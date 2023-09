Souhrn

Stále častěji je tak využívána tzv. inkretinová léčba, která kromě zlepšení kompenzace diabetu přináší i řadu dalších potenciálních výhod proti stávajícím lékům. V léčbě diabetiků 1. typu je pak stále více využíváno techniky kontinuální monitorace glykémie, která je postupně přímo propojována s inzulínovými pumpami. Cílem článku je shrnout nejvýznamnější novinky v léčbě diabetu s důrazem na komplexní vlivy těchto nových léčebných přístupů nejen na regulaci glykémie, ale i na ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality.

Summary

Haluzík, M. News in the treatment of diabetes





The treatment of diabetes, in particular type 2, is dynamically changing due to introduction of novel drugs and drug classes and due to novel findings from recently concluded interventional studies focused on diabetes treatment and cardiovascular complications and mortality in patients with diabetes. The so called „incretin-based therapy“ is being used more frequently since it brings numerous potential additional benefits beyond improvement of diabetes compensation. In type 1 diabetes, continuous glucose monitoring is utilized more frequently and is now incorporated into some insulin pumps. The aim of this review is to summarize most important innovations in the treatment of diabetes with special attention to its complex effects not only to blood glucose regulation but also to cardiovascular morbidity and mortality.

Prevalence diabetes mellitus (DM) zejména 2. typu celosvětově stoupá(1) a možnosti prevence a léčby tohoto onemocnění se tak dostávají do středu zájmu nejen diabetologů, ale také internistů, praktických lékařů i lékařů dalších specializací. Vzhledem k výrazně zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací u diabetiků(2–5) se do popředí dostává otázka včasné diagnostiky a optimálního léčebného algoritmu, který by výskyt těchto komplikací co nejvíce snížil.

Časná diagnostika diabetes mellitus 2. typu: pomůže nám glykovaný hemoglobin?

Je poměrně typické, že diagnóza DM 2. typu bývá mnohdy učiněna relativně pozdě, v době, kdy již mohou být přítomny i některé chronické komplikace diabetu.(6) Navíc intervenční studie s intenzívní léčbou diabetu ukázaly, že kardiovaskulární komplikace mohou být touto léčbou účinně ovlivněny pouze u časně diagnostikovaného diabetu, který je od počátku intenzívně léčen.(7– 10) Vlastní diagnostická kritéria diabetes mellitus se v posledních letech nezměnila. Americká diabetologická asociace ve svých nejnovějších letošních doporučeních již umožňuje použít hodnotu glykovaného hemoglobinu jako metodu pro diagnostiku diabetu.

Hodnota glykovaného hemoglobinu 4,8 % a více je již diagnostickou hranicí pro diabetes. Rozmezí hodnot glykovaného hemoglobinu 3,9–4,7 % je již považováno za prediabetes, tedy ekvivalent zvýšené glykémie nalačno či poruchy glukózové tolerance. Výbor České diabetologické společnosti (ČDS) v tomto smyslu zatím diagnostická kritéria neupravoval, dá se však předpokládat, že k této úpravě dojde i u nás. Z důvodu včasné diagnostiky diabetu a prevence chronických diabetických komplikací je vhodné u definovaných skupin pacientů provádět aktivní diabetický screening. Podobně jako k potvrzení diagnózy diabetu se i ke screeningu používá měření glykémie (v žilní plazmě). Jiné metody (například vyšetření glykosurie) není možné k tomuto účelu použít.

Glykémie se podle doporučení ČDS vyšetřuje v plné kapilární krvi nebo v žilní plazmě:

• jednou za dva roky (u nerizikových jedinců nad 40 let jako součást preventivních prohlídek);

• jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (nemocní s kardiovaskulární příhodou v anamnéze, diabetes mellitus v rodinné anamnéze, věk nad 40 let, obezita, arteriální hypertenze, dyslipidémie či hyperlipoproteinémie, výskyt poruchy glukózové tolerance v anamnéze, gestační diabetes či porod plodu o hmotnosti nad 4 kg). Podle platné vyhlášky 3/2010 Sb. je nicméně zatím preventivní vyšetření glykémie u dospělých od věku 40 let hrazeno ze zdravotního pojištění 1krát za 2 roky;

• okamžitě u osob se zjevnými příznaky (viz výše).

