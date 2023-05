Nové rentgeny jsou k pacientům Nemocnice u svaté Anny šetrnější

BRNO – zdravotníci se dočkají rychlejší a jednodušší práce,“ řekl přednosta kliniky zobrazovacích metod Petr Krupa. Nové přístroje mají hodnotu 27 milionů korun, třetinou částky přispěl i stát.

Pacientům nemocnice dosud sloužilo 14 starších rentgenů. Nyní jsou sice zobrazovací přístroje pouze dva, kapacita vyšetřených pacientů se však zdvojnásobila.



Při dvousměnném provozu mohou oba stroje nyní vyšetřit až 300 lidí za den, pořízení snímku je otázkou pouze několika vteřin.



Moderní technologie umožňuje, že rentgen si u každého pacienta zapamatuje, z jakých poloh má být příště snímán, a automaticky se na dalším vyšetření do přesné pozice nastaví.

Snímky se navíc nemusí tisknout, díky připojení na počítačovou síť k nim má přístup kterýkoli z oprávněných lékařů.

„Blížíme se ke stadiu, kdy v budoucnu nebudou třeba rozsáhlé archivy snímků, protože vše bude zaneseno do několika stovek kompaktních disků,“ míní ředitel nemocnice Michal Pohanka.

Nová technika díky připojení na speciální počítačovou síť umožňuje výměnu snímků mezi nemocnicemi navzájem. Funguje to tak zatím u svatoanennské nemocnice a brněnského Masarykova onkologického ústavu.

Obě zařízení si mohou navzájem zasílat rentgenové a rezonanční snímky s odborným popisem. Podobně by tomu mohlo být i u více nemocnic, do systému by se podle Krupy mohli zapojit i soukromí lékaři. Je však nutné, aby nemocnice a lékaři měli odpovídající softwarové vybavení.

ČTK