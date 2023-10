Nové dialyzační středisko

Nemocnice Blansko od poloviny července disponuje zrekonstruovaným střediskem dialýzy, s plně odpovídajícími odbornými, estetickými a hygienickými parametry. Je jedním z 84 středisek v České republice, v nichž již nyní mohou být léčeni všichni pacienti bez ohledu na jejich další onemocnění. Hemodialyzační jednotka, tzv. umělá ledvina, je v Nemocnici Blansko součástí péče o pacienty s nemocnými ledvinami už patnáct let. Tehdy bylo její založení doslova průkopnickým počinem a poskytovalo péči lidem ze tří okresů. V současné době sem na dialýzu dojíždějí pacienti jen z blanenského okresu. Ročně se jich dialyzuje na osmdesát, v chronickém programu je to za posledních deset let v průměru padesát pacientů. “ V současné době máme k dispozici osm lůžek, jejich počet se později navýší maximálně na jedenáct,“ uvedla vedoucí lékařka nefrologie a hemodialýzy MUDr. Jindřiška Brabcová. “ Každé nové středisko by mělo splňovat optimální podmínky pro dialýzu. V Blansku tomu tak je. Je to podle mne jedna z nejlépe řešených dialyzačních jednotek,“ obdivovala moderní prostory MUDr. Doris Sobotová, primářka Fakultní nemocnice Brno, U Svaté Anny. “ Pacienti si mohou vybrat metodu léčby, ať už to je hemodialýza a její modifikace, či peritonální dialýza. Připravujeme rovněž nemocné pro případnou transplantaci,“ dodala Jindřiška Brabcová.

ula, Rovnost, 1.8.2002