Případné zavedení glykovaného hemoglobinu jako diagnostického kritéria diabetu tak zřejmě v našich podmínkách počet diagnostikovaných diabetiků zásadněji neovlivní. Mimo jiné i proto, že toto stanovení je podstatně dražší než měření glykémie a jeho většímu rozšíření v diagnostice budou primárně bránit důvody ekonomické.

Algoritmus léčby diabetes mellitus 2. typu: je něco nového?

V revidovaném algoritmu léčby DM 2. typu vydaném Českou diabetologickou společností (http://www.diab.cz/dokumen­ty/dm2_2011.pdf) je jednoznačně uvedeno, že farmakologická léčba (vždy v kombinaci s úpravou diety a režimovými opatřeními) se zahajuje ihned po stanovení diagnózy diabetu. Neměli by tedy nadále existovat diabetici 2. typu léčení tzv. pouze dietou.

Lékem první volby je metformin. Jiná antidiabetika jsou volena při jeho nesnášenlivosti, kontraindikacích podávání nebo pokud vyžaduje závažnost poruchy glykoregulace od počátku podávání inzulínu. Léků do kombinace k metforminu se pak nabízí celá řada od klasických kombinací s derivátem sulfonylurey, pioglitazonem či bazálním inzulínem až po nejnovější kombinace s gliptiny či GLP-1 agonisty. Z pohledu potenciální (v klinické praxi zatím neprokázané) ochrany beta-buněk a snížení hmotnosti (GLP-1 agonisté) či hmotnostní neutrality zároveň s minimálním výskytem hypoglykémií (gliptiny) se zdá být favoritem inkretinová léčba.(11)

Obecně platí, že léčba by měla být intenzívní u nově diagnostikovaných diabetiků bez přítomných komplikací a preferovány by měly být spíše léky nezvyšující hmotnost a nezpůsobující hypoglykémii. U těchto pacientů je cílem hodnota glykovaného hemoglobinu pod 4,5 %. Hodnota glykovaného hemoglobinu 5,3 % je obvyklou hranicí, při které se reviduje léčba a volí se případně nový typ farmakoterapie. U osob s přidruženými závažnými chorobami, u nichž hypoglykémie zvyšují riziko komplikací (kardiovaskulární onemocnění, těžší mikrovaskulární komplikace apod.), postačuje cílová hodnota glykovaného hemoglobinu do 6 %. Samozřejmou součástí léčby diabetu je i podrobná edukace pacienta se zaměřením na adekvátní dietu, režimová opatření (fyzická aktivita) a pochopitelně též léčba všech přidružených onemocnění, zejména arteriální hypertenze, dyslipidémie, obezity, zanechání kouření a komplexní prevence kardiovaskulárních komplikací.

Vzhledem k prostorovým omezením se zde nebudeme podrobněji věnovat jednotlivým klasickým lékovým skupinám. Konstatujeme pouze, že kontraindikace podávání metforminu byly nyní nově upraveny ve smyslu určení stupně renálního selhání podle glomerulární filtrace. Metformin je kontraindikován při těžké renální insuficienci (eGF pod 0,5 ml/s) a v běžné klinické praxi by neměl být podáván při eGF nižší než 1 ml/s. I u pacientů s chronickým srdečním selháním je podávání metforminu jednoznačně indikováno, s výjimkou stadií NYHA III a IV, pochopitelně při zachování adekvátní hodnoty renálních funkcí (viz výše). Dále připomínáme, že na rozdíl od metforminu, kde je indikováno podávání v maximální tolerované dávce (obvykle 2000–3000 mg/denně), by deriváty sulfonylurey měly být naopak podávány nejvýše ve středních dávkách (2–4 mg glimepiridu, 60–120 mg pro MR formu gliklazidu, 10 mg glipizidu). Další zvyšování jejich dávky již není přínosné a zvyšuje riziko hypoglykémie.

