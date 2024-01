Nový ředitel ÚHKT chce rozšířit počty lůžek i laboratoře

Autor: Redakce

Rozšíření lůžkové kapacity Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) a vznik nových laboratoří navázaných na transplantační program plánuje nový ředitel ústavu Petr Cetkovský. Řekl to ČTK poté, co ho v pátek ministr zdravotnictví v demisi Leoš Heger (TOP 09) uvedl s platností od dneška do funkce. Ředitel potvrdil, že zásadní změny nechystá, jen menší úpravy ve struktuře managementu. Počítá i s úsporami, například díky společným nákupům léků.