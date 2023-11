Nová studie může vysvětlovat nebezpečí Viagry

Srdeční záchvaty některých mužů po požití Viagry dosud přičítali vědci spíše náhlému fyzickému vypětí pacienta. Tým vědců z University of Illinois College of Medicine v Chicagu však zjistil, že příčinou zdravotních komplikací po aplikaci sildenafinu může být látka samotná. Informuje o tom internetový server Science News.

Vědci zkoumali reakce krveních destiček po aplikaci sildenafilu. Ten zvyšuje krevní tok do penisu a zároveň produkci enzymu PKG (cGMP-dependentní protein kinázy). Dosud se mělo za to, že tento enzym pouze zabraňuje shlukování krevních destiček. Viagru vlastně původně vědci zamýšleli jako lék proti srdečním chorobám.



Srdeční záchvaty po aplikaci sildenafinu může způsobovat enzym PKG, který způsobuje mimo jiné i agregaci krevních destiček.



Američtí výzkumníci však nyní zjistili, že PKG má dvojí funkci. Nejprve podněcuje agregaci krevních destiček a teprve poté (v rozmezí několika minut) omezuje velikost krevní sraženiny. Právě první fáze působení enzymu, při které může dojít ke vzniku krevních sraženin, zvyšuje riziko zástavy srdce u kardiaků aplikaci sildenafilu.

Hematolog José A. López z Baylor Colledge of Medicine v Houstonu upozorňuje lékaře, aby nepřikládali laboratním výsledkům větší význam, než ve skutečnosti mají. Pro většinu lidí je podle něj tato látka „dosti bezpečná – bezpečnější než řada jiných látek, které člověk požívá“. Geoffrey Cook, mluvčí firmy Pfizer, říká, že pokud by látka podstatně zvyšovala riziko srdečního záchvatu, klinické testy tohoto léku by to již dávno odhalily. Řada uživatelů sildenafilu totiž trpí kardiovaskulárním onemocněním.