Rozhodující při volbě algoritmu však z dlouhodobého hlediska bude vliv jednotlivých léčebných přístupů na kardiovaskulární komplikace. Zde se brzy dočkáme výsledků studie ORIGIN s časnou léčbou bazálním inzulínem glarginem a během pěti let i výsledků studií zaměřených na vliv různých inkretinových léků na kardiovaskulární komplikace. Za zmínku nepochybně stojí také možnost pozitivního ovlivnění kompenzace diabetu až dosažení jeho remise pomocí bariatrické chirurgie. Tato operační léčba je vyhrazena pro diabetiky s BMI nad 35 kg/m2.(12) Indikace této léčby a zejména dlouhodobé pooperační sledování pacientů by mělo být vyhrazeno pro zkušená centra zabývající se touto problematikou. Zejména komplikovanější malabsorbční bariatrické operace totiž mohou u některých pacientů kromě nepochybného metabolického přínosu vést i k některým dlouhodobým komplikacím pramenícím z deficitů vitamínů i stopových prvků.(13)

Inkretinová léčba diabetes mellitus: ovlivní i kardiovaskulární komplikace?

Inkretinový efekt spočívá ve stimulaci inzulínové sekrece gastrointestinálními hormony vyplavenými při průchodu potravy střevem.(14, 15) Tento efekt vysvětluje, proč je stimulace sekrece inzulínu vyšší při perorálním podání glukózy než při podání intravenózním. Jako inkretiny označujeme dva hormony produkované v tenkém střevě – glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1) a GIP (gastrický inhibiční polypeptid nebo glukózo-dependentní inzulinotropní peptid).(16) U většiny diabetiků 2. typu je přítomna dysfunkce inkretinového systému projevující se nedostatečným vzestupem GLP-1 po požití potravy v kombinaci se sníženou citlivostí na jeho účinky a sníženou citlivostí beta-buněk pankreatu na účinky GIP a částečně i GLP-1.(17) Vzhledem ke krátkému poločasu GLP-1, který je v řádu minut inaktivován enzymem dipeptidylpeptidázou 4 (DPP-4), není praktické využívat k léčbě DM 2. typu podávání GLP-1. Dva možné léčebné přístupy s využitím inkretinového systému jsou tak založeny jednak na podávání inhibitorů DPP-4 neboli gliptinů, které prodlužují poločas endogenního GLP-1, jednak na podávání tzv. GLP-1 mimetik či GLP-1 agonistů, tedy látek rezistentních k účinku DPP-4, které stimulují GLP-1 receptor. Gliptiny vedou ke snížení především postprandiální glykémie s minimem nežádoucích účinků včetně zanedbatelného výskytu hypoglykémie.(11) Některé experimentální studie svědčí také pro možnost protektivního vlivu gliptinů na beta-buňky pankreatu. Klinicky však tyto účinky zatím potvrzeny nebyly. Gliptiny se tak zdají být výhodnou alternativou k derivátům sulfonylurey především v počátečních stadiích DM 2. typu.

Plné restituce účinků GLP-1 je lépe možné dosáhnout podáváním GLP-1 agonistů. GLP-1 agonisté vedou u diabetiků 2. typu k významnému snížení glykémie a glykovaného hemoglobinu díky zvýšené stimulaci inzulínové sekrece a poklesu hladin glukagonu.(18) Tyto účinky jsou shodné s gliptiny, GLP-1 agonisté jsou však kvantitativně účinnější. Při podávání GLP-1 agonistů však oproti gliptinům dochází také ke snížení příjmu potravy, zpomalení vyprazdňování žaludku, tělesné hmotnosti a také k mírnému snížení systolického i diastolického krevního tlaku.(19) Kombinace účinků GLP-1 agonistů je v rámci stávajícího portfolia antidiabetických léků včetně inzulínu unikátní. Pokles tělesné hmotnosti odlišuje GLP-1 agonisty od většiny ostatních antidiabetik, která obvykle tělesnou hmotnost spíše zvyšují. Snížení hmotnosti vede nezávisle na dalších přímých účincích těchto léků ke zlepšení inzulínové senzitivity, hladin sérových lipidů a umožňuje také mnohdy snížení dávek dalších antidiabetik. Mezi další výhody GLP-1 agonistů patří minimální výskyt hypoglykémií a také komplementarita jejich působení k účinkům dalších perorálních antidiabetik.

