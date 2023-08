Nové centrum interních ambulancí vítá první pacienty

Centrum se nachází v pavilonu I, který právě prochází komplexní rekonstrukcí vnějšího opláštění včetně zateplení, výměny oken, opravy balkonů a nové fasády. V tomto pavilonu, který patří ke starším částem nemocnice, se tradičně nacházejí lůžková oddělení interní, neurologické a rehabilitační a také řada interních ambulantních ordinací a poraden. „Dosud museli pacienti za „svými“ lékaři v těchto ordinacích cestovat po celé budově z patra do patra, nově najdou ambulance interní povahy pěkně pohromadě na jednom místě v přízemí pavilonu, hned u hlavního vstupu,“ říká primář Interního oddělení MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.

V novém centru najdou pacienti novou prostornou čekárnu, ambulanci pro diabetologii a poruchy metabolismu a celý komplex ordinací a poraden oboru kardiologie – kardiologickou a kardiostimulační poradnu, ambulanci pro měření Holterovského EKG a krevního tlaku, ergometrii, echokardiografickou vyšetřovnu a laboratoř EKG.

Stavebními úpravami bylo částečně měněno architektonické řešení. Hlavní dispoziční změnou je vytvoření nového hlavního vchodu do celého pavilonu I a úprava prostoru pro čekárnu pacientů interních ambulancí. Nové členění vnitřních dispozic je podřízeno snaze o vytvoření komfortnějšího prostředí pro pacienty. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní úprava povrchů celého prostoru (obklady, dlažby, PVC podlahoviny, malby atd.) Nedílnou součástí byla i výměna vybraných technických instalací, obměna sanitárního vybavení a částečná obnova vnitřního vybavení ambulancí.

Celkové investiční náklady rekonstrukce činily cca 2 miliony korun a příbramská nemocnice je uhradila ze svých vlastních finančních prostředků.

„Všichni se do nových prostor těšíme, připravovali jsme je hlavně pro pacienty a věříme, že se jim budou líbit a budou se tu cítit lépe než ve starých ambulancích,“ říká staniční sestra Štěpánka Černá, která spolu s kolektivem sester vybírala i vybavení čekárny a ordinací. „Pacienti tu budou mít novou vstupní recepci, kde se zaregistrují, a pak už půjdou rovnou do příslušné ordinace, pokud to bude potřeba i s hotovým vyšetřením EKG křivky“, dodává staniční sestra.