradičních oftalmologických mikroskopů je čočka objektivu u přístroje LuxOR umístěna nad světelným zdrojem. Je tak vytvořena širší dráha osvětlení a větší ohnisková vzdálenost, tím pádem se zvyšuje i kvalita vizualizace, s vysokým rozlišením a kontrastem. Primární výhodou je 6× větší zóna červeného reflexu, a tedy trvale stabilní červený reflex bez ohledu na velikost zornice, centraci, náklon oka či pohyb pacienta. To chirurgovi umožňuje zachovat vizualizaci oka v průběhu celého procesu. Další výhodou technologie ILLUMIN-i je mimořádně ostrá vizualizace celé oční komory, je tedy třeba mnohem méně nastavovat zaostření.

Pomocná vizualizace Q-VUE přidává druhý 3D stereomikroskop s nezávislou dráhou světla – to znamená, že neodebírá žádné světlo z optické dráhy chirurga, což by mohlo narušit zobrazení.

Femtosekundový laser

LenSx je první femtosekundový laser schválený k použití při operaci šedého zákalu, čímž vytváří samostatnou kategorii laserové refrakční operace šedého zákalu. Tato inovace umožnila očním chirurgům provádět některé z nejnáročnějších kroků při operaci šedého zákalu s přesností moderní laserové technologie.

Poskytuje veškeré výhody femtosekundové technologie – predikovatelnost a vysoký stupeň přesnosti, na úrovni mikronů. Využívá soustředěných pulzů k vytváření řezů v pouzdře čočky, oční čočce a rohovce. Výsledkem je postup přizpůsobený specifikacím chirurga. Kapsulotomie, fragmentace čočky a veškeré řezy do rohovky jsou prováděny pomocí softwaru řízeného obrazem. Lze tak přesně naprogramovat velikost, tvar a umístění každého řezu. Přístroj určí průměr (4,5–6 mm, dle velikosti čočky) a hloubku přední kapsulotomie, provede fragmentaci čočky a vytvoří snadno disekovatelné segmenty. Přizpůsobí velikost a stupeň každého řezu a jeho orientaci. Chirurg je tak schopen výrazně zkrátit dobu nitroočního postupu a vytvořit přesný otvor pro optimální umístění nové čočky.

Po připojení k systému Verion si laser LenSx nahraje data z předoperačního vyšetření a dále naviguje chirurga při samotném výkonu. Videozobrazení s integrovanou optickou koherentní tomografií (OCT) poskytuje trojrozměrnou vizualizaci celého předního segmentu během dokování, plánování a operace.

Prof. Nagy podotkl, že má s tímto laserem zkušenost od roku 2008, kdy provedl první femto-asistovaný chirurgický výkon u pacienta s kataraktou. Za více než 5 let používání se nesetkal s komplikacemi, prof. Crozofon může dle svých slov říci totéž po 3 letech práce s přístrojem.

Fakoemulzifikační systém

Nejběžněji používaným operačním postupem při léčbě katarakty je fakoemulzifikace (fako). Po drobném řezu v oku a následném vložení malé sondy se k fragmentaci a odstranění šedého zákalu využívá ultrazvuková fako energie (USP). Centurion Vision System spojuje několik inteligentních technologií a tím poskytuje chirurgům lepší kontrolu a účinnost během fako operace. Automaticky a nepřetržitě se přizpůsobuje měnícím se podmínkám v oku, zajišťuje stálý nitrooční tlak (IOP) a větší stabilitu přední komory během jednotlivých kroků operace. Chirurg má díky vylepšenému řízení fluidiky a chirurgické přesnosti na dosah ruky technologii optimalizované energie.

Automatizovaný systém Active Fluidics optimalizuje stabilitu přední komory tím, že umožňuje aktivně nastavit a udržovat stálou hodnotu nitroočního tlaku v oku během operace. Dr. Khiun Tjia z Isala Clinics v nizozemském Zwolle připomněl, že IOP během zákroku silně variuje, doslova „létá nahoru a dolů“, u starších systémů s gravitační fluidikou dosahoval až 88 mmHg. U nového systému s aktivní fluidikou si chirurg sám volí cílový IOP (např. dr. Tjia dle svých slov většinou 40 mmHg). Snižují se rázy v důsledku porušení okluze a není nutné manuálně nastavovat tlak tekutiny. „Lékař díky tomu může být ve větší pohodě, ubude mu jedna starost a lépe se soustředí na samotný výkon,“ dodal dr. Tjia.

Technologie Balanced Energy pak mj. snižuje energetické hladiny a upravuje operační nastavení pro aspiraci, protože fragmentovaný materiál čočky je udržován v rovině nářezu pro emulzifikaci.

Vše v jedné lince

Prof. Crozofon kvitoval, že nyní lékaři nemusejí propojovat přístroje různých výrobců, vše mají v jedné lince, plně kompatibilní, navíc snadno propojitelné přes USB či wi-fi. „Jen je třeba se stále učit a zdokonalovat v používání nových technologií,“ podotkl. Prof. Nagy přínos celé sestavy shrnul s tím, že se jedná o momentálně nejpřesnější systém, jaký je k dispozici. Připomněl rovněž, že pokročilé metody přispívají ke snižování rizika makulární-ho edému po operaci katarakty. „Fakoemulzifikace nám nabízí perfektní technologii, moderní nitrooční čočky také, proto se nyní zaměřujeme na rafinovanější, přesnější a bezpečnější postupy, které pomáhají zlepšit celkové výsledky. Díky tomu vracíme 65–70letým pacientům zrak na úroveň 18letých,“ uzavřel.

Katarakta je celosvětově hlavní příčinou preventabilní a léčitelné slepoty, jedná se o téměř 51 % případů. Kataraktová chirurgie je – ruku v ruce s tím – jedním z nejběžnějších a nejčastějších zákroků, s téměř 22 miliony výkonů ročně. Počet těchto výkonů navíc rychle roste v důsledku demografických změn a lepšícího se přístupu ke zdravotní péči po celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) předpokládá, že v roce 2020 bude těchto operací provedeno na 32 milionů.

Prof. Philippe Crozafon.

Dr. Khiun Tjia.