GLP-1 agonisté: exenatid a liraglutid

Prvním GLP-1 agonistou dostupným na českém trhu se stal exenatid (Byetta), který byl schválen pro použití u diabetiků 2. typu s neuspokojivou kompenzací v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey či glitazony.(20, 21) Exenatid je vzhledem ke svému kratšímu poločasu podáván injekčně dvakrát denně. Poněkud kratší dobu je na trhu druhý GLP-1 agonista, liraglutid (Victoza), který má delší poločas, což umožňuje jeho injekční podávání 1krát denně.(22) Účinky exenatidu a liraglutidu jsou do značné míry podobné. Oba preparáty vedou k významnému snížení glykémie, přičemž při léčbě exenatidem dominuje pokles glykémie postprandiální, zatímco při léčbě liraglutidem více klesá glykémie nalačno. U obou preparátů dochází k poklesu tělesné hmotnosti, mírnému snížení krevního tlaku a zlepšení lipidového profilu. Mimořádně pozitivní skutečností je, že GLP-1 agonisté prakticky nevyvolávají hypoglykémii a jedná se tak o léčbu velmi bezpečnou. Při léčbě stávajícími GLP-1 agonisty můžeme očekávat pokles glykovaného hemoglobinu v rozmezí 0,7 až 1,5 %.

Při přímém srovnání exenatidu a liraglutidu v rámci studie LEAD 5 byl vliv na glykovaný hemoglobin mírně lepší u pacientů léčených liraglutidem, u kterých došlo k výraznějšímu poklesu lačné glykémie, zatímco u skupiny léčené exenatidem se snižovala více glykémie postprandiální.(23) Výskyt nežádoucích účinků (především gastrointestinálních) byl mírně vyšší u skupiny léčené exenatidem.

Velmi blízko uvedení na trh je exenatid s aplikací 1krát týdně (Bydureon), který podobně jako liraglutid ovlivňuje více glykémii nalačno a v dosavadních studiích byl při zlepšení kompenzace signifikatně účinnější než exenatid podávaný 2krát denně.(24) Celá řada dalších GLP-1 agonistů je v klinickém vývoji, přičemž nejblíže klinickému využití je preparát strukturálně podobný exenatidu – lixisenatid, který bude testován i jako kombinovaný preparát s bazálním inzulínovým analogem glarginem.(25)

Inhibitory DPP-4 – gliptiny: sitagliptin, vildagliptin a saxagliptin

Princip působení gliptinů na regulaci glykémie byl popsán výše. Jedná se o léky, které ovlivňují především postprandiální glykémii, zatímco glykémie nalačno se snižuje poněkud méně.(14) Mezi velké výhody gliptinů patří jejich výborná snášenlivost, minimální výskyt nežádoucích účinků a jejich neutrální nebo i mírně negativní vliv na tělesnou hmotnost. Toto je odlišuje od skupiny derivátů sulfonylurey, u kterých je vzestup hmotnosti i výskyt hypoglykémií mnohdy problémem. Prvním gliptinem (a vůbec prvním inkretinovým lékem) na českém trhu byl sitagliptin (Januvia),(26) ke kterému postupně přibyly dva další preparáty vildagliptin (Galvus)(27) a saxagliptin (Onglyza)(28). Gliptiny jsou indikovány do kombinace s metforminem při neuspokojivé kompenzaci diabetu (GHB > 5,3 %). U sitagliptinu je povolena i trojkombinace např. s metforminem a derivátem sulfonylurey, případně pioglitazonem. Je také zatím jediným gliptinem, který má povolenu kombinaci s inzulínem. Lze však očekávat, že uvedené kombinace budou brzy schváleny i pro vildagliptin a saxagliptin.

Sitagliptin i vildagliptin již mají k dispozici kombinované preparáty s metforminem (Janumet, resp. Eucreas). Na rozdíl od GLP-1 agonistů nebyly v případě gliptinů provedeny prakticky žádné větší přímé srovnávací studie. Lze tedy obtížně říci, zda se účinnost jednotlivých preparátů výrazněji liší. Dosavadní klinické údaje nasvědčují tomu, že při podávání všech gliptinů můžeme očekávat pokles glykovaného hemoglobinu v rozmezí 0,5–1 % a že rozdíly v klinické účinnosti jednotlivých preparátů nejsou velké. Sitagliptin i saxagliptin se podávají 1krát denně, vildagliptin 1–2krát denně. Saxagliptin bude v redukované dávce (2,5 mg) možné podávat i u pacientů s renální insuficiencí všech stupňů, podobně jako linagliptin, který bude brzy uveden na trh i v České republice.(29) Výborná snášenlivost a minimální nežádoucí účinky gliptinů naznačují, že by tato léková skupina mohla postupně u řady pacientů nahradit deriváty sulfonylurey. Ještě dříve je však nutné potvrdit jejich dlouhodobou účinnost a vliv na kardiovaskulární komplikace.

Inzulinoterapie u diabetes mellitus 2. typu

V inzulinoterapii u DM 2. typu není nového zase tak mnoho. Postupně jsou více než humánní rekombinantní inzulíny preferována inzulínová analoga s výhodnějším farmakokinetickým profilem. Jejich výhodnost spočívá v nižším výskytu hypoglykémií díky predikovatelnějšímu účinku a ve větším komfortu pro pacienta díky výhodnějšímu farmakokinetickému profilu.(30) Zejména u starších pacientů s již přítomnými komplikacemi preferujeme jednodušší inzulínové režimy (často jen bazální inzulín 1krát denně), které sice neumožní dosáhnout optimální kompenzace, ale vedou k menšímu výskytu hypoglykémií a menšímu vzestupu hmotnosti. Kompromisem mezi bazálním (podávání inzulínu 1krát denně) a intenzifikovaným režimem (podávání inzulínu nejméně 3krát denně) je nasazení premixovaných inzulínů (kombinace bazálního a krátkodobě působícího inzulínu v jedné náplni), podávaných obvykle 2krát denně. Některé preparáty s vyšším obsahem krátkodobě působící složky (například Humalog Mix 50) mohou být podávány zejména u obézních pacientů i 3krát denně. Zajímavou novinkou je tzv. režim bazál plus, tedy podávání bazálního inzulínového analoga 1krát denně v kombinaci s krátkodobě působícím inzulínovým analogem podávaným k hlavnímu jídlu také 1krát denně.(31) Tento režim je pak možné podle potřeby dále intenzifikovat přidáním dalších dávek krátkodobě působícího inzulínu.

Novinky v léčbě diabetes mellitus 1. typu

V léčbě DM 1. typu se v poslední době vysloveně převratné novinky neobjevují. Popis intervenčních studií s různými typy imunosupresivní léčby v časných stadiích DM 1. typu přesak poklesu huje rámec tohoto článku. Žádná z testovaných látek však zatím nedosáhla takové úspěšnosti, která by opravňovala její použití v širší klinické praxi. Jednoznačným standardem se stává léčba inzulínovými analogy, které u velké většiny diabetiků 1. typu již nahradily rekombinantní humánní inzulíny. Výrazně se rozvíjejí technologie pomáhající pacientům s měřením glykémie, odhadem správné dávky inzulínu apod. K dispozici jsou již inteligentní inzulínová pera, která zaznamenávají, zda a jaká dávka inzulínu byla aplikována. Novým trendem jsou předplněná inzulínová pera na jedno použití, u kterých není nutné měnit inzulínové cartridge. Poměrně dostupná je (u nás převážně v diabetologických centrech) kontinuální monitorace glykémie, pomocí které je možné odhalit i výkyvy glykémie, jež by při běžném selfmonitoringu zůstaly nerozeznány.

Technologicky stále pokročilejší jsou inzulínové pumpy. Hlavním rysem všech současných inzulínových pump je malá velikost, výborná trvanlivost a celá řada bezpečnostních opatření zaměřených na včasnou detekci možných technických problémů a jejich včasné řešení. Vývoj pomalu směřuje k vytvoření plně uzavřených (closed-loop) systémů, které by v sobě integrovaly inzulínovou pumpu propojenou s kontinuálním glykemickým senzorem.(32) Pumpa by na základě inteligentního algoritmu sama měnila dávkování inzulínu tak, aby glykémie zůstala v optimálním rozmezí. Zatím nejblíže tomuto ideálu je pumpa Minimed Paradigm Veo, kterou je možné přímo propojit s kontinuálním senzorem a která je při hypoglykémii detekované senzorem sama schopna dočasně pozastavit dodávku inzulínu. Nadále však vyžaduje nastavení dávkování inzulínu a jeho úpravy pacientem. Rovněž přesnost dostupných kontinuálních senzorů zatím není taková, aby plně nahradily klasické měření glykémie glukometrem. Každý zásadní výkyv glykémie zjištěný kontinuální monitorací tak musí být ještě ověřen měřením pomocí glukometru.

Co můžeme očekávat v budoucnosti?

Očekávat můžeme především nové lékové kombinace. Rozšíření lékových kombinací stávajících gliptinů bylo zmíněno výše. Velmi blízko oficiálnímu povolení je kombinace GLP-1 agonistů s bazálním inzulínem. Podle provedených studií je tato léčba velmi výhodná, protože umožňuje výraznější zlepšení kompenzace při nižší dávce inzulínu. Výskyt hypoglykémií je při této kombinaci relativně malý. Navíc je díky přidání GLP-1 agonisty minimalizován vzestup hmotnosti. Vzhledem k nárůstu výskytu diabetu je v současné době vyvíjeno velké množství nových antidiabetických léků. Ve velmi pokročilém stadiu je skupina tzv. SGLT-2 inhibitorů (gliflozinů), které snižují glykémii a vedou také k mírnému poklesu hmotnosti a krevního tlaku díky zablokování reabsorpce glukózy v ledvinách a zvýšení glykosurie.(33) Nejblíže uvedení na trh je dapagliflozin. Z nových inzulínů je v nejpokročilejším stadiu klinického testování inzulín degludec.(34) Jedná se o dlouhodobě působící inzulínový analog, který by měl mít ještě výhodnější farmakokinetický profil než stávající dlouhodobě působící inzulíny.

S velkým zájmem jsou očekávány výsledky dlouhodobých studií s novými antidiabetiky, zaměřených na ovlivnění kardiovaskulárních komplikací. V příštím roce by měly být prezentovány výsledky studie ORIGIN zaměřené na ovlivněkardiovaskulárních komplikací časnou léčbou inzulínem glargin u pacientů s krátkým trváním diabetu. V období let 2014–2016 by měly být postupně ukončeny studie zaměřené na ovlivnění kardiovaskulárních komplikací podáváním různých inkretinových léků. Již nyní je zjevné, že pokud nebude u nových antidiabetik prokázán přinejmenším neutrální vliv na kardiovaskulární komplikace, nemají tyto léky šanci se v současné nabité konkurenci antidiabetik uplatnit. Pokud u některých z nových léků bude skutečně prokázán ochranný vliv proti kardiovaskulárním komplikacím, můžeme očekávat, že tyto léky budou posunuty do velmi časných stadií léčebného algoritmu diabetu 2. typu.

Poděkování: originální studie autorů zaměřené na inkretinovou léčbu diabetu byly podporovány MZOVFN2005 a MŠM0021620814.

O autorovi: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu

e-mail: mhalu@lf1.cuni.